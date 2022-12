Melón advierte de impacto significativo en su producción de cemento tras incendio que afectó a Puerto Ventanas

A cinco días de ocurrido el incendio que afectó las instalaciones del Puerto Ventanas, en la comuna de Puchincaví, una de las empresas que utiliza las cintas transportadoras afectadas por el fuego detalló los impactos que la situación le generará a nivel productivo. Se trata de Melón.

La compañía cementera informó esta tarde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que recién este miércoles, su personal pudo acceder a inspeccionar los daños que ocasionó el fuego en las depedencias industriales.

Según detalla en su comunicación al regulador, el accidente afectó a los sitios 1, 2, 3 y 5 del recinto portuario. En uno de ellos, las cintas de transporte de graneles que usaba para descargar y almacenar el clinker -el principal componente del cemento Portland, usado para armado del hormigón- registró con daños significativos.

El clinker es por lejos la principal materia prima para Melón. En 2021 le significó gastos por $11.055 millones, representando un 51,4% del total de gastos en dicho ítem. En el mismo ejercicio, la compañía obtuvo ganancias por $12.270 millones.

05 Octubre 2022 Cementos Melon, La Caleda Foto: Dedvi Missene

“Con fecha de hoy, personal de Melón S.A. ha sido autorizado para acceder al puerto y sus instalaciones, ocasión en la cual hemos podido constatar in situ la envergadura de los daños, que son significativos y tienen como consecuencia no poder abastecer de clinker importado a nuestra planta de Molienda ubicada en las cercanías del Puerto Ventanas, por un plazo que todavía no es posible precisar, lo que afectará en forma significativa nuestra capacidad de producción”, detalló la compañía.

No obstante, la cementera afirmó que “ha desplegado sus planes de contingencia y continuidad operacional, de manera de asegurar el suministro a nuestros clientes”.

Con todo, la compañía no pudo cuantificar aún “los efectos que el hecho informado en esta comunicación tendrá en los activos, pasivos o resultados de la Sociedad”.

Los planes para reducir el uso del Clinker

El uso del clinker es uno de los puntos que la industria cementera está buscando modificar en sus procesos productivos, en la búsqueda de reducir sus emisiones de CO2. Según consta en el reporte integrado de resultados de 2021 de Melón, la compañía tuvo una “activa participación” en la creación de La Hoja de Ruta “Hacia una economía baja en carbono”, una iniciativa que data de 2019, y que es impulsada por el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH) y la Federación Iberoamericana del Cemento (FICEM).

Entre las medidas contempladas, se encuentra " la reducción del factor clinker y el aumento de la eficiencia térmica y energética en los diferentes procesos de producción”. Un modo de avanzar en dicha dirección, es por medio de la sustitución parcial del insumo “por adiciones como la puzolana, escorias de alto horno, cenizas volantes, entre otros, para disminuir la emisión de CO2 por toneladas de cemento”.

Con todo, el uso del clinker sigue siendo fundamental para la producción de Melón. El año 2021, la planta de La Calera produjo 550 miles de toneladas del insumo, cifra que fue un 4% menor al año previo, tras verse afectada por la mantención del horno que se realizó en septiembre de ese año, tras 20 meses de operación continua.

Y pese a los planes por reducir el uso del insumo, las políticas que buscan reducir la contaminación de la zona de Quintero y Puchuncaví son identificadas por Melón como uno de sus riesgos regulatorios, de acuerdo al mismo reporte de 2021.

“Existe un plan de descontaminación para la zona de Quintero y Puchuncaví, donde tenemos emplazado nuestro terminal de importación de clinker y una planta de molienda de cemento, que cumple en exceso la normativa de emisión vigente”, detalla el documento.