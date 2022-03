Ministro Grau pide disculpas a locatarios de Santiago afectados por el estallido social e inicia mesa de diálogo

Autoridades del ministerio de Economía, junto a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler y gremios comerciales de la denominada Zona Cero de Santiago, dieron inicio a una mesa de diálogo que busca la reactivación de las mipyes afectadas por el estallido social de octubre de 2019.

“Lo primero que he hecho es pedir disculpas en nombre del Estado de Chile por la situación que han pasado las personas que viven en estos barrios y que emprenden en estos barrios. Lo que han tenido que pasar nos conmueve, y nos hemos comprometido como Gobierno a reaccionar prontamente con un plan que permita abordar la situación de estas distintas zonas, y no solo con las emprendedoras y emprendedores de los barrios y organizaciones con las que nos reunimos hoy, sino que están a lo largo de todo el país. Y hemos hecho el compromiso de abordar este tema con mucha prontitud, no solo en Santiago, sino en todas las regiones del país”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau.

Y agregó que “el foco del plan que nos hemos planteado en conjunto tiene que ser un foco sistémico. Lo principal en el corto plazo es la seguridad, pero que va mucho más allá de eso. Las formas concretas en las que se va a expresar este plan las vamos a expresar más adelante cuando sostengamos este espacio de trabajo conjunto con las organizaciones con las que nos reunimos hoy como con las de los otros puntos del país”.

La alcaldesa de Santiago, en tanto, agradeció a las autoridades de gobierno por escuchar a los locatarios afectados y señaló que se necesitan a los emprendedores.

“Tenemos un desafío tremendo y lo más importante es la articulación de todos los organismos. Necesitamos a las emprendedoras y a los emprendedores de cada barrio. Necesitamos al Gobierno en su conjunto, y como municipio vamos a acompañar todo este proceso, como hemos estado haciendo en estos meses, pero que sin duda necesitamos más trabajo conjunto. Necesitamos mayor seguridad, pero también una activación que permita que nuestros barrios puedan estar vivos, mostrando su patrimonio, que la activación vaya de la mano de la cultura. Veo con optimismo que haya una prioridad para abordar a los barrios que han sido tremendamente golpeados en los últimos años pero que tienen toda la oportunidad para salir adelante”, dijo la alcaldesa.

En la reunión que se llevó a cabo en el café Wonderland, también participaron Carlos Siri, dueño de la exFuente Alemana y titular del gremio de Plaza Italia; Álvaro Jadue, timonel de la Asociación Gremial Barrio Bellavista; Alfonso Molina, titular del gremio comercial de Lastarria; Juan Francisco Barraza, presidente del gremio de Bellas Artes; el presidente de la Junta de Vecinos del mismo barrio, Francisco Javier González; Marcela Bravo y Santiago Navarrete, representantes del gremio Crown Plaza, de la Galería de la Música, y el dueño del Wonderland Café, el emprendedor Steven Montoya.