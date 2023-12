¿Pacto fiscal en punto muerto?: Marcel aún tiene esperanzas posplebiscito, pero economistas ven escasa viabilidad

Sorpresa generó en el gobierno y en la oposición las declaraciones que hicieron parlamentarios de Chile Vamos, quienes este miércoles descartaron firmar algún tipo de acuerdo del pacto fiscal con el gobierno, ya que esperan conocer el detalle de las propuestas vía proyecto de ley y ahí, en esa instancia legislativa, analizar en su mérito el contenido de las iniciativas.

Con esa postura echan por tierra el trabajo que Hacienda junto a los representes de los partidos políticos realizaron desde agosto hasta principios de diciembre. La idea del Ejecutivo era que en base a ese texto los partidos políticos que han participado de los diálogos en la materia, pudieran hacer sus observaciones, sugerencias y últimas propuestas para luego firmarlo y de esa manera avanzar con los proyectos de ley de manera consensuada. Sin embargo, ningún partido de Chile Vamos, integrado por Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli, respondió el borrador ni tampoco accederá a la firma.

Ante esta postura, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a la oposición: “Los partidos políticos y los participantes de esa mesa de trabajo están en su derecho de enviar sus comentarios o no enviarlo, pero lo que todo el mundo espera, lo que chilenos y chilenas esperan son gestos de cooperación, de colaboración para sacar adelante al país. Hoy día el pacto fiscal, al cual le hemos cambiado el nombre para dar cuenta de que tiene un conjunto de medidas para impulsar el crecimiento, para fortalecer el desarrollo social y asegurar la sostenibilidad fiscal, sigue siendo una invitación que sigue abierta”.

Marcel añadió que “quizá la proximidad de las elecciones influye de alguna manera en los menajes que se dan por la prensa, pero vamos a esperar que pase el proceso electoral para ver con los partidos y con el documento consolidado, cuál es su disposición. Creo que tras el plebiscito del domingo tenemos que trabajar todos para el reencuentro de los chilenos”.

El oficialismo fue crítico del cambio de opinión que mostró el bloque opositor. Uno de los más críticos fue el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD) quien sostuvo que “cuesta entender que se haya participado de un proceso durante varios meses, en los cuales había un documento que se ha ido modificando y que de golpe y porrazo digan que ya no les interesa y que ahora quieren proyectos de ley”.

El legislador enfatizó que “es bien poco consistente y poco consecuente que ahora digan que no le interesa, por qué no lo dijeron antes”. No obstante, pidió esperar hasta después de plebiscito del domingo “para conversar, porque algunas posiciones pueden estar influidas por ese día”.

Una postura similar tuvo el diputado integrante de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera (PC): “Me parece extraño que Chile Vamos nos diga que no está dispuesta a firmar un acuerdo cuando en las mesas de trabajo donde estuvieron sus asesores nunca se pronunciaron en contra de la mayoría de las medidas”. Por lo mismo, mencionó que “el gobierno tiene que presentar de igual forma los proyectos de ley”.

Jaime Naranjo (PS) acotó que “no me sorprende en lo absoluto la postura que están teniendo. Siempre les han puesto dificultades y problemas a todas las propuestas del gobierno en distintas materias”. El diputado también lo atribuye al escenario electoral: “Responde al escenario electoral del plebiscito y es de esperar que después se apacigüen los ánimos y tengamos una oposición que esté dispuesta a colaborar y no a destruir”.

El senador PS José Miguel Insulza le quitó dramatismo a esa postura. “El gobierno debe ingresar los proyectos a contar de enero partiendo por las materias de crecimiento y luego finalizar con las materias impositivas”.

Los economistas

Los economistas en su mayoría ven poco probable que se avance en el pacto fiscal propiamente tal, entendido como un acuerdo entre dos o varias partes, por ello, ven una escasa viabilidad de que se concrete.

Alejandro Micco, académico de la universidad de Chile y exsubsecretario de Hacienda, sostiene que “era raro que la oposición se pronunciara a favor de firmar un pacto fiscal antes del plebiscito”. No obstante, menciona que “es difícil que se firme un documento con temáticas tan diversa, no veo mucha posibilidad de que haya una firma de acuerdo impedientemente del plebiscito”.

Otro que se suma a esa visión es Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y también exsubsecretario de Hacienda, quien apuntó que “no hay agua en la piscina para un pacto como el que plantea el gobierno. La situación económica del país es compleja, y por ello es difícil que se suscriba un alza de impuestos”. Para Weber “un pacto por definición es un acuerdo, pero lo que se ha visto en esta mesa de trabajo no son acuerdos, sino que más bien lo que el gobierno cree que se debe hacer”.

Mientras que Eugenio Rivera, economista de Chile 21, sostiene que “el pacto fiscal está muerto hasta el 17 de diciembre. La oposición consciente que sufrirá una derrota de proporciones ha orientado toda su batería para reducir la magnitud de la derrota”. De todas formas, el economista dijo que “ya no hay espacio para los procesos prelegislativos. El gobierno debe buscar apoyos en el propio proceso legislativo. Sin duda hay que enviar los proyectos”.

Otro que entrega su análisis es Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, quien indicó que “es importante buscar acuerdos, de forma de facilitar la tramitación legislativa, sin embargo, la principal problemática es que se han incorporado temáticas en donde se reconocen diferencias muy sustanciales”.

Una postura distinta tiene Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados ve todavía factible que se logre un pacto fiscal, pero para viabiizarlo, dice que “Hacienda tiene que reestructurar el pacto fiscal y seguir negociando con la oposición”.

Primeros proyectos

Con respecto a los primeros proyectos que se ingresarán, si bien se esperaban algunos anuncios para la próxima semana -con iniciativas sobre permisología y reforma al SEIA-, ahora, bajo este nuevo escenario todo se postergó para enero. “A comienzos de enero ingresaremos tres proyectos: los dos proyectos sobre agilizaciones o racionalización de los procesos de aprobación de inversiones, y a la vez se harán indicaciones a otro que está en el Congreso”. También mencionó el proyecto sobre cumplimiento de obligaciones tributarias y el proyecto ley marco sobre cooperación de la sociedad civil en las políticas públicas.

“El que haya o no un acuerdo político hace una diferencia importante, porque lo que importa no es que se ingresen proyectos al Congreso, sino que se aprueben. Esperamos que haya los acuerdos políticos entorno a esto”, puntualizó Marcel.