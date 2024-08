Nuevo retiro de AFP es rechazado en Comisión de Constitución de la Cámara y deja cuesta arriba votación en sala

Este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votó la idea de legislar las nuevas mociones parlamentarias que plantean retiros de fondos previsionales, instancia en la cual los diputados rechazaron en general estas iniciativas refundidas, con 4 votos a favor y 9 en contra.

Si bien fue “una mayoría muy clara” la que rechazó la propuesta, tal como la tildó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en junio de 2023, cuando se votó el anterior retiro de AFP en la misma instancia, el proyecto fue rechazado en general con un voto adicional: 10 votos en contra y tres votos a favor.

El resultado de este martes tuvo lugar luego de que casi todo el oficialismo se cuadró con la postura del gobierno, el que se ha opuesto a nuevos retiros desde las AFP, y deja cuesta arriba la votación que habrá en la sala de la Cámara de Diputados, donde la reforma constitucional pasará con informe negativo.

Si bien no hay una fecha definida para ella, dicha votación podría ocurrir la próxima semana, y desde ya varios parlamentarios anticipan el mismo resultado obtenido en la Comisión de Constitución. En caso de ser rechazado allí el proyecto, una vez más se cerraría la puerta para legislar sobre esta materia por el plazo de un año.

En contra de la idea de legislar este martes votaron los diputados Jorge Alessandri (UDI), Gustavo Benavente (UDI), Camila Flores (RN), Raúl Leiva (PS), Andrés Longton (RN), Javiera Morales (FA), Maite Orsini (FA), Luis Sánchez (Partido Republicano) y Leonardo Soto (PS). En tanto, a favor votaron los diputados Raúl Soto (PPD-Ind.), Marcos Ilabaca (PS), Pamela Jiles (PH) y Miguel Ángel Calisto (Demócratas).

“Se ve que una parte importante del oficialismo está en contra, los que habían promovido los retiros en el pasado. La oposición también está alineada en contra. Por lo tanto, es muy difícil que esto tenga viabilidad en la sala de la Cámara de Diputados”, sostuvo el diputado Alessandri.

“El resultado de la votación no es ninguna sorpresa, porque sabíamos que no existían buenos argumentos ni votos para aprobar estos retiros. Solo lamentamos que los que promueven estas iniciativas hayan jugado con la necesidad y desesperación de las personas, sabiendo que esto ocurriría. En la sala la diferencia puede ser incluso superior”, estimó el diputado Soto.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado tres retiros, todos ellos durante el gobierno anterior, pero con el respaldo del actual oficialismo. Desde el cambio de administración ha habido tres propuestas de retiros de fondos de pensiones y todas ellas han sido rechazadas por mayoría absoluta. Por eso es que el que se rechazó este martes en primera instancia es el llamado “séptimo retiro”.

El ministro Marcel celebró el resultado: “Me parece que ha habido una mayoría muy clara en contra de esta nueva propuesta de retiro. Básicamente la votación mayoritaria en contra, se ha justificado en las consecuencias masivas que tendría un nuevo retiro, no solo sobre la economía, sino que sobre la gente, y particularmente sobre las personas que en virtud de anteriores retiros no tienen fondos que retirar”.

Por lo tanto, añadió, “ha primado la responsabilidad, ha primado el camino de ir ayudando que la economía crezca de manera equilibrada, sostenida, en beneficio de todo el mundo. Y en esas condiciones es que van a llegar estas propuestas a la sala de la Cámara de Diputados, donde también esperamos que haya una mayoría clara que se pronuncie en contra de esta iniciativa”.

Antes del inicio de la sesión donde se rechazó el proyecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reiteró que la iniciativa no contaba con el respaldo del gobierno. “El Ejecutivo no le ha dado su respaldo al retiro de fondos previsionales, principalmente por dos razones. En primer lugar, porque las pensiones ya no pueden seguir siendo aún más bajas de lo que ya son. En segundo lugar, por los efectos inflacionarios que tuvieron los retiros, y que afectaron principalmente a las familias de menores ingresos”, dijo.

Agregó que “esperamos que la reforma previsional avance, porque efectivamente hay una deslegitimidad del sistema importante, y sin duda seguir con este monto de pensiones no da solución a las personas”.

Jara descartó que el gobierno no esté ayudando a las familias. “Todos los parlamentarios pueden tener la opinión que estimen, pero el gobierno ha hecho un esfuerzo, en distintos sentidos. En primer lugar, en términos de poder aumentar el salario mínimo con un subsidio para las pymes, en extender el Bolsillo Familiar Electrónico, en poder reajustar la asignación familiar y el SUF. La mejor contribución ha sido el manejo macroeconómico que ha permitido controlar la inflación”, planteó.

Los proyectos en debate

Los diputados tenían en carpeta cuatro proyectos que acordaron refundir. Una de las mociones fue presentada el 6 de junio por los diputados René Alinco (Ind), Jaime Araya (Ind-PPD) y Gaspar Rivas (Ind), y plantea que los afiliados a las AFP puedan retirar un 10% de su cuenta individual, incluyendo a pensionados de rentas vitalicias y exonerados políticos.

Otra de las iniciativa fue presentada por el diputado Enrique Lee (Ind) en marzo, que busca que las personas puedan retirar hasta un 15% de los fondos previsionales que tienen acumulados en su cuenta individual.

Una tercera iniciativa que acordaron refundir fue presentada por el diputado Lee, pero en abril, donde plantea que además de que los afiliados pueden retirar un 15% de sus fondos, esa cifra puede subir a un 50% de sus fondos en caso de que quieran destinar estos recursos para la adquisición de la primera vivienda del grupo familiar.

La cuarta iniciativa fue presentada en abril por los diputados Ricardo Cifuentes (DC) y Roberto Arroyo (PSC). Allí proponen que las personas que tengan acumulados fondos de pensiones, puedan usar parte o la totalidad de ellos, pero para hacer frente a dos situaciones en particular: que uno de los integrantes de su grupo familiar tenga una enfermedad catastrófica que no pueda cubrir su sistema de salud o eventuales seguros; y para evitar un inminente embargo de la única vivienda familiar por haber caído en cesación de pagos producto de un prolongado período de cesantía.