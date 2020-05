“Para mi es una empresa estratégica”: Líder de los empresarios aborda la crisis de Latam Airlines y el debate sobre su rescate

Para el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, el diagnóstico es claro: el hecho que Latam Airlines anunciara que se acogerá al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos termina por confirmar la dura realidad que está enfrentando la industria aérea.

En conversación con Pulso, el máximo líder del empresariado sostuvo que en el marco de este shock que está enfrentando la economía mundial, el caso particular de Latam marca un punto de partida respecto a lo que se irá viendo en ese sector, uno de los más golpeados a nivel gobal por la crisis sanitaria.

“Esto confirma la realidad que está enfrentando la industria. Muchas líneas aéreas en el mundo van a tener que reorganizarse y buscar la manera de avanzar en soluciones entre sus acreedores y su situación operacional”, dice Sutil.

Asimismo sugirió que el caso de Latam demuestra que los grandes perdedores en esta situación son los dueños porque “si la reorganización de esta empresa pasa por aumentos de capital, eso se traduce precisamente en que la compañía está en el suelo. Y uno lo ve con las acciones, ahora valen nada”, señala.

Rescate a las grandes compañías

En este sentido y más concretamente sobre el debate respecto a si el Estado debe ir en ayuda o no de las grandes empresas, sostuvo que “cuando se está apoyando a una (empresa) bien sea, del lado de los privados o del sector público, se están ayudando a la compañía y no a los accionistas porque estos se diluyen en el peor momento del valor de la compañía”.

El timonel de la CPC es uno de los actores gremiales que más se ha referido al caso particular de Latam. Si bien en un principio su discurso sugería derechamente que se debía ayudar a las grandes empresas, conforme a cómo ha ido avanzando la crisis ha ido matizando sus dichos.

En todo caso, no cierra la puerta del todo, y sigue siendo partidario de que se apoye a estas grandes corporaciones, aunque no especifica de qué modo. “El Estado tiene que ver en su minuto si es prudente o conveniente intervenir. Para mi es una empresa estratégica y serán ellos los que deban decidir si intervenir o no", sostuvo.

Sutil dijo que la decisión de adherirse al famoso Capítulo 11 debe mirarse como una oportunidad “para acceder a recursos financieros más frescos, que permiten parte de la seguridad operacional y que por otro lado les da un espacio un para reenganchar como compañía para llegar a acuerdo con sus partes”.

A su juicio, un aspecto importante que debe considerar Latam en su proceso de reorganización es la prolongación de la crisis y el escenario post pandemia y la denominada “nueva normalidad”. De hecho, indica que otro elemento que influye es la incertidumbre que se tiene respecto a cómo se comportará la industria a futuro.

“La pregunta es cómo se va a dar ese futuro, si se dará en un escenario benigno y reactivador o si por el contrario se dará en un contexto en el que el mundo será más pobre y la gente va a tener menos recursos”, sostiene.