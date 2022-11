Ministro Marcel afirma que las AFP “están haciendo campaña hace harto tiempo” en contra de la reforma previsional

A ocho meses de asumir el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric ya ha habido claridad respecto a los proyectos insignes del área económica que fueron parte de la campaña, y que pretender sustentar los pilares que ha erigido el Ejecutivo para dar cumplimiento a otras iniciativas que se barajan a futuro.

Es así como la reforma tributaria ha ido avanzando en los diversos trámites legislativos en la Cámara Baja, mientras que la reforma previsional, que fue presentada a inicios de este mes, ha ido despejando algunas dudas en torno al futuro de los fondos de pensión y su correspondiente administración. Sin embargo, el proyecto no ha convencido a todos, y desde el gobierno se ha advertido que los detractores a la iniciativa han extremado sus argumentos en su contra.

Así lo dio a conocer este domingo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se refirió a la eventual campaña que estarían difundiendo las AFP, por medio de publicidad en los medios de comunicaciones, en contra de la reforma previsional propuesta por el gobierno, donde aseveró que esta intención se viene prolongando desde hace algún tiempo.

“Las AFP están haciendo campaña hace harto tiempo. No he contado el tiempo. Los avisos, los spots en televisión hablando sobre la propiedad de los fondos o la heredabilidad, yo creo que los estamos viendo desde hace un año y medio o algo por el estilo. Hemos tenido todos estos episodios de las cartas a los afiliados y, por supuesto, es el regulador el que tiene que pronunciarse sobre hasta dónde eso cae dentro de sus funciones”, precisó en Tolerancia Cero de CNN Chile.

En la misma línea y referido a si se debiesen tomar acciones ante este tipo de información, el jefe del erario fiscal aclaró que “más allá de si ese tipo de comunicación es o no censurable, creo que hay que pensar en el efecto que eso tiene. Las personas han estado durante un año y medio escuchando que les hablan y les hablan de la propiedad individual o de a heredabilidad como si fuera lo único que puede existir en seguridad social. Yo ya he dado varias veces el ejemplo del seguro de invalidez y sobrevivencia, que no es eso y, sin embargo, cuando uno extrema este tipo de argumentos termina cuestionándose hasta la existencia de la seguridad social”.

Debido a lo anterior, enfatizó en que las administradoras de fondos de pensiones han extremado sus argumentos “por ejemplo, cuando se produjo el retiro de rentas vitalicias fue una consecuencia de usar este lenguaje extremo, porque siendo la renta vitalicia un producto que se compra como un seguro, la gente y los parlamentarios lo enfrentaron como si fuera también una cuenta individual de la cual se podían retirar recursos, y hemos tenido todos los problemas que se han generado a partir del retiro de las rentas vitalicias”.

“Cuando uno extrema un argumento o extrema una métrica y la ocupa para todo, termina distorsionando demasiado las cosas desafortunadamente”, complementó.

Consultado por el eventual caso que las AFP pudiesen incluso llegar a deducir recursos ante tribunales internacionales, y litiguen internacionalmente contra el Estado de Chile, el ministro Marcel no evidenció una mayor preocupación al respecto. “Las AFP son empresas, tienen sus accionistas y ellos tendrán que tomar sus decisiones, pero a lo que nos estamos enfrentando es a una reforma que cambia las regulaciones sobre una industria para generar un beneficio a la ciudadanía”, dijo.

En este contexto hizo una comparación entre lo que está provocando este cambio en el sistema previsional, con lo ocurrido a inicios de 1990, cuando una sola empresa mantenía la generación, la transmisión y la distribución en la industria y en el sistema eléctrico nacional.

“En aquella época, cuando se empezó a discutir sobre la necesidad de desintegrar estas funciones, se puso el grito en el cielo, se dijo que esto generaría ineficiencia ante un cambio tan radical. Pero hoy tenemos separada la generación, la transmisión y la distribución, no ocurrió ningún colapso, nuestro sistema eléctrico es más eficiente que lo que era en aquella época, tenemos más competencia, tenemos tarifas eléctricas y estamos haciendo una tremenda transición energética”, ejemplificó.

Finalmente, llamó a la tranquilidad de los privados, asegurándoles que en esta reforma “hay un espacio para todo el mundo”.

“Para el sector privado, en la reforma que ha propuesto el gobierno, hay un espacio. La capitalización individual es un pilar importante del sistema, la capitalización individual va a seguir existiendo, van a seguir habiendo administradores privados, así que en este sistema mixto hay espacio para todo el mundo”, sentenció.