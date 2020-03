Murió Jack Welch, la leyenda gerencial que rearmó General Electric.

Jack Welch, el defensor de la eficiencia corporativa que convirtió a General Electric en una de las compañías más grandes del mundo, influenciando a generaciones de líderes empresariales, murió el domingo en la noche a los 84 años a causa de una insuficiencia renal.

Nombrado "Gerente del Siglo" por la revista Fortune en 1999, presidió un aumento de acciones de casi 3.000% durante un período de dos décadas, antes de que su legado fuera abolido en la jubilación por métodos contables cuestionables, que surgieron recientemente y un empuje desafortunado hacia las finanzas, que luego casi destruyeron la empresa.

Pese a este controvertido desenlace, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Al conocer el fallecimiento de Welch lo llamó amigo y "leyenda de los negocios", señalando en un tweet que nunca será olvidado. "No había un líder corporativo como ‘Jack 'neutrón’", indicó en referencia al apodo que recibió por su estilo firme.

En efecto, sobran elementos – para bien y para mal – que lo convierten en un personaje legendario. Welch se convirtió en el CEO más joven en la historia de GE en 1981. Creó una empresa más ajustada, pero cuya dependencia de las finanzas eventualmente resultaría ser una amenaza. En el camino, moldeó la cultura de GE para reflejar su personalidad exigente.

“Me gustan las personas desafiantes. Me gusta el debate. Me gustan todas esas cosas”, dijo en una entrevista a menos de dos meses después de su retiro en 2001. "Y, sin embargo, también me encanta tomar una copa con ellos", agregó en ese entonces.

Welch renunció cuatro días antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Permaneció activo durante más de una década como consultor y comentarista de medios.

Los líderes empresariales ensalzaron su capacidad de aumentar las ganancias y la riqueza de los accionistas con su enfoque inquieto y orientado a los resultados. GE se convirtió en la compañía más grande del mundo, por valor de mercado, con más de US$500.000 millones en 1999.

“Se convirtió en el estándar de oro de la grandeza, el icono de la imaginación industrial”, dijo Jeffrey Sonnenfeld, profesor de negocios de la Universidad de Yale que conoció a Welch desde la década de 1980. “Es difícil ver que su trayectoria en esos 20 años como CEO sea excelente en cualquier lugar”, subrayó.