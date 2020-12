No hice el primer retiro del 10% de las AFP ¿Puedo hacer los dos juntos ahora?

Ya se despachó del Congreso el proyecto del gobierno para hacer un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, y si bien aún quedan algunos trámites para que la iniciativa se convierta en ley, las AFP se preparan para empezar a recibir solicitudes tan pronto como el lunes, aunque ello dependerá de cuándo se publique el proyecto en el Diario Oficial.

Esta iniciativa permite efectuar la solicitud en los 365 días siguientes desde que se convierta en ley, tal como se estableció con el primer 10%, por lo que no todas las personas han sacado sus fondos del primer retiro. ¿Cómo funcionará si aún no he hecho mi primer retiro?

Lo cierto es que ambos retiros corren por carriles diferentes, lo que significa que en caso de que una persona ahora quiera hacer ambos retiros, deberá realizar dos solicitudes separadas. Si un afiliado desea hacer solo una solicitud, deberá escoger si prefiere pedir los fondos bajo las condiciones del primer retiro, o las del segundo.

Para ello, las AFP contarán en sus sitios web con dos opciones diferentes a escoger por el afiliado: una que deriva al primer retiro del 10%, y otra al segundo.

Esto, considerando que ambos proyectos tienen algunas diferencias, como por ejemplo, en la iniciativa recién aprobada las rentas sobre $1,5 millones deberán pagar impuestos al retirar; a diferencia del primer 10% donde se hizo una exención tributaria para todos.

De hecho, según el último borrador de la norma que deberá publicar pronto la Superintendencia de Pensiones con el paso a paso para el retiro, se señala a las AFP que “el día de la publicación de la nueva ley en el Diario Oficial, a más tardar a las 9:00 a.m., las Administradoras deberán tener habilitado en el Home de su sitio público un acceso que conduzca directamente a una aplicación informática para el ingreso de la solicitud del segundo retiro de fondos, que deberá ser diferenciado e independiente del acceso al primer retiro de fondos”.

De esta manera, las reglas de cada retiro no serán iguales, y regirán según lo aprobado en cada uno de los proyectos.

Cabe recordar que para realizar el primer retiro del 10% hay plazo hasta el 30 de julio del próximo año.