Piñera anunciará nuevo fondo de garantía para redoblar el mercado del crédito

Más allá de la ayuda social directa, un tema que se instaló con premura entre los actores políticos y sociales es cómo tener los motores andando cuando termine la hibernación. Esa urgencia se instaló en La Moneda que hasta el cierre de nuestra edición diseñaba un paquete de financiamiento que será lanzado este miércoles, junto a las medidas especiales para proteger los ingresos de los trabajadores independientes.

Previamente el Presidente Sebastian Piñera junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tienen contemplado reunirse con el Banco Central (BC) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para explicarles detalles del plan que da cuenta del diagnóstico que el sector financiero tiene de la situación actual. De hecho, el BC puso el tema en la mesa la semana pasada cuando indicó que las medidas de contingencia no estaban abordando aspectos como el mayor riesgo de algunos clientes y la imposibilidad de que la banca llegara a ellos sin un apalacamiento mayor, lo que dificultaba un mayor traspaso de la liquidez que está inyectando el instituto emisor.

Ese fue el tema de la conversación que este martes sostuvo el Presidente Piñera junto a Briones, durante una hora con los bancos más grandes de la plaza con quienes abordó la forma de concretar un modelo que permita sostener la economía y contar con la colaboración del sector financiero.

Este martes Briones además participó en la mesa social del Covid-19, donde confirmó que estaban trabajando en una agenda más allá de beneficios a los trabajadores, enfocada en el sector real. En la oportunidad, proyectó que en el segundo trimestre podría haber una caída de 2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), pero destacó que lo relevante es que la recuperación sea pronto. En ese sentido expuso tres escenarios posibles: que la recuperación tenga forma de V, es decir que tras el bajón haya un fuerte impulso; una U, es decir que la economía se mantenga débil por varios trimestres; o el peor, que sea una L y no sea posible pronosticar un crecimiento. Para evitar este último, sobre todo, fuentes conocedoras de la reunión comentaron que el gobierno requiere del aporte de los bancos para aventar a las empresas, y a eso estaría apuntado una próxima agenda.

De hecho, una de las ideas que ha rondado en Palacio es la posibilidad de contar con un coordinador que esté revisando permanentemente las condiciones de la fluidez de dinero. El presidente de la Abif, José Manuel Mena, no consideró necesaria esa posibilidad: “Los reguladores hacen su trabajo en buena forma. En ese aspecto, un delegado presidencial me parecería extemporáneo, porque la institucionalidad existe y así ha funcionado por décadas”.

Mena el martes en la mañana asistió a la Comisión de Hacienda del Senado en Valparaíso junto con la CMF. Ambos dejaron muy en claro que el problema a corto plazo no era de liquidez sino que de solvencia, es decir que las empresas puedan ser sujetos de crédito, pese a no contar con flujo de caja. “El problema vendrá en los próximos meses cuando tengamos clientes descapitalizados y la decisión no sea aplazar una cuota sino gestionar la deuda actual, y ese riesgo debe ser compartido con una garantía estatal. No estamos pidiendo el 100%, sino que hacer un instrumento, un fondo de garantía mucho más grande que el Fogape, que nos permita enfrentar la crisis que se viene, en mejor forma”, indicó Mena.

Luego, en conversación con PULSO, aclaró los términos de este fondo explicando que debe comprender plazos más largos y estar compuesto de mayor volumen de capital para cubrir la necesidad de empresas grandes, y no como el Fogape, que llega a compañías con ventas hasta 350 mil UF. La Abif propone llegar hasta ventas por 750 mil UF. “Que opere básicamente para créditos nuevos, para el flujo necesario, no para créditos antiguos. Que la autoridad vea cómo la cobertura de la garantía vaya disminuyendo a medida que la empresa es más grande. Tiene que ser un fondo del Estado, si no, no veo quién pueda prestar crédito si no existe este tipo de instrumento” acotó.

Asimismo, manifestó que el riesgo sería asumido tanto por el Estado como por los bancos por un tiempo prudencial que permita la recuperación de la empresa, “como el nuevo riesgo lo toman los bancos y el Fondo las decisiones de crédito deben ser bien hechas, de manera profesional y eso pasa por una decisión que no será para todo el mundo. Esto no será una donación sino que será un crédito. Hay que legislarlo pronto, ojalá este mes”, recalcó.

Este miércoles se anuncian medidas para independientes

Para el miércoles a mediodía quedó fijado el anuncio de las medidas para los trabajadores independientes.

El nuevo plan del gobierno tendría tres ejes: el primero apunta al grupo de trabajadores independientes que emiten boletas a honorario. Este universo asciende a unos 500 mil. En este caso, la opción que se baraja es analizar los ingresos que han recibido durante los últimos tres a cuatro meses y luego sacar un promedio para determinar el monto del bono o subsidio.

El segundo grupo son los trabajadores independientes informales. Esto son el grupo mayoritario (1,2 millones) y por ende más difícil de abordar. En este punto lo que se tiene en mente es entregar bonos directos. Lo que aún no está definido es el monto en cuestión, ya que al no tener registro, es difícil cuantificar la ayuda.

El tercer grupo son los independientes empleadores. Acá el plan es dar facilidades de créditos y postergación de pagos.