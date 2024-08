¿La Pintana subsidia a Vitacura en la reforma previsional del gobierno? La respuesta de Mario Marcel a Joseph Ramos

El fin de semana recién pasado el economista Joseph Ramos criticó la reforma de pensiones del gobierno, en particular, planteó que no está de acuerdo con que haya una parte del 6% que se destine a solidaridad desde los trabajadores a los actuales jubilados, porque argumentó que los futuros pensionados tendrán tasas de reemplazo más bajas que a quienes hoy se quiere ayudar. Eso lo argumentó en base al estudio de tasas de reemplazo que publicó a inicios de este año la Superintendencia de Pensiones junto a la Dipres. “Es como que La Pintana estuviera subsidiando a Vitacura”, dijo en esa ocasión.

Y este miércoles, en el marco de la sesión que realizaron los senadores de la Comisión de Trabajo para seguir con la tramitación de la reforma previsional, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a responder las críticas de Ramos.

Marcel comenzó comentando que haría una presentación sobre algunos temas que el gobierno propone en la reforma para aumentar el volumen de cotizaciones, más allá de alza del 6%. “Aunque no son de los temas más controvertidos, y los que han traído mas atención en la discusión pública, estos temas relacionados con cómo aumentar el volumen de cotización son bien importantes para el futuro del sistema. Y esto lo ligo con una discusión que ha estado en estos días, a propósito de un artículo y unas entrevistas de prensa del profesor Joe Ramos, que fue mi profesor, y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, sobre tasas de reemplazo”, comentó.

Al respecto, continuó diciendo: “Él hace un planteamiento que, por supuesto, es muy central, que es que: es fundamental que un sistema de pensiones genere buenas tasas de reemplazo, siempre debiera ser uno de nuestros estándares o nuestros benchmark fundamentales cuando hablamos de sistemas de pensiones. No es el único, porque un sistema de pensiones no solamente tiene como propósito asegurar continuidad de ingresos, sino que también prevenir el riesgo de pobreza en la vejez. Y también, dar cuenta y mitigar riesgos que se presentan en la vida laboral”.

Entonces, explicó, “no es extraño que para personas de bajos ingresos queramos tener tasas de reemplazo superiores al 100%, porque eso es lo que permite prevenir que alguien que vivió en la pobreza en su vida laboral, por lo menos al momento de jubilarse no se encuentre en la misma situación. De la misma manera, tampoco deberíamos alarmarnos porque hay tasas de reemplazo mayores para personas que en virtud de ciertas características no pueden optar a pensiones mejores, como es el caso de la brecha entre hombres y mujeres, o también cuando ocurren ciertas contingencias, invalidez, etcétera, que interrumpen el proceso de acumulación de cotizaciones”.

Añadió que “por supuesto, las tasas de reemplazo son un indicador importante, y lo que yo quisiera decir bien claramente, es que el conjunto de propuestas con las cuales se ha estado trabajando, incluidas las que vamos a ver hoy día, e incluidas las que tienen que ver con la distribución de la cotización del empleador del 6%, a lo que apuntan es a elevar las tasas de reemplazo futuras respecto de lo que hoy día se puede anticipar. Eso no está recogido en el estudio que se presentó en enero (la Superintendencia de Pensiones y la Dipres), encargado por el gobierno”.

Detalló que en ese informe “ellos no suponen cambios en la densidad de cotizaciones, no suponen cambios en la rentabilidad de los fondos, y por lo tanto, es natural que al no incluir esos factores, las tasas de reemplazo vayan disminuyendo en el tiempo. Pero eso no es representativo de lo que está en este proyecto, no es representativo de las propuestas del Ejecutivo ni de los mecanismos que se han estado discutiendo. Entonces, quisiera que tratáramos de tomar distancia respecto de un estudio que se hizo, por así decirlo, en un escenario de continuidad, o de ajustes muy puntuales, o muy parciales, de lo que está en el proyecto, de lo que aquí estamos trabajando”.

Marcel comentó a los senadores que a continuación les haría una presentación sobre cómo aumentar cotizaciones de los trabajadores independientes, cómo mejorar la cobranza de cotizaciones previsionales, y cómo elevar el tope imponible de las remuneraciones. “Junto con esto, en la sesión anterior vimos el seguro de lagunas por desempleo, vamos a tener más propuestas dirigidas al mundo de los trabajadores independientes. Y en el esquema que se ha estado trabajando del seguro social, en ese esquema también se incrementan las tasas de reemplazo futuras, porque la cotización del empleador del 2% que va al seguro social, después vuelve al trabajador incrementado por una capitalización con una tasa de interés. Entonces, todo eso va aumentando las pensiones futuras y va aumentando las tasas de reemplazo”, puntualizó.