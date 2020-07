Oro alcanza nuevo máximo por debilidad del dólar y temor por EE.UU.

Esta semana comenzó con una mezcla que confluyó en una confirmación de debilidad del dólar y repunte de materias primas refugio como el oro, cuya cotización alcanzó un nuevo máximo.

Los ingredientes que se mezclaron fueron: aumento de contagios en Estados Unidos y expectativas ante la reunión de la Reserva Federal que finaliza el miércoles. También influyó la disputa entre China y EE.UU.

El primer punto -el rebrote de covid- pone presión a la recuperación económica de Estados Unidos.

El segundo aspecto, se espera que la Fed reitere su compromiso con las tasas de interés cercanas a cero.

Edward Moya, analista senior de mercado de OANDA en Nueva York dijo que “hay muchas expectativas de que la Fed continúe indicando que está dispuesta a hacer más en el largo plazo, y la recuperación económica no será tan fácil como está sucediendo en Europa”.

Fue así como el dólar a nivel global se contrajo un 0,83% (el euro está en máximos de dos años). Frente al peso chileno la moneda estadounidense cerró en $769,58, lo que representa una caída diaria de $6,7. De esta manera, en julio acumula un descenso de $52, aunque en el año suma un aumento de $13,41.

El oro, en cambio, cerró en US$1.942,24 la onza en Londres, con un alza diaria de 2,11%, aunque durante el día tocó el récord de US$1.943,93.

“La demanda por el metal precioso está por los cielos y se esperan más ganancias en el corto y largo plazo”, declaró Lukman Otunuga, analista de FXTM. No obstante, esta visión no es compartida. Desde Julius Bär afirmaron que el rally se ha recalentado: “La reciente recuperación se ha intensificado y el oro alcanzó un nuevo récord el lunes por la mañana. Si bien el impulso podría impulsar los precios aún más a corto plazo, no creemos que tales niveles elevados estén justificados a mediano y largo plazo, suponiendo un entorno económico mejorado”. Dado que es poco probable que el estado de ánimo cambie en medio de fundamentos favorables y reflejando nuestros pronósticos más bajos en dólares estadounidenses, elevamos nuestros objetivos a 3 y 12 meses a US$ 1.900 y US$ 1.750 por onza.

En el año el precio del oro ha escalado US$27,75 por onza, aunque no es la materia prima que más repunta en 2020, pues la plata sube 37%. También destacan el hierro y la madera (ver infografía). El cobre ha aumentado un 4,38% en el año.