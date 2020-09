NotCo tras ronda de inversión por US$85 millones: “Pretendemos que esto sea contagioso, que hayan más casos de éxito”

Más casos de éxito como el de Not Company (NotCo) es el camino que ve la empresa para que los inversionistas chilenos aporten más recursos a startups locales y de forma más rápida. Esto, tras levantar $85 millones con el fin de llevar sus productos al mercado estadounidense.

“Hay demasiada crítica al inversionista chileno y está bien, pero no podemos pretender tener un ecosistema como Silicon Valley, Argentina o Brasil si no tenemos casos de éxitos. Esto es un efecto dominó, se crean ecosistemas de alta performance si tienes casos de éxitos”, dijo el CEO y fundador de la empresa, Matías Muchnick, en entrevista con el programa Información Privilegiada de Radio Duna.

Muchnick espera que el nuevo hito de la empresa sea un aporte a la innovación y emprendimiento en Chile. “Nosotros pretendemos que esto sea contagioso, que haya más casos de éxito”, agregó.

Sobre el desempeño de la empresa, desde NotCo comentaron que “estamos en proceso de consolidación en el mercado latinoamericano y estamos teniendo resultados extremadamente positivos en Chile, Argentina y Brasil. Argentina, que parece ser el apocalipsis, la verdad es que como NotCo nos ha ido increíble y hemos agarrado una curva de crecimiento exponencial. En Brasil también nos ha ido muy bien”.

Sin embargo, Muchnick detalló que su consolidación en los mercados en que hoy están no fue fácil. “Pasamos un año durísimo en Argentina y Brasil, no teníamos idea que teníamos que hacer para que nos fuera bien en esos países. Creíamos que íbamos a quedar en el estigma de que compañías chilenas no les va bien afuera, pero por un año la batallamos hasta que encontramos la llave en cada uno de los mercados y nos fue increíble”, recuerda.

La empresa tras su ronda de inversión está en proceso de apertura de oficinas en las ciudades de EEUU de San Francisco y Nueva York. Además, en el cronograma de la startup aparece la llegada al mercado en Perú, Colombia y México.

Por otro lado, dentro de la empresa también se está trabajando para sacar nuevos productos para este mes y actualización de los ya existentes. Esto, sin dejar de lado la inyección de recursos para tecnología y ciencia para “ponernos en la cresta de la ola en términos de innovación en la industria de alimentos”, dijo su CEO.