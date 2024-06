Parte una nueva carrera por la presidencia de la CPC

El domingo 15 de diciembre de 2024 se cumplen dos años desde que Ricardo Mewes asumió como presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en reemplazo de Juan Sutil. Y como dicen sus estatutos desde 2000, no puede reelegirse por otro período y, por tanto, debe buscarse a una nueva persona para que asuma el desafío.

A poco menos de seis meses de que se cumpla ese plazo, la danza de nombres en los pasillos de los gremios que forman parte del comité ejecutivo de la CPC ya comenzó. Las ramas que conforman esta mesa son la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

Mewes fue el primer líder de la CPC proveniente de la rama del comercio en la historia de la confederación, fundada en 1934. Desde su creación, han pasado 26 presidentes, todos hombres y empresarios, es decir, dueños de empresas, fuesen grandes o pequeñas.

La próxima elección, que aún no tiene fecha, pero que probablemente sea en diciembre, podría romper otra vez la tradición. Esto, porque en el listado de nombres que hoy están en la pole position de la carrera se ubican un alto ejecutivo de un grupo económico y una mujer. Aunque no son los únicos y asoman otros precandidatos. Y es probable que surjan más, pues incluso uno de los gremios aún debe elegir una nueva directiva este año.

Los requisitos

En noviembre de 2021, cuando Juan Sutil era presidente de la multigremial, se realizaron cambios a los estatutos que hicieron más estrictos los requerimientos para encabezarla.

Se suprimió la vicepresidencia rotativa que ejercían los restantes seis integrantes del comité ejecutivo y se creó la figura de vicepresidente, cuya candidatura debe acompañar a la del postulante a la presidencia en una misma lista, con el patrocinio de la rama a la cada cual pertenece.

Además, para ambos cargos se debe acreditar una trayectoria gremial reciente, por lo que se podrán postular quienes sean consejeros en ejercicio de sus respectivas ramas o expresidentes de alguna de ellas en los últimos dos períodos. Y en caso de aquellos gremios que no cuenten con un consejo, como la Asociación de Bancos, podrán ser candidatos quienes hayan participado en al menos los dos últimos períodos en su gobierno corporativo.

Fachada de la sede de la multigremial de empresarios.

Aunque en su momento, el consejo nacional de la CPC, integrado por 64 miembros (el presidente en ejercicio, los expresidentes, los presidentes de las ramas y 10 consejeros por rama), aprobó por 63 a 1 la modificación estatutaria, hoy ya algunos se quejan del cambio, pues dificultó aún más la ya complicada tarea de encontrar personas dispuestas a sacrificar tiempo y dinero por la causa.

Esto, porque el trabajo de presidente de la CPC es 24 horas del día y siete días a la semana, y no recibe sueldo, esta última una condición que ha alejado a muchos de asumir la responsabilidad, pese al aprecio que le tengan a la tarea gremial. Es por eso también que quienes se han sentado en el sillón de la casona blanca de Sótero Sanz son normalmente empresarios que cuentan con un patrimonio personal que les permite financiar su estadía. Y no ejecutivos o directores de empresas, que viven de su remuneración mensual.

Existe otro elemento que, pese a no ser un requisito explícito, a veces ha pesado sobre la elección. Es el intento de que exista una cierta rotación en la presidencia y que no se repitan, o sean muy próximos en el tiempo, presidentes que provengan de una misma rama. Desde el 90 en adelante, la minería ha tenido cuatro presidencias, la agricultura también cuatro (aunque el período de Alfredo Moreno duró sólo 8 meses y medio), Sofofa ha tenido tres y construcción sólo dos.

Aunque la CChC es la que menos presidentes ha tenido, en esta elección no tendría mucho interés en candidatear a alguien, al menos hasta ahora, puesto que en agosto se elige una nueva directiva y los esfuerzos están concentrados allí, confesó una fuente interna. Pero nadie dice que la siguiente dirigencia no pueda levantar a alguien. En la banca tampoco hay interés, dijo una fuente del gremio. En la CNC creen que esta vez no les correspondería porque Mewes es de esa rama y no sería fácil repetirse. Por lo que, dado que tres de los últimos seis presidentes han venido de la SNA, sólo quedarían la Sofofa y la Sonami como las más probables ramas de origen del próximo líder si se tuviese en cuenta la rotación. “Le tocaría a la Sofofa o a la Sonami”, ratifica una fuente que conoce de cerca la historia de la CPC.

Un alto dirigente gremial añade que, además, para esta elección se requiere renovación etaria, más cercana a las actuales autoridades y, probablemente, a las que vengan con el siguiente gobierno. “Hay un tema de lenguaje, que cuesta enganchar en esa dinámica de la relación, por tanto, es mejor nombrar a alguien de las nuevas generaciones, que pueda tener mejor comunicación con las autoridades”, asegura.

Óscar Hasbún consejero y vicepresidente de Sofofa.

Los candidatos, sus pros y contras

De una decena de consultados, la mitad coincidió en que el nombre del ingeniero comercial Óscar Hasbún está entre los que encabezan el listado de potenciales candidatos con buenas perspectivas de llegar al final. El hoy consejero y vicepresidente de Sofofa (se le acaba su período el próximo año) es quien se ha encargado en ese gremio de los temas de políticas públicas. Hasbún hoy es uno de los principales y mejor pagados ejecutivos del grupo Luksic, pues detenta la gerencia general de Sudamericana de Vapores, es presidente de SAAM y director de CCU, Hapag-Lloyd, Nexans e Invexans. Sin embargo, su origen político (fue presidente de la Juventud RN en los 90) y su llegada en la vereda del Estado lo harían un buen interlocutor. Le juega en contra no ser empresario, sino ejecutivo, y el hecho de dejar de percibir su remuneración por dos años podría afectarle en lo familiar. “Puede ser que quiera y que le guste, pero no creo que pueda”, dijo un consejero de la Sofofa que lo conoce, apuntando al hecho de que sus responsabilidades en el grupo Luksic han aumentado en el último año, tras la salida de Andrónico Luksic Craig, y a que a su jefe no le gusta que sus allegados estén en la primera línea de los gremios, sino que los prefiere en un segundo plano, como está el propio Hasbún hoy como vicepresidente de Sofofa y lo fue Patricio Jottar en su momento en el comité ejecutivo. Vía WhatsApp, Hasbún respondió: “No tengo nada que decir al respecto”.

Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC

Otro nombre en la grilla es la economista Susana Jiménez, hoy vicepresidenta de la CPC, cargo al que llegó en dupla con Mewes. Jiménez, que cuenta con el beneplácito de varios de los integrantes del comité ejecutivo de la CPC y es apoyada por consejeros de Sofofa, posee una dilatada trayectoria en la mixtura de lo público y lo privado, pues fue subdirectora del Instituto Libertad y Desarrollo y luego ministra de Energía en la segunda administración Piñera, y hoy es directora de empresas como Soprole, Esval, Essbio, Nuevo Pudahuel e Invexans, donde coincide con Hasbún. “Era parte del diseño original de la dupla Mewes-Jiménez el que Susana lo sucediera”, afirma un alto dirigente gremial. “Es una muy buena candidata, no sólo por sus calificaciones profesionales y su experiencia, sino también porque podría ser la primera mujer presidenta de la CPC”, dice otro dirigente. “Ella tiene ganas de presidir la CPC y está muy bien evaluado su desempeño como vicepresidenta”, acotó un tercero. Sin nombrarla directamente, el presidente de la SNA, Antonio Walker, el único de las 12 personas consultadas que quiso hablar públicamente del tema, dijo que “ojalá las mujeres tengan su oportunidad”. Jiménez, al ser contactada, optó por el silencio: “Prefiero no opinar, no me corresponde”. Pero en privado ha afirmado que pretende cultivar, en esta etapa, su rol de directora de empresas y no presidir la CPC.

Antonio Walker, presidente de la SNA.

Hay otros dos nombres que son de la misma casa de la CPC, pero que resuenan menos entre las fuentes que respondieron a las consultas de Pulso. Uno es el mismo presidente de la SNA y exministro de Agricultura de la segunda administración Piñera, Antonio Walker, y su colega de la Sonami, Jorge Riesco.

“Ambos quieren y tienen las capacidades para hacerlo. Aunque Walker tiene un plus, dado que ha estado en lo público al haber sido ministro”, dijo el consejero de un gremio que podría votar en diciembre.

El técnico agrícola Antonio Walker, hermano de los políticos Ignacio y Matías, es el único empresario de los cuatro principales candidatos, pues es agricultor frutícola en la Región del Maule. Dado su pasado ministerial y vínculos familiares, tiene buena llegada en el lado estatal y respaldo en el privado. Se le considera un moderado y con posibilidades de abrir puentes con el Ejecutivo, que se resintieron en el último tiempo con la dureza de los mensajes de Mewes en Enade. Como no depende de un patrón ni de un salario y posee un patrimonio personal, podría hacer frente a los dos años de presidencia. Lo que le juega en contra es que proviene del agro, gremio que ya ha tenido a tres de sus hombres a la cabeza de la multigremial en la última década: Andrés Santa Cruz, Alfredo Moreno (pese a su corto período) y Juan Sutil. “Me gustaría consolidarme en la SNA antes de ver otra cosa, aunque cada día tiene su afán”, dice Walker, sin descartarse de la carrera. “Nunca lo que he planificado me ha resultado. Nunca pensé en ser presidente de Fedefruta ni de la SNA ni ministro. Pero tengo una historia gremial larga, fundé a los 24 años un gremio”, añade.

Jorge Riesco, presidente de la Sonami.

El abogado Jorge Riesco, hijo de quien fuera presidente de Sonami y de la CPC en la década de los 90, Walter Riesco, hizo carrera como asesor legal en la industria minera, donde pasó por Refimet, Noranda y Cerro Dominador, para luego incorporarse a estudios de abogados y formar su propio bufete en 2020. A su favor juega que ha demostrado interés, según sus colegas gremiales, y a que desempeña una profesión liberal, por tanto, no depende de un jefe y su trabajo en Sonami, que ha sido de dedicación completa, ha sido bien valorado en su gremio. Además, su forma de relacionarse es apreciada por sus contrapartes. “A Riesco se le nota que tiene muchas ganas, porque además tiene la marca de su padre, Walter, que también presidió la CPC”, dice el miembro de la directiva de un gremio. En su contra pesa que no es muy conocido en las otras ramas y que no ha construido demasiados lazos en el lado público, comentan en otros gremios. Riesco no contestó los llamados de este diario.

A estos cuatro nombres, hasta ahora se suman también los que llaman ocultos, como el de la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, la abogada María Teresa Vial, sobre quien pesaría el hecho de que no es consejera del gremio sino presidenta regional y a que proviene del mismo gremio que el actual presidente. Al ser consultada prefirió omitir su opinión. Otro nombre oculto es el de Matías Concha, hijo del histórico secretario general y presidente de Sofofa, Andrés Concha, a quien se le ha nombrado varias veces como posible presidente también en el gremio industrial y que hoy trabaja en la CPC, a cargo de la Comisión de Prevención de Riesgos y Desastres. Sin embargo, fuentes allegadas a Concha dijeron que aún cree que no es momento de asumir esa responsabilidad.

Al anticipar la misión que debe tener el próximo presidente de la CPC, Antonio Walker cree que debe impulsar “una convergencia entre el mundo público y privado en torno a mínimos comunes que faciliten el desarrollo de Chile, que tenga sentido político, que entienda que la alianza público-privada es fundamental, que hay que retomar la buena política e impulsar el desafío de poner en marcha la economía retomando el crecimiento, restableciendo el orden público y asumiendo las tareas necesarios en educación, salud y vivienda”.

Elecciones en ramas: casi todas en 2025

Cámara de la Construcción: El próximo 22 de agosto es el consejo nacional donde se elegirá a la nueva directiva que reemplace a la que lidera Juan Armando Vicuña.

SNA: Los comicios se realizarán en abril de 2025 y, dado que el actual es el primer período de Antonio Walker, podría optar a un segundo bienio.

Abif: José Manuel Mena fue reelecto en abril del 2023 y su mandato es por dos años, por lo que debiera someterse a votación entre abril y mayo de 2025.

Sofofa: En mayo del próximo año corresponde realizar elecciones para renovar a la mitad del consejo general y a la directiva que encabeza Rosario Navarro, la que puede repostular para un nuevo bienio.

Sonami: En agosto del 2025 terminan los tres años de Jorge Riesco al mando, pero dado que es su primer período, podría volver a ser candidato.

Cámara Nacional de Comercio: También en mayo del próximo año culmina el bienio de José Pakomio al frente del gremio, por lo que corresponden nuevas elecciones, aunque podría repostular.