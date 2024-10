Presidenta Asociación de AFP advierte que si no se cambia la edad de jubilación, se necesitarán tasas de cotización más altas

En medio de las discusiones por la Reforma de Pensiones, desde la Asociación de AFP publicaron la continuación de su propuesta, la Hoja de Ruta 555, la que apunta a subir entre un 116% y un 127% las pensiones.

“La PGU es una base, pero sobre la PGU tiene que haber una contribución adicional para que podamos tener la pensión que esperamos tener para que se financie con nuestros propios ahorros” comentó la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, en T13 Radio.

No te pierdas en Pulso

La propuesta aborda elevar la tasa de cotización, pero de forma diferenciada, con esto, Yazigi explicó que “lo que nosotros proponemos es que a los menores de 40 años se les vaya agregando por periodos. Se les va agregando algunos meses, y así vamos a terminar en varios años llegando a una edad de jubilación que podría estar en torno a los 66 o 67 años. Ir igualando entre mujeres y hombres, porque tenemos que enfrentar también ese hecho”.

Con esto, precisó que “si no estamos modificando la edad de jubilación, porque es un tema sensible, porque cuesta, y aquí proponemos que sea para los más jóvenes y de forma muy gradual, si no tocamos ese tema, vamos a necesitar compensarlo con una tasa de cotización más alta y quizás los 6 puntos que se discuten hoy tampoco van a ser suficientes, sobre todo para las generaciones futuras”.

“Todo el sistema está calculado para una cierta expectativa de vida y resulta que estamos viviendo 10 años más de cuando se creó el sistema hace 40 años. Estamos viviendo 10 años más, lo que implica que con el mismo stock de ahorro tienes que repartirlo en vez de 20 años, 30 años para las mujeres”, sostuvo.

Respecto a la tasa de reemplazo, Yazigi indicó que “todavía como país creo que no lo hemos definido bien, pero hay un cierto consenso sobre 70% y dices bueno, mejor que coticen 10%, a que coticen 0%”.

Otro trabajo que se observa en la Hoja de Ruta 555 es acerca de las lagunas previsionales y la falta de cotización, por lo que proponen una agenda que aborde el trabajo informal.

Presidenta de Asociación de AFP advierte que de no cambiar la edad de jubilación, se necesitarán tasas de compensación más altas

“Una persona informal no está cotizando para su seguridad social y está quedando vulnerable en muchos otros riesgos, no solamente el de llegar a la etapa de retiro, está quedando vulnerable en temas de salud, está dejando vulnerable a su familia”, expresó la economista.

“Es un tema que efectivamente hay que tocar, y el sistema que hay, que cuesta, y dentro de esa agenda de formalidad laboral, lo que nosotros estamos trabajando, es distintos proyectos”, señaló, para comentar el apoyo que les están entregando a las pymes para llevar la contabilidad, y de esta forma, fomentar la formalidad.