Mercado desestima posible intervención del Banco Central pese a dólar en niveles históricos

El dólar ha acaparado la atención del mundo económico local debido al potente salto que ha experimentado en las últimas jornadas por el temor que genera el coronavirus.

En las últimas siete jornadas, periodo en el que las bolsas perdieron unos US$ 3 billones en valor bursátil, el dólar ha subido 2% en el país, equivalente a unos $ 16.

Y aunque un alza del tipo de cambio favorece las exportaciones, también le pone presión a los precios al consumidor. En efecto, se estima que cerca del 70% de los productos que rastrea el IPC está asociado al dólar.

En la jornada de hoy, la divisa estadounidense se situó en $ 814, su segundo nivel más alto de la historia, pero todos los expertos consultados por Pulso estiman que debería seguir subiendo en las próximas jornadas. Plantean escenarios de un dólar en $ 820 en el corto plazo.

¿Se acerca un escenario de intervención del Banco Central? No parece probable, dado el contexto actual. Aunque se acerca a pasos agigantados a superar la marca histórica del pasado 28 de noviembre, precisamente cuando actuó el emisor, los niveles de volatilidad del tipo de cambio están dentro de los rangos de tolerancia.

La entidad emisora, hay que recordar, no intervino por el alto nivel del dólar, sino por los niveles de volatilidad de la divisa observados los días previos al 28 de noviembre.

A esto se suma que el alza del tipo de cambio obedece a una situación externa, en este caso el coronavirus, que ha afectado a prácticamente todas las monedas del mundo, particularmente las de los países emergentes.

Es decir, pese al fuerte aumento, el dólar en su paridad con el peso chileno, está alineado a sus fundamentos.

Esto lo dejó claro el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, esta semana, en una entrevista radial.

"El mal valor del dólar es cuando se aleja de su fundamental. Lo que tuvimos en noviembre, cuando llegó la intervención del Banco Central, era un mal valor del dólar. No solo porque estuviera en los $800 y los $810, sino porque se desviaba de los fundamentales y eso es lo que lleva a la intervención", dijo en una entrevista radial.

El Banco Central puso pausa a su programa de venta de dólares por US$ 20.000 millones el pasado 3 de enero. Hasta el momento, ha vendido en torno a US$ 7.000 millones, por lo que queda margen para actuar.

“Estarían locos” si intervinieran, advierte un operador de la plaza local, quien recuerda que el peso chileno ha seguido la misma tendencia de sus pares de América Latina.

“El Central no mira el valor nominal. Solo el valor real y volatilidad. Así que puede alcanzar $840 otra vez y no intervendría si no se cumplen las dos cosas anteriores”, complementó César Valencia, de Alpari.

“Creemos que el tipo de cambio se ha movido en línea con los fundamentos económicos actuales, lo cual no justificaría por ahora una intervención por parte del Banco Central”, afirmó Martina Ogaz, de Euroamerica.

Francisca Pérez, de Bci, concuerda con estos análisis deja claro que, “por incertidumbre internacional”, una hipotética intervención cambiaria tiene menos impacto.

No obstante, hace un matiz y plantea que un escenario probable de acción del emisor podría ser el de un recrudecimiento de la violencia social, de cara al mes de marzo.

“A medida que la volatilidad aumente y la incertidumbre local comience a tener más peso en los movimientos del CLP, el Central va a terminar interviniendo”, afirmó la experta.