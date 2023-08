Nuevos pensionados caen 12,5% en el primer semestre tras el récord que se registró el año anterior

El número de nuevos pensionados que hubo al cierre del primer semestre del año pasado batió todos los récords. En ese momento, por primera vez los nuevos pensionados superaron los 100 mil para un periodo enero-junio, marcando un nivel no visto desde que hay registro (2004) en ese lapso. Además, también registraron su mayor alza en igual comparación.

En total se pensionaron 105.807 personas entre enero y junio de 2022, esto es un incremento de 70% versus igual periodo de 2021, y supera con creces el anterior peak que tenía un primer semestre, que era el terminado en junio de 2019 con 83.875 nuevos pensionados.

Por eso mismo, debido a la alta base comparable, durante este primer semestre hubo una caída en el número de nuevos pensionados. En concreto, se registraron un total de 92.520 nuevos pensionados a junio recién pasado, según cifras que consolida la Superintendencia de Pensiones. Eso significa una baja de 12,5% con respecto a igual periodo del año anterior. En todo caso, es la segunda cifra más alta para un primer semestre, siendo solo superado por el año pasado.

La jefa de estudios previsionales de Alfredo Cruz y Cía., Bernardita Infante, comenta que “hay tres factores que pueden explicar la baja de nuevos pensionados en el sistema de pensiones”. Primero, menciona que “durante el 2022 muchas personas se pensionaron pensando en potenciales ´cambios´ profundos en materia previsional que podría tener la reforma constitucional, lo que generó querer pensionarse para estar en una posición más ventajosa respecto a la protección de sus recursos previsionales. Al ser rechazada, este temor se diluyó, bajando también el número de pensionados este 2023″.

En segundo lugar, Infante argumenta que “otras personas se pensionaron para obtener mayor liquidez y recursos a fin de sostenerse económicamente durante la pandemia, o tener los recursos para pagar deudas de arrastre”. Y tercero, señala que “la rentabilidad de los fondos de renta fija (fondo recomendado a potenciales pensionables) durante el año 2022 fueron más altas que lo que han sido este 2023. Por lo tanto, este año los fondos han tenido bajas que las personas no quieren materializar”.

Por su parte, María Eugenia Jiménez dice que “efectivamente hoy día hay menos gente pidiendo pensionarse. Hubo una ola muy fuerte antes de la votación por la nueva Constitución, había mucho temor, pero eso ha disminuido, aunque no ha desaparecido del todo, porque igualmente las personas piensan que el sistema va a tener cambios y tienen temor de no poder elegir quién le administrará sus recursos y qué va a pasar finalmente con las pensiones, pero la necesidad inmediata disminuyó mucho. Personalmente recomiendo tomárselo con más calma”.

Jiménez agrega que “las ofertas de pensión siguen siendo buenas, la tasa de interés de este mes de julio mejoró, y en el caso de las mujeres la expectativa de vida disminuyó un poco y en el caso de los hombres aumentó algo, pero esos no son factores determinantes. Creo que tiene que ver más bien con ese temor que la gente tenía. Respecto a los multifondos, han rentado, el año pasado los más conservadores y este año han quedado algo más rezagados, pero no veo que ese sea un dato importante para decidir pensionarse o no en este momento”.

El mes en que se pensionó más gente en este primer semestre fue marzo, con 17.645 personas. En la vereda opuesta, con la menor cantidad de pensionados se ubica abril, sumando 14.311 personas. El mes de junio le siguió con 14.337 pensionados, lo que implica una caída de 17,8% versus igual mes del año anterior.