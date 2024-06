Ni los cálculos de las AFP ni de la Fundación Sol: ¿Cuánto de toda mi pensión es rentabilidad y cuánto ahorro personal?

“Por las inversiones que han hecho las AFP, (en los últimos 40 años) se han multiplicado por cinco los ahorros. Si no fuera por esas inversiones, las pensiones hoy día serían un quinto de lo que son”, dijo la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, hace un par de meses en TVN.

El economista e investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, criticó ese cálculo cuando asistió a inicios de mes a la Comisión de Trabajo del Senado. Según su simulación, las cotizaciones que aportó un trabajador que cotizó entre 1992 y 2023, representan 66% del saldo que acumuló al momento de jubilarse, mientras que la rentabilidad de las AFP representa un 34% del saldo final. “Las AFP no han quintuplicado, ni cuadruplicado, ni siquiera han triplicado los ahorros que invierten, y es muy preciso que ojalá la Superintendencia de Pensiones pueda decir algo sobre esto”, comentó en esa oportunidad.

Y la Superintendencia de Pensiones efectivamente hizo el cálculo, por petición de los senadores de la Comisión de Trabajo. En un oficio que envió esta semana el superintendente Osvaldo Macías a dicha instancia, revela sus proyecciones, que distan bastante de los cálculos de la Asociación de AFP y de la Fundación Sol, aunque fueron hechos con parámetros distintos.

Los cálculos del regulador

La Superintendencia de Pensiones calculó cuál es el porcentaje que representan las cotizaciones que realiza un trabajador sobre el saldo total acumulado al momento de pensionarse, versus el dinero que fue aportado a dicho saldo final por la rentabilidad que obtuvieron las AFP. Allí concluye que para un individuo representativo, un tercio de los fondos son aportados por el trabajador, mientras que dos tercios son rentabilidad.

Eso, en base a lo siguiente: una persona que entró al mercado laboral en el año 1981, y que se pensionó en el año 2023, manteniendo sus ahorros siempre en el fondo C, cotizando por el ingreso promedio (creciendo a una tasa de 1,5% real anual para los períodos proyectados), y que entra en distintos períodos al mercado laboral. Esa persona obtuvo un retorno real anual promedio de 7,04%. “Para este individuo representativo, sus cotizaciones representan casi 30% de su saldo final mientras que la rentabilidad del fondo es 70% de su saldo”, señala el documento.

Eso sí, el regulador proyecta que a futuro esa proporción cambiará, y el peso de la rentabilidad caerá. Según sus cálculos, una persona que entró al mercado laboral en el año 2001 y que se va a pensionar en 2043, obtendría un retorno real anual de 3,73% en promedio, por lo que con los mismos supuestos anteriores, “sus cotizaciones representarían 50% de su saldo final, mientras que la rentabilidad representaría el restante 50% aproximadamente”.

Para alguien que empieza a trabajar en 1991 y que se pensiona en 2033, la proporción sería de 45% en cotizaciones y 55% rentabilidad. En tanto, para una persona que ingresa al mercado laboral en 2011 y se pensiona en 2053, las cotizaciones representarían un 50,7%, y la rentabilidad un 49,3%.

Las diferencias de cálculos

Esta proyección que hace el regulador, no es un reflejo de lo que ocurrirá con todos los afiliados del sistema, sino que más bien es el cálculo para un individuo representativo. Y según los parámetros que se utilicen para realizar dicha estimación, el resultado cambiará, ya sea por el periodo que se analiza, el nivel de cotizaciones que tiene una persona, entre otros.

Por eso también la proyección de la Superintendencia dista bastante de lo que calculó la Asociación de AFP y la Fundación Sol. Desde la primera entidad señalan que su estimación fue realizada de otra manera, considerando la etapa de acumulación y desacumulación. Desde el gremio explican que el cálculo de la Superintendencia es sobre el stock de ahorro al momento de pensionarse, en cambio, el que hizo la Asociación de AFP es sobre la pensión, es decir, considera la rentabilidad no solo en el periodo de acumulación, sino también en la etapa de desacumulación, esto significa que también se toma en cuenta la rentabilidad que consigue una persona después del momento de pensionarse.

Por otro lado, el cálculo que expuso Kremerman a los senadores, también es distinto: considera a una persona que empezó a cotizar en 1993 y que se pensionó el año pasado, con 30 años de cotizaciones y un ingreso promedio de 20 UF (esto se traduce en una cotización mensual de 2 UF) que crece a una tasa de 1,5% real anual. También consideró el pago de comisiones.

En este ejercicio, la Fundación Sol encontró que “la razón de saldo sobre aportes (la suma de cotizaciones y comisiones pagadas), es de 1,51 y que las cotizaciones representan 66% del saldo final mientras que la rentabilidad representa 34% del saldo al momento de la jubilación. Lo que se muestra es un caso hipotético de un individuo que cotiza durante el período 1993 – 2023 y por lo tanto obtiene la rentabilidad exacta de ese período y paga las comisiones cobradas en ese período también. Es importante enfatizar que se trata de un ejercicio para un individuo representativo que no necesariamente es aplicable para el resto de los afiliados del sistema. Si bien no se tiene el detalle del cálculo presentado por el señor Kremerman, se logró replicar el ejercicio realizado, encontrándose resultados similares”; dijo el regulador en su oficio.

Agregó, eso sí, que “la razón utilizada por el señor Kremerman no es un indicador del cual se pueda concluir el porcentaje que representan las cotizaciones y rentabilidad respecto del saldo total acumulado por un afiliado al final de su vida activa. Lo anterior producto de que las comisiones se cobran como un porcentaje del ingreso imponible y no se descuentan del saldo de la cuenta individual. Del ejercicio realizado se puede concluir que los cálculos son consistentes con los supuestos del señor Kremerman. Sin embargo, a nuestro juicio, el peso de la rentabilidad sobre el saldo final está subestimado debido a que en su ejercicio considera las comisiones como descontadas del saldo final, siendo un cálculo más adecuado el cálculo realizado” por el regulador en el mencionado oficio.

El cálculo de la Superintendencia no consideró las comisiones pagadas por los afiliados. De hecho, el oficio detalla que “para visualizar la incidencia de las cotizaciones efectuadas por los afiliados y la rentabilidad de los fondos previsionales en el saldo final al momento de pensionarse, solo deben considerarse las cotizaciones obligatorias, la rentabilidad de la cuota y no incluir las comisiones pues estas se descuentan de las rentas y remuneraciones imponibles de los trabajadores y no de su saldo acumulado”.