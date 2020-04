Oposición plantea que suspensión de negociaciones sea opcional

Estaban todos de acuerdo en el espíritu, y por ello la Comisión de Trabajo del Senado aprobó en general el proyecto que suspende las negociaciones colectivas durante el período de estado de catástrofe.

Sin embargo, y tras escuchar a varios especialistas y representantes de los involucrados, los senadores de oposición de esta instancia quedaron con dudas y ya concordaron una serie de indicaciones porque no les satisface la iniciativa.

Lo medular está relacionado con la suspensión en general que se propone. “No tenemos que aplicar una tabla rasa de suspensión para todos los procesos colectivos, porque puede que haya algunos en curso y exista la disposición a continuarlo hasta el final. Lo conversamos con el gobierno, y hubo acuerdo y por eso aprobamos en general la idea de legislar”, explicó la senadora Carolina Goic (DC), integrante de la instancia.

No obstante este pre acuerdo, permanece otro tema en discusión, manifestó el presidente de la Comisión, senador Juan Pablo Letelier (PS): “Genera desacuerdo el quién tiene la atribución de suspender o no, si el sindicato o un mutuo acuerdo, y esto es medular. El gobierno quiere que sea de mutuo acuerdo y eso no flota, porque la atribución de negociar es de los trabajadores, no puede ser decisión del empleador. Esa es la gran diferencia en el corazón de la iniciativa”.

Otro punto en debate es la entrada de vigencia, pues el articulado contempla que sea retroactiva al 18 de marzo cuando se decretó estado de catástrofe. Pero en la oposición creen que debiese ser una vez que la ley entre en vigencia para no entorpecer los procesos ya iniciados.

“No puede ser retroactivo por las negociaciones en curso. Además, hay que generar una salida para aquellos trabajadores que están ejerciendo su derecho a huelga”, indicó la ex Directora del Trabajo -hoy en Instituto Igualdad-, Patricia Silva, quien mencionó que a la fecha hay 20 huelgas votadas.

En tercer lugar preocupó que el texto señalara que las diligencias se podrán realizar por medios electrónicos, y que éstas producirán los mismos efectos legales que una gestión en forma presencial o documental. El malestar se sustenta en que la DT hace unos días empezó a aplicar el finiquito electrónico, cuando en la oposición creen que no tiene facultad para ello y están evaluando precisarlo en el texto. ”Hay que dejar en claro que esta norma no alcanza al finiquito electrónico, porque la DT lo está implementando sin ley, lo cual parece muy discutible”, precisó el ex DT, Christian Melis en la sesión.