Pacto fiscal: UDI y RN desisten de enviar políticos a cita con Marcel y Hacienda evita fijar fecha para ingreso de proyectos tributarios

Se esperaba que llegaran todos los representantes políticos de las distintas colectividades con representación en el Congreso para analizar la propuesta de pacto tributario. Sin embargo, no hubo presencia ni de diputados ni senadores de RN ni de la UDI. En su lugar asistieron asesores técnicos.

En cambio, sí llegó la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt. También estuvo el presidente de Amarillos, Sergio Micco. Por el PC, se contó con la presencia del senador Daniel Núñez y el diputado Boris Barrera. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili y los diputados Héctor Ulloa y Helia Molina, el PS Jaime Naranjo, la presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada Gael Yeomans (Convergencia Social), de Revolución Democrática estuvo su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre, por Comunes asistió su presidente, Marco Velarde, la jefa de bancada del Partido de la Gente, Karen Medina, y por Demócratas, la diputada Joana Pérez. La Democracia Cristiana se excusó de asistir por razones de agenda, manifestando su compromiso de participar en las próximas reuniones. Por RN fueron los asesores Sebastián Amado y Daniel Muñoz, y por la UDI, Carolina Fuensalida y Bárbara Bayolo.

Ante la ausencia de personeros políticos de RN y la UDI, desde Hacienda afirmaron que “la invitación de Hacienda era abierta a lo que los partidos decidieran quienes serían sus representantes en esta mesa”.

Desde RN, el diputado y jefe de Bancada, Frank Sauerbaum, dijo que “este tipo de reuniones no son productivas, ya que en el formato de mesas técnicas que ha realizado el gobierno no nos sentimos escuchados, y finalmente no terminan en nada concreto”. Además, enfatizó en que, en esta oportunidad, dada la alta convocatoria, había poco espacio para interactuar. En ese sentido, siguió la idea planteada por el partido Republicano, que espera un encuentro bilateral con el ministro Marcel para poder, en esa instancia, buscar algún entendimiento.

Una opinión similar entregó el jefe de Comité de la UDI, el senador Gustavo Sanhueza, quien dijo que “creemos que en las últimas mesas que hemos tenido con el gobierno, no se nos ha escuchado nuestro planteamiento. Lo hemos visto en la mesa de pensiones. Nosotros hemos hecho propuestas y no son ni siquiera evaluadas en esas mesas”. Por ello, afirmó que se “irá evaluando la participación en estas instancias”. Otro personero de esa colectividad sostiene que desde un comienzo ellos pensaron que se trataba de un trabajo técnico, y que la discusión política debe darse en el Congreso.

Ahora bien, Gloria Hutt, quien sí estuvo presente, le resta importancia a la ausencia de los políticos de la UDI y RN, puesto que no ve que haya un “mal ánimo” a conversar, sino que “quizá se pensó que la reunión política ya había sido en La Moneda la semana pasada, y que ahora era algo más técnico”.

23/08/2023 El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reúne con representantes de partidos políticos de oficialismo y oposición, para abordar los contenidos del Pacto Fiscal. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Los temas de fondo

En cuanto a la reunión propiamente tal, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que se presentó una modalidad para seguir profundizando en cada uno de los 6 temas que están planteados en el pacto fiscal: prioridades de gasto, reformas del Estado, crecimiento, medidas tributarias, seguimiento y evaluación y principios para un sistema tributario moderno.

“Hemos sido claro en plantear que esta es una base de trabajo, que es una propuesta de trabajo que proviene de todo el proceso de conversaciones bilaterales con distintos actores. De ahora en adelante lo que queremos hacer es ir por cada uno de los temas, identificando cuáles son los puntos de acuerdos, de desacuerdos y los que se quieren agregar o corregir en lo que está en cada una de esas 4 categorías. Hemos tenido una reacción muy positiva de todos los participantes”, comentó el secretario de Estado, quien estuvo acompañado en el punto de prensa de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner y de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

Marcel destacó que hubo consenso en la metodología propuesta para trabajar: “Como método de trabajo hubo amplio acuerdo con el esquema que está propuesto. A medida que vayamos discutiendo los temas y vayamos registrando estas coincidencias y estas diferencias, vamos a ir recopilando todos los elementos hasta llegar a una propuesta final. Y por lo tanto este no será un proceso en el cual vayamos a ir identificando acuerdos formales en cada reunión, sino que más bien vamos a ir registrando las coincidencias para finalmente llegar a un acuerdo político que pueda ser validado y respaldado por todos los participantes que quieran concurrir a él”.

Durante las próximas semanas se continuará con reuniones temáticas como parte del proceso de diálogo que definió el Gobierno hasta septiembre, para posteriormente definir los pasos a seguir para el avance del Pacto Fiscal.

Cuando se presentó el pacto fiscal, dentro del cronograma se tenía previsto ingresar a la discusión legislativa este año el proyecto que busca un mejor control del cumplimiento tributario, que incluyen medidas para reducir la evasión, la elusión y reducir la informalidad. Sin embargo, ahora, el ministro evito dar un plazo fijo para el envió de esta iniciativa.

“Los temas tributarios son parte de la agenda de trabajo, eso no quiere decir que todos estén de acuerdo, ni que por el hecho de concurrir a esta conversación todos estén validando estas propuestas. En su momento llegaremos a discutir cada una de ellas. En el caso del cumplimiento de obligaciones tributarias, con el diálogo bilateral que hemos tenido, logramos ver que hay una cierta elaboración de algo que se va diferenciando bastante de lo que estuvo en el proyecto de reforma tributaria anterior, pero su análisis e identificación como prioridad será parte de este proceso”.

¿Su ingreso puede quedar para marzo? “Parte de lo que tenemos que ver hasta fin de septiembre es que, en la medida que tengamos coincidencia en las sustancias, podamos definir prioridades para ingresar cada una de las iniciativas de las cuales concordemos. Eso es lo más inmediato y parte del trabajo que se hará con los partidos es definir los pasos siguientes y el itinerario que sigue después”.

Subrayó que “lo que haremos es discutir sobre las sustancias de las cosas y su prioridad, y a partir de ahí tener un calendario para ir ingresando proyectos de ley”.

Dado todo este trabajo prelegislativo, el ministro fue consultado sobre la viabilidad de que estas materias puedan ingresar al Congreso como proyecto de ley más allá del consenso previo que logren en estas mesas técnicas de trabajo: “La idea es buscar acuerdos, hay proyectos que ya están en tramitación, como compras públicas. En otros casos otros se ingresaron recientemente, tanto como proyectos nuevos como aquellos que se han ingresado recientemente es donde es más importante la discusión que tengamos acá”. No obstante, añadió que “lo que vamos a buscar son los acuerdos lo más amplio posible, y creemos que la instancia de dialogo está constituida”.

El oficialismo

Desde el oficialismo calificaron como positiva la reunión. “Hoy día el propósito (del ministro) es exponer y valorar que lo escuchan las distintas fuerzas. Cada una de ellas están dispuestas a enriquecer el documento que el ministro ha dado a conocer”, dijo el diputado PS Jaime Naranjo. Mientras que su par del PC, Boris Barrera dijo que “las oposiciones hicieron unos puntos pequeños como la transparencia, corrupción, que ya se rechazó la reforma tributaria anteriormente, pero destaco que mostraron todos voluntad de seguir trabajando”. El también PC, senador Daniel Núñez comentó que “la metodología plantea hacer esta discusión por tema, pero solo sacar los acuerdos finales una vez que haya terminado todo el proceso de diálogo. Un tiempo razonable sería poder cerrar este proceso de aquí a un mes más o seis semanas”.

Y desde el Partido de la Gente, la jefa de bancada, Karen Medina, añadió que hicieron “énfasis en las condiciones en que está hoy día el país, en que lo primero que debemos abordar es tener un Estado eficiente y transparente”.