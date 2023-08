Oposición valora sesión aclaratoria con Hacienda, pero dice que se necesitan más datos sobre traspasos a fundaciones

Los parlamentarios tuvieron distintas impresiones sobre las respuestas que entregaron Hacienda y la Dirección de Presupuestos en las citas de la jornada, pero hubo coincidencia en valorar esta instancia para ir despejando las dudas que estaban presentes desde hace unas semanas.

No obstante, dado lo amplio del tema y lo complejas que son las materias presupuestarias, quedaron en realizar nuevas sesiones para seguir aclarando dudas en relación al presupuesto de los gobiernos regionales y también a lo que ha pasado con los recursos que han traspasado de manera directa los seremis, como fue el caso que se produjo en Antofagasta con Democracia Viva.

La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (Convergencia Social), sostuvo que fue una sesión “provechosa porque logramos dejar en claro que las leyes de Presupuestos no fueron flexibilizadas por este gobierno ni aprobada por este Congreso, sino que más bien se trataba de una Ley de Presupuestos habilitada con anterioridad. Y eso habilita la discusión que viene para resolver este tipo de asuntos, para generar las fiscalizaciones correspondientes y la capacidad real para actuar ante este tipo de situaciones que están reñidas con la corrupción”.

Miguel Mellado, diputado RN, si bien manifestó que se valora esta instancia, indicó que la discusión estuvo radicada en los gobiernos regionales y todo lo sucedido, por lo que planteó que “quedó pendiente todo lo relacionado con el traspaso directo a fundaciones desde los ministerios”. Al respecto, dijo que “se requiere una cirugía mayor, porque se están mal utilizando recursos públicos”.

Más crítica, Sofía Cid, diputada de RN, afirmó que no quedó conforme: “La verdad es que quedé con más dudas que antes. Esperábamos las respuestas de la directora de Presupuestos, pero sólo habló el ministro, para decirnos que todo estaba en regla y que en el Presupuesto 2024 íbamos a arreglar la situación puntual que se había dado con los traspasos a las fundaciones. Me preocupa la liviandad con que el gobierno aborda el tema, pareciera que no fuera grave para ellos”. En el Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que “es claro que esta es la primera de varias reuniones que debemos tener en la Comisión de Hacienda”.

El legislador planteó que se deben revisar las facultades que tienen los gobiernos regionales para traspasar recursos y determinar qué fue lo que provocó esta falta de control.