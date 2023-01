Ministro Marcel califica como “autoengaño” los autopréstamos que tramita la Cámara y advierte “efectos catastróficos” en el mercado de capitales

Una serie de consecuencias “muy negativas y permanentes sobre la estabilidad macro-financiera” advirtió este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre las tres iniciativas parlamentarias que buscan aprobar crear la figura del autopréstamo con recursos provenientes de los fondos previsionales, y que se tramitan actualmente en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Hasta la Comisión de Constitución llegó el jefe de las finanzas públicas, quien realizó una lata y detallada exposición con los efectos que prevé el Gobierno en caso que se aprueben dichas mociones. En la ocasión, Marcel exhibió una presentación de 13 láminas, y que señala que “los efectos macro-financieros de un autopréstamo del 100% son similares al de un retiro del 100%”.

Marcel repasó en su exposición consecuencias como el aumento en la inflación, el encarecimiento en el costo del crédito, el aumento de las tasas de largo plazo, el impacto negativo en el precio de los activos chilenos, la afectación en la rentabilidad misma de los fondos de pensiones, entre otras, y calificó que el costo fiscal de aprobar las iniciativas en discusión serían “incalculables”.

En su presentación, el secretario de Estado fue enfático en dar cuenta de la negativa del Ejecutivo porque prosperen las propuestas presentadas, entre otros legisladores, por la diputada Pamela Jiles, promotora de todos los retiros previsionales que se han tramitado en el Congreso.

El titular de Hacienda no dudó en calificar los autopréstamos como “autoengaño” y como un “retiro encubierto”, por considerar como engañosas las condiciones que estipulan las propuestas para restituir los fondos previsionales.

“Esto hace evidente que en realidad son una propuesta de retiro encubierto porque, antes de que alguien empiece a pagar un peso de vuelta de estos créditos, ya el mercado de capitales ya va a estar destruido. (...) Un préstamos en el cual no hay un mecanismo claro para devolver los fondos, no es un autopréstamo, es un autoengaño, porque en el fondo es creer que vamos a devolver un préstamo, cuando en realidad no lo vamos a hacer”, dijo Marcel.

En resumen, Marcel destacó que las propuestas son “un retiro encubierto que solo va a alimentar un deterioro significativo de las expectativas sobre la economía chilena, un círculo vicioso de mayor inflación, mayores tasas de interés, caída en el valor de los fondos, y le va a dar un golpe de gracia a la población más necesitada de ayuda en la actualidad”.

El economista recordó que, para un retiro del 10, se estimó que el efecto permanente de costo fiscal a través de una mayor tasa de interés implicaría aproximadamente 0,8% del PIB de mayor carga fiscal por año, por lo que ahora prevé que la mayor carga fiscal sería de aproximadamente US$25.000 millones de dólares al año, cifra que equivale a un 8% del PIB.

“Esto ya no es ficción, porque todo esto ya la vivimos solo que a una escala mucho menor, y lo que vimos es que, por ejemplo, el efecto del tercer retiro sobre el mercado hipotecario duran hasta el día de hoy”, ejemplificó Marcel.

El jefe de las finanzas públicas sumó a las advertencias que, el mecanismo propuesto “en la práctica significaría terminar con el acceso del gobierno central al financiamiento a través de los mercados (...) y esas son circunstancias que no hemos vivido en varias décadas”.

