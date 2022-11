Presidente Boric defiende reforma previsional y responde al gerente general de AFP Capital

El presidente Gabriel Boric salió a defender la reforma previsional que presentó el gobierno al Congreso y respondió también los dichos del gerente general de AFP Capital, Jaime Munita.

Consultado en Mesa Central de Canal 13 sobre por qué el proyecto podría convertirse en una reforma para terminar con las AFP más que destacar los beneficios que se proponen, el Presidente Boric fue enfático al señalar que “el principal objetivo de la reforma de pensiones es que las pensiones de ustedes, que están en su casa, mejoren. Ese es el principal norte que tenemos”.

Agregó que “para eso, por cierto que hay cambios también en la administración, pero estamos manteniendo cuestiones que hemos entendido que son importantes para los chilenos y chilenas: la propiedad de los fondos, la posibilidad de herencia respecto de esos fondos, y la posibilidad de elegir quién administra esos fondos. Todos esos principios en nuestra reforma de pensiones se mantienen”.

El Presidente confesó también que “esta no es la reforma que yo me hubiese imaginado en un comienzo. Uno tiene que atender a la realidad, a lo que quiere la mayoría de los chilenos y chilenas y poner la prioridad donde la tienen los chilenos y chilenas”.

Fue entonces cuando el Presidente Boric respondió los dichos del gerente general de AFP Capital, quien dijo hace un par de días que el proyecto del gobierno “no es una reforma, esto es la eliminación del sistema actual y el establecimiento de un sistema nuevo”.

Al respecto, el Mandatario afirmó: “¿Quiénes han sido los principales opositores de esta reforma hasta el día de hoy? Las asociaciones de AFP. El gerente de una AFP decía el otro día de que esto no es solamente una reforma, es un cambio en el sistema. Por supuesto que es un cambio en el sistema. Si el sistema que tenemos actualmente no funciona. Y eso, todas los personas que están en su casa lo saben perfectamente”.

En esa línea, añadió que “después de años de trabajo han recibido pensiones de miseria, pero además esta reforma se hace cargo de algo que es muy importante: termina con la discriminación que existe hacia las mujeres en Chile”.

¿Y van a lograr aprobar el proyecto en un Congreso sin mayoría? “La tenemos que sacar”, respondió el Presidente.

Y entregó ejemplos sobre cómo el proyecto subiría las pensiones: “Acá esta es una reforma que trae beneficios muy concretos. Y déjame ponerte un ejemplo: una mujer pensionada que ganó $400 mil en promedio durante su vida laboral y tuvo 50% de lagunas, producto generalmente de los trabajos de cuidados no remunerados. Recibe hoy día una pensión de $257.651. Aprobada la reforma, obtendría una pensión de $392.525 mensuales. Es un aumento sustantivo inmediato. ¿Cómo vamos a seguir trancándonos la pelota entre nosotros?”.

Asimismo, puso otro ejemplo, “respecto a los pensionados futuros: una mujer de 24 años que en 2023 gana $400 mil mensuales durante su vida laboral y que tenga un 50% de lagunas sin reforma, recibiría una pensión de $302 mil al terminar. Con la reforma tendría una pensión de $497.173″.

Adicionalmente, dijo que “acá estamos hablando de cambios sustantivos que mejoran la calidad de vida de las personas. Quizás nos falta por avanzar todavía. La palabra jubilación viene de júbilo. Hoy día la jubilación es más bien equivalente a miseria, y eso no podemos seguir permitiéndolo”.

Subsecretario Ahumada y tratados

No solo comentó sobre pensiones en el ámbito económico, sino que también sobre tratados internacionales y respecto al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada.

“¿Las ideas del subsecretario Ahumada, son sus ideas también?”, consultaron en el programa al Presidente Boric. El Mandatario respondió: “El subsecretario Ahumada ha jugado un rol tremendamente importante, en particular en la negociación de la modernización del tratado con la Unión Europea, en donde vamos a poder darle muy buenas noticias a nuestro país defendiendo los intereses nacionales, pero además, plenamente conscientes de que hoy día ningún país del mundo puede pretender ser una autarquía y la inserción, no solo comercial, sino cultural y política en el mundo de Chile, es tremendamente importante para nosotros”.

El Presidente continuó diciendo que “vamos a firmar el acuerdo de modernización con la Unión Europea durante este año 2022 y en eso el subsecretario Ahumada ha jugado un rol importante. Efectivamente, han habido algunas polémicas, pero yo lo he conversado con él y él está alineado a la postura que tiene nuestro gobierno”.

Y agregó que “nuestro gobierno tiene la postura de que Chile es un país inserto en el mundo, que defiende sus intereses, defiende la necesidad o la posibilidad de tener un nuevo modelo de desarrollo. Pero eso no es excluyente bajo ningún punto de vista con la integración comercial que hemos desarrollado a lo largo de más de 25 años”.

El Presidente aclaró que ”yo jamás he dicho que Chile no tiene que tener tratados de libre comercio”. Añadió: “No cuestiono la integración comercial de Chile en el mundo. Creo que la integración no tiene que ser solo comercial, sino que también es importante que, en particular con los países que tenemos valores democráticos compartidos, profundicemos esa relación, porque la democracia no es algo que en estos días se pueda dar por sentado”.

También enfatizó: ”Yo lo que doy con claridad y certeza es que Chile mantiene su integración comercial. Lo que hemos puesto en cuestionamiento, en línea con lo que se está discutiendo en la Unión Europea, es el mecanismo de resolución de las controversias, en particular entre empresas transnacionales y Estados, donde desde nuestra perspectiva se podrían afectar los intereses de los Estados y el bien común a favor de determinadas empresas”.

Mencionó que “eso se está revisando en la Unión Europea y nosotros le hemos propuesto a los países miembros del TPP, ya aprobado el TPP por el Congreso de Chile, que no solamente tengamos estas side letters en particular, sino que además iniciemos y lideramos un proceso de revisión del mecanismo de resolución de controversias”.