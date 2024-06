Mbappé al Real Madrid, el adiós de Cindy Lauper, y dos colosos en paz

El hombre clave del Real Madrid es Florentino Pérez, quien encarna todas las virtudes y defectos de un CEO: tiene una enorme capacidad de trabajo (casi no toma vacaciones), un carácter analítico y riguroso (es ingeniero de caminos, canales y puertos) y una mezcla de olfato y suerte en los momentos claves. Eso sí, se le cuestiona su excesivo personalismo y su falta de empatía.

¿Por qué viene al caso? Porque a Florentino no le bastó haber ganado la Champions League con el Real Madrid tras derrotar a Borussia Dortmund en Wembley, título que el elenco de la capital española obtuvo por 15° oportunidad. Porque cuando los festejos todavía no se detienen, el fútbol mundial se remeció con la noticia de la contratación del francés Kylian Mbappé, proveniente del PSG.

Así, Mbappé se suma a las grandes figuras que arribaron al madrid de la mano de Florentino Pérez: el brasileño Ronaldo, Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckman y Roberto Carlos... algo como si por la Copa Davis jugaran Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic por el mismo país.

Un dato: Florentino Pérez ha ganado 35 títulos con Real Madrid, contando ¡siete Champions League!

FILE PHOTO: Soccer Football - UEFA Euro 2024 Qualifiers - Group B - France v Netherlands - Stade de France, Saint-Denis, France - March 24, 2023 France's Kylian Mbappe celebrates with coach Didier Deschamps after the match REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La despedida de Cindy Lauper

Lleva cantando cuatro décadas, ha vendido más de 50 millones de discos, y es dueña de una fortuna de 50 millones de dólares.

A los 70 años, Cyndi Lauper anunció su retiro de los escenarios con una gira por Estados Unidos y Canadá, donde recorrerá 23 ciudades. El cierre de la gira será en Chicago elpróximo 5 de diciembre.

Este anuncio se da a pocos días del estreno de Canary Sing, documental sobre la vida de la artista que se puede ver en Paramount.

Cyndi Lauper, que saltó a la fama con su albúm She is so Unusual en 1983 y que gracias a su extravagancia y rebeldía se posicionó como icono del pop de la década de los ochenta, se despide a lo grande grande.

Singer Cyndi Lauper attends a special screening of her documentary "Let The Canary Sing" in Los Angeles, California, U.S., June 4, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Dos colosos en paz

Elon Musk y Jamie Dimon son dos de los hombres más poderosos del mercado. El CEO de Tesla es el segundo hombre más rico del mundo; Dimon, el banquero más poderoso y respetado del mundo.

Los dos titanes de los negocios han estado enfrentados desde una pelea en 2016. Así, las empresas de Musk, incluyendo Tesla y SpaceX, han dejado de lado a los banqueros de JPMorgan Chase, del cual Dimon es su director ejecutivo.

Por eso, el Wall Street Journal destacó que ahora las cosas se han estado moviendo hacia un nuevo comienzo cuando, hace unos días, Musk asistió a una conferencia inaugural de tecnología de JPMorgan y habló en el escenario con Dimon, ante una multitud que incluía al presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, y a Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI.

Después de eso, diversos analistan aseguran que la puerta parece abierta para que JPMorgan y el imperio de Musk puedan trabajar juntos en el futuro.

Elon Musk y Jamie Dimon afirman que la inteligencia artificial podría provocar cambios drásticos. WSJ, ISTOCK

De todos modos, sigue habiendo un obstáculo importante: JPMorgan y Tesla todavía están en una batalla legal que comenzó hace tres años, sobre US$ 162 millones que JPMorgan dice que Tesla debe pagar por una serie de operaciones.

Hace poco más de un año, parecía improbable que JPMorgan y Musk encontraran alguna vez la forma de trabajar juntos. Por ello, la conclusión es que el progreso es notable para un eventual trabajo en conjunto

Lo curioso del asunto es que Musk es el tipo de cliente que JPMorgan y Dimon suelen codiciar, pues se trata de una de las personas más ricas del mundo, es un cliente potencial importante para su área de gestión de patrimonios, y dirige una colección de empresas que podrían utilizar servicios bancarios.

Para el imperio de Musk, por su parte, JPM podría ser el acceso al banco con los bolsillos más profundos de Estados Unidos, además de a una red más amplia de asesores y servicios.

Esos intereses mutuos son lo que ha hecho que la pelea sea tan inusual en Wall Street, al mismo tiempo que este cambio de opinión podría abrir la puerta a soluciones lucrativas para ambas partes.