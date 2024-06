Ante amenaza en el Congreso: jefes de partido dan portazo a nuevos retiros previsionales

La semana pasada, en el Congreso nacional se abrió un vórtice que rápidamente el gobierno intentó cerrar: la posibilidad de aprobar un nuevo retiro de los fondos previsionales.

La primera piedra la tiró la diputada Pamela Jiles (IND), pero su iniciativa fue secundada por la bancada de diputados PPD e independientes, que prepararon un documento y organizaron un punto de prensa que enfatizaba la consigna: “reforma o retiro”, en referencia a la necesidad de avanzar en la reforma de pensiones.

La arremetida de los parlamentarios de esa bancada generó ruido en la esfera política. Tanto así, que incluso fue tema en el último comité político ampliado realizado en La Moneda con los partidos del oficialismo, donde los timoneles abordaron con el ministro Mario Marcel (Hacienda) los perjuicios que tendría esta medida y plantearon otros “instrumentos de ayuda”.

De todas formas, la conversación ya se abrió. La Tercera contactó a los presidentes y jefes de bancada de los distintos partidos con representación parlamentaria para consultarles sobre su postura al respecto.

El primero en declinar avanzar en nuevos retiros fue el presidente del Partido por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, quien, en conversación con La Tercera, respondió a los diputados de su partido. “No veo qué comparación se puede establecer entre una necesaria política pública como es la reforma al sistema de pensiones con un eventual nuevo retiro. Por ello el PPD no apoya ese planteamiento”, dijo en esa oportunidad.

La semana pasada, en Radio Duna, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, sostuvo que “concuerdo con los efectos económicos que tuvieron los retiros anteriores. No es una buena idea ni para la economía ni tampoco para las personas (...). Pero, frente a la intransigencia de que se avance en una solución definitiva en materia de pensiones, por una falta de capacidad de llegar a acuerdos de la derecha (...), es comprensible que empiecen a aparecer estas posiciones de decir ‘si no hay solución, entonces, vamos con los retiros’. Aquí el llamado es que busquemos una solución y arreglemos esto pronto”.

Además, consultada por este medio, Vodanovic complementó que “no hemos hecho esta conversación con las bancadas, pero espero que haya una propuesta previsional contundente y transversal”.

Sebastian Cisternas/Aton Chile

De todas formas, en el PS hay personeros proclives a estudiar la aprobación de un nuevo retiro. Por ejemplo, el jefe de bancada de los diputados socialistas, Daniel Melo, publicó en su cuenta de X hace algunos días que “producto de que la derecha se ha dedicado a bloquear el avance de la reforma al sistema de pensiones, es que, como socialistas, estamos abiertos y en reflexión a debatir un nuevo retiro”.

Consultado por este medio por la posibilidad de aprobar nuevos retiros, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, señaló que “en el PC y en su bancada parlamentaria, la primera preocupación es que se apruebe una básica reforma previsional”. En esa línea, enfatizó que “esperamos que exista esa sensibilidad y que se logre un acuerdo a nivel de Congreso para aprobar una ley que permita una mínima reforma previsional”.

Además, Carmona sostuvo que “el PC nunca ha sido partidario de resolver esto con retiros, porque sabe perfectamente que se afectan los fondos que en el mediano plazo van a usar los propios trabajadores para tener una pensión digna”. Y reconoció que “si se dio una batalla por tener retiros, fue frente a un hecho desconocido, como era la pandemia (...)”.

En ese contexto, el timonel reafirmó que “nosotros queremos ser contribuyentes a que haya una solución por la vía de mejorar las pensiones y no por la vía de afectar los ahorros de los trabajadores (...). Nosotros no hemos estado promoviendo el retiro que no sea el cambio al sistema previsional. Si debemos de quedarnos en un sistema, como el que hay hoy día, bueno, que se permita que mucha gente o va al instituto de previsión social, o va a las cajas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y el que quiere, se queda en las AFP. Pero, entonces, abran el mercado. Lo otro es tenerlos prisioneros, para que financien a los mismos que han hecho lucro con la plata de los trabajadores”.

El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, indicó a este medio que “la respuesta política a los problemas de las personas no puede ser echar mano a los ahorros de los trabajadores otra vez, considerando los efectos negativos que esto genera en la inflación (...). El foco debe estar en frenar el alza del costo de vida, donde la agenda del gobierno ya lleva un 80% de medidas cumplidas, y en que la derecha se salga de la trinchera y logremos en conjunto una reforma previsional (...). En corto: no debemos impulsar soluciones que perjudiquen a los trabajadores usando sus ahorros, generando inflación y aumento de las tasas crediticias, conduciendo a un mayor costo de endeudamiento”.

El presidente de Convergencia Social -y líder provisorio del Frente Amplio-, el diputado Diego Ibáñez, reconoció que la aprobación de un nuevo retiro sería “una mala idea”.

12/04/2024 DIEGO IBAÑEZ, DIPUTADO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

De todas formas, en el Frente Amplio hay voces que marcan algunas diferencias. Por ejemplo, esta semana el diputado Gonzalo Winter dijo a 24 Horas que “lo que plantean los parlamentarios del PPD no es tan descabellado, porque aquí lo que está proponiendo la derecha, y se está consolidando una mayoría en el Senado, es que las pensiones no suban ahora sino en el año 2070″.

Por su parte, el líder de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch, afirmó que “si bien entiendo perfectamente la demanda que hay por un nuevo retiro (...), y además comparto que las AFP han sido nefastas, un desastre (...), independiente de eso, creo que hoy no es un buen momento para un retiro: sabemos los efectos que terminan teniendo sobre las mismas personas. En lo personal, he decidido no apoyar un nuevo retiro, pero sí creo que el gobierno tiene que dar ayudas concretas para la gente que hoy día está angustiada (...)”.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, aseguró que en su colectividad no se ha discutido la posibilidad de aprobar un nuevo retiro. Sin embargo, reconoció que hoy existen “presupuestos distintos a cuando se aprobaron en su oportunidad, cuando el Estado estuvo totalmente ausente en el período de pandemia”. Junto con eso, sinceró que “hemos visto los efectos desastrosos en la economía que provocan esos retiros”. Y concluyó: “Hay presupuestos que hacen difícil estar a favor”.

La presidente de los Regionalistas Verdes, Flavia Torrealba, cerró la puerta a nuevos retiros. “Está completamente descartado. Más aún en los momentos en los que se discute una reforma de pensiones y avanza la idea de un sistema mixto, donde el mayor peso lo lleva el ahorro individual. En este contexto un nuevo retiro de fondos agravará la situación de las futuras pensiones”, sostuvo. “El primer retiro se diseñó y se impulsó de parte de los regionalistas verdes para responder a la urgencia sanitaria y económica. Ahora el momento es otro”, argumentó.

25/08/2023 FLAVIA TORREALBA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Su par del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, también descartó “de plano” nuevos retiros. “Es una mala política, tuvo efectos sobre la inflación y solo beneficia a quienes tienen plata en la AFP. Los deciles de menores ingresos no se benefician, entonces llega a quienes no lo necesitan. Es una medida populista, poco efectiva. Los votos del Partido Liberal no debieran estar para un nuevo retiro”, añadió.

En la derecha la postura es mayormente en contra. La vicepresidenta de RN y jefa de bancada de los diputados, Ximena Ossandón, dijo que “el retiro es una mala política y por eso mismo hacemos el llamado a no profundizar en su debate ni hacer juego del populismo. Los efectos de un retiro son negativos. La concentración debe estar en cómo mejoramos las pensiones. Cómo podemos llegar a un acuerdo en la reforma que está en el senado, que está con un itinerario claro de trabajo y cómo mejoramos la PGU”.

De todas maneras, en RN se sindica al diputado Jorge Durán como uno de los potenciales parlamentarios de ese comité a favor de la medida.

Valparaiso, 8 de abril de 2024 Punto de prensa de la diputada Ximena Ossandon Sebastian Cisternas/Aton Chile

En la UDI, en tanto, se comentaba en privado que el tema aún no se ha hablado formalmente dentro de la bancada, pero que la postura oficial del partido es que no están a favor del retiro, así como han estado en contra en otras oportunidades. En todo caso, en la UDI también en su momento ha habido descuelgues, como por ejemplo el diputado Álvaro Carter.

Desde Evópoli, su jefe de bancada Jorge Guzmán, recalcó que “está acreditado que los retiros de fondo de pensiones lo único que traen son consecuencias negativas para las personas y para la economía del país. Aquellos que promueven los retiros, están siendo populistas, demagógicos e irresponsables con Chile. Estuvimos y seguiremos estando en contra de los retiros, no solucionan nada y solo perjudican”.

En el Partido Republicano su presidente, Arturo Squella, sostuvo que “los republicanos siempre hemos estado y estaremos en contra de los retiros de pensiones por el enorme daño que le hacen a la jubilación y a la economía de los chilenos. Los retiros los terminan pagando los más pobres de Chile y nadie se hace cargo. Necesitamos una reforma de pensiones para mejorar la jubilación y los retiros hacen exactamente lo contrario”.

Arturo Squellla, Abogado y Político Chileno del Partido Republicano. Foto: Luis Sevilla

El jefe de bancada republicano, Stephan Schubert, recalcó que “no es una sorpresa para nadie la postura que tiene la bancada republicana respecto a los retiros, lo dijimos desde antes de llegar al Congreso, lo dijimos durante la campaña y también lo hemos hecho y mencionado una y otra vez. Los retiros no son una herramienta viable”.

La Tercera también contactó a los presidentes de la Democracia Cristiana, la UDI, Evópoli, RN, Amarillos por Chile, Demócratas y el Partido de la Gente. Pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.