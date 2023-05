Ministra Jara defiende alza del salario mínimo: “Los ajustes que se hicieron los años anteriores eran bien pequeños”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, espera que el proyecto de reajuste al salario mínimo pueda salir del Congreso pronto para que comience su implementación a fines de este mes, y de paso destacó que esta alza llegue a los $500.000 de forma progresiva.

“Los ajustes que se hicieron los años anteriores eran bien pequeños, también hay que decirlo. Se ajustaba cualquier posibilidad de hacer esfuerzos fiscales o esfuerzos del sector privado por el lado del más débil que era el trabajador del salario mínimo, entonces no subía”, dijo Jara en entrevista con Radio Duna.

En esa línea, la secretaria de Estado apuntó que “lo que pasa y no se dice, y la gente que viven con el salario mínimo lo sabe, como ellos no tienen la posibilidad de dar entrevistas, pero claro se ajustaba por el lado de los más pobres, así no se afectaba el empleo, a la empresa y otros indicadores, pero las economías familiares hay que mirarlas”.

De esta forma, Jara también respaldó la medida en materia de ingreso mínimo en base a que busca que este permita a las familias estar fuera de línea de la pobreza y para compensar el alza de inflación durante el último tiempo. “Les permite recuperar poder adquisitivo y también les permite un aumento real salarial”, agregó.

Sobre el futuro de la tramitación, la secretaria de Estado estimó que espera que sea rápido dado la participación que tuvieron los parlamentarios a la hora de hacer indicaciones y ante la urgencia de los tiempos, ya que la próxima semana es distrital y los miembros del Congreso deberán estar en sus territorios y la subsiguiente se termina el mes. En concreto, el Ejecutivo espera sesionar y despachar la iniciativa este lunes 29 de mayo.

Sin embargo, Jara también criticó el tiempo que significó la tramitación del proyecto y apuntó ante esto a la oposición: “Chile Vamos y Republicanos lo retrasaron en atención a la elección de los consejeros constitucionales del 7 de mayo, señalando que esta era una medida que el gobierno proponía en atención a esa elecciones (...) pero esto es por ley en estas fechas. Créeme que me hubiese querido tenerlo antes, pero llegar a un acuerdo por salario mínimo no es tarea fácil”.

Además, la secretaria de Estado apuntó que veía difícil tramitar la iniciativa en el corto plazo buscando contar con la mayoría de los votos de la derecha, sector que finalmente no apoyó el proyecto en este último trámite legislativo.

“Creo que hay un tema más político y espero que esas cosas se vayan resolviendo, porque ahora viene el gran desafío de las reformas a las pensiones y no nos podemos dar gustitos”, apuntó.