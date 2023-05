Nicolás Eyzaguirre critica declaración de las isapres y apunta también sus dardos al sistema político

Continúan las repercusiones tras el ingreso de la ley corta de isapres al Senado. El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, cuestionó al sistema político por no legislar sobre el sistema de salud privado tras la resolución que dio a conocer el Tribunal Constitucional en 2010 sobre la tabla de factores, y apuntó a que se requiere una reforma a la salud.

“A qué punto ha llegado el sistema político que pueden pasar 13 años con el sistema privado de salud actuando al margen de lo que dijo el TC y no pasa nada, hasta que llegamos a que esta cuestión se revienta. Lo que creo que pasó el domingo pasado es que la gente sigue buscando alternativas distintas porque el sistema político no es capaz de resolver nada”, dijo el exministro en Radio Cooperativa.

Y luego señaló que “guardando los proporciones, en el sistema bancario esto ocurre muchas veces, que por circunstancias los bancos se encuentran que tienen activos menores que sus pasivos. Con el fallo de la Corte Suprema, no con la ley, cuando le dices que tienen que devolver estos excesos, no pueden cobrar más que cierta cantidad por los planes y tienen obligación con los pacientes de responder con los planes, entonces la suma y la resta no les queda capital, quebraron. Lo que está tratado de hacer el gobierno es buscar -como se hace con las resoluciones bancarias- un periodo, una forma de ir resolviendo estas insolvencias para que el sistema pueda seguir flotando, pero es bien difícil. A confesión de parte, relevo de pruebas. Si las isapres dicen que les tomaría 33 años de utilidades, significa que con los cobros al margen de lo que dijo el TC hicieron ganancias equivalentes a 33 años, es lo que significa”.

En cuanto a la ley corta enviada por el gobierno, el exsecretario de Estado planteó que busca solucionar un tema que viene desde el fallo de la Corte Suprema.

“La verdad es que el gobierno lo que está tratando de solucionar es un problema que viene del fallo de la Corte Suprema. Si les dices a las isapres que dado el fallo del TC de 2010 que borró ciertas partes de la ley de isapres, y permitió solo algunos de los famosos factores para calcular el valor de los planes, y después la Corte Suprema dice que tienen que devolver los excesos a partir de 2020. Eso significa en castellano que las isapres le deben a la gente esos excesos, le deben cumplir con los compromisos con los planes que han suscrito”, señaló.

Por último, el exministro cuestionó la declaración que hicieron este jueves las isapres, donde acusaron que el proyecto de ley del gobierno era un engaño y que llevaría al sistema a la quiebra.

“Efectivamente el gasto per cápita en salud ha crecido cuatro veces de los 90. Los costos de salud se han disparado de forma brutal. Diría una cosa mala y una buena. La mala es que el sistema de salud ya no aguanta más en su diseño. En el sistema público al final como no se financia, la forma en que se da vuelta es con listas de espera. Se raciona por la vía de un mal acceso. Y en el sistema privado se financiaba en base a cobros fuera de la ley. Qué haces cuando tienes ambos sistemas malos. La solución de pasar de un sistema a otro no es buena, porque los dos sistemas están mal. Acá se impone una reforma al sistema de salud, eso es evidente. La prepotencia de la declaración de las isapres es bien inaceptable, porque ha quedado en evidencia que no estaban haciendo las cosas correctamente, entonces un poco más de calma. Se está tratando de ver en la ley como vamos absorbiendo esto activos inferior a los pasivos, esta situación financiero no es sostenible”, indicó.

Las isapres ahora apuntan a revertir la fórmula de la ley corta del Ejecutivo en su tramitación en el Congreso.