Pensiones: oposición afirma que cambios anunciados al proyecto son insuficientes, pero el gobierno logra alinear al oficialismo

La oposición no quedó conforme con los cambios que anunció este miércoles por la noche el Presidente Sebastián Piñera respecto a la reforma previsional, donde, entre otras cosas, informó que se aumentará la cobertura del Pilar Solidario desde el actual 60% de la población más vulnerable, a un 80%.

Y las críticas no se hicieron esperar. El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), dijo en Teletrece: “Me llama la atención lo que ha dicho el Presidente. Esto se pudo haber dicho hace un año”.

Letelier añadió que “la reforma a la industria está muy por debajo de lo que nosotros estamos planteando para evitar los abusos”. Agregó que “sobre el nuevo Pilar Contributivo tenemos una tremenda discrepancia”. Lo que sí valoró el senador, es que se adelante el pago del alza de pensiones solidarias que aprobó el Congreso hace un año, y que en estricto rigor, se vería reflejada en su totalidad recién en enero de 2022.

Por su parte, la próxima presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Carolina Goic (DC), planteó en 24 Horas que podría haber “letra chica” en el aumento de la cobertura del Pilar Solidario. Además, afirmó: “¿Qué es lo increíble? Que se haya desechado más de un año de trabajo. Hoy día no hay nada nuevo”.

En tanto, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, aseguró que “la propuesta del Presidente es un retroceso y un portazo a un entendimiento sustantivo que aborde el drama de las pensiones en Chile. Definitivamente el Presidente no escucha”.

Por otro lado, el candidato presidencial y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, comentó que “fuera del incremento de la cobertura del Pilar Solidario del 60 al 80%, no hay nada realmente nuevo respecto a lo que ya conocíamos hace un año. El gobierno sigue defendiendo a las AFP y no ofrece un nuevo modelo de pensiones. De la cirugía mayor que alguna vez prometió el Presidente Piñera, lo anunciado no da ni para una cirugía plástica ambulatoria”.

El vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), dijo que “mejores pensiones implica terminar con el negocio de las AFP, pero reforma del Presidente Piñera es un mero maquillaje que en nada mejora las pensiones de los chilenos. ¡Sigue sin escuchar!”.

Oficialismo alineado

Tras el anuncio del Presidente, el oficialismo se mostró alineado. Lo anterior, pese a las críticas que habían surgido en días anteriores porque no fueron comunicados sobre los cambios de forma oportuna.

De esta manera, la senadora UDI de la Comisión de Trabajo, Jacqueline Van Ryselberghe, aseguró que quedaron conformes. En tanto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que “es una propuesta a la vena para mejorar las pensiones, ahora no hay mas excusas para dilatar una reforma previsional necesaria”.

El presidente de RN, Rafael Prohens, afirmó que es necesario avanzar en una reforma, por lo que “valoramos la propuesta del Presidente Piñera, entendiendo que se trata de un esfuerzo por mejorar el proyecto de pensiones que ya se encuentra en el Congreso”.

Las AFP

Desde la Asociación de AFP señalaron que no harán comentarios de los anuncios hasta que vean el texto de las indicaciones.

En todo caso, el presidente de AFP Cuprum, Pedro Atria, lamentó “que nuevamente se alejara la posibilidad de un acuerdo político entre el gobierno y la oposición para llevar adelante una buena reforma previsional, enfocada en mejorar las pensiones de los chilenos. Como hemos manifestado en varias oportunidades, esta es una prioridad urgente y debe ser resuelta, de buena manera, a la brevedad posible”.

Asimismo, dijo que “en el intertanto, insistimos sobre la urgencia de reponer o restituir los ahorros de millones de ciudadanos que, con motivo del primer y segundo retiro, se vieron obligados a echar mano a ellos para atender urgencias económicas en los difíciles momentos que vive el país. Por lo mismo, creemos importante buscar iniciativas para fortalecer el ahorro destinado a las cuentas de capitalización individual, que son claves para las futuras pensiones de los chilenos, y la sostenibilidad del sistema”.