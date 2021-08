Ministro Melero refuerza llamado a empresas a realizar ofertas de forma responsable y reitera que el IFE laboral no forma parte del salario

Tras la polémica que se generó ayer en torno a una oferta laboral que hacía referencia al IFE laboral, el ministro del Trabajo, Patricio Melero reiteró el llamado a las empresas a hacer ofertas de forma responsable y recordó que el subsidio anunciado la semana pasada no forma parte de las remuneraciones de los trabajadores.

“Son beneficios estatales que se entregan directamente a los trabajadores, no imponibles, por un tiempo determinado y sin intervención de los empleadores. Estos beneficios no forman parte del salario, ni del sueldo, ni la remuneración mensual de los trabajadores, por lo que no sufren ni pueden sufrir descuentos de ningún tipo. Estos subsidios van directamente al bolsillo del trabajador. Se depositan directamente a su cuenta corriente o cuenta Rut, sin que participe el empleador, y mal puede sumarlo al sueldo”, señaló el secretario de Estado.

Y agregó que “llamo a las empresas a realizar sus ofertas de trabajo de forma responsable y transparente, para que los trabajadores tengan claridad de las condiciones del trabajo que se ofrece y el salario que se les pagará, independiente de que tengan u obtengan el subsidio del IFE laboral”.

Cabe destacar que la semana pasada, el gobierno anunció la creación del IFE laboral. Este consiste en un subsidio mensual que se va a pagar todos los meses durante este año, directamente a los trabajadores. Para las mujeres el monto del subsidio consiste en un 60% del sueldo, con un tope de $250 mil, y en el caso de los hombres este subsidio le va a pagar un 50% con un tope de $200 mil mensuales. Estos subsidios se suman al salario.