Presidente de AFP Habitat: “Para ciertos sectores es más importante que las AFP no sigan administrando fondos, que mejorar las pensiones”

¿Por qué no se ha llegado a acuerdo en la reforma de pensiones? “Creo que aquí se han puesto ciertos límites, o ciertos dogmas ideológicos, que no han permitido avanzar, y no buscar soluciones. Creo que para ciertos sectores es mucho más importante que las AFP no sigan administrando fondos, a que mejoren las pensiones”.

Eso fue lo que contestó el presidente de AFP Habitat, Cristián Rodríguez, a una consulta del expresidente del Banco Central e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Rodrigo Vergara, en el marco del seminario organizado por el CEP “Una mirada al sistema de pensiones Chile: antecedentes y propuestas para una reforma”.

Vergara había comentado que “tenemos claro el diagnóstico, por lo menos en muchos sentidos (...) Da la impresión que el sistema político no puede ponerse de acuerdo siendo una prioridad importante (…) ¿Entonces, qué pasa en el sistema político? A mí como observador de repente me da la sensación que cada uno se enamora de su propuesta, entonces el gobierno está en una posición, dice yo tengo la iniciativa; la oposición dice sí, pero yo tengo la mayoría parlamentaria (...) Y con todo esto terminamos con cosas como el retiro del 10%, un posible otro retiro, porque no se ponen de acuerdos”.

La economista Paula Benavides, quien también es asesora de la oposición en materia de pensiones, dijo que “desde mi mirada, siento que nos hemos entrampado mucho en la discusión en poner límites o barreras en términos del instrumento a utilizar, y nos hemos alejado de decir: ok, hablemos del objetivo”.

Rodríguez también se refirió a la propuesta que hizo el CEP en pensiones, y se sumó al debate de poder financiar pensiones mediante impuestos generales.

En ese sentido, dijo que “hay una parte de solidaridad que la tenemos que generar, y la manera más eficiente, en mi opinión, es a través de impuestos generales, porque no genera distorsiones en el mercado laboral”.

El presidente de Habitat también criticó una eventual separación de la industria, tema que fue incorporada en la propuesta dedo CEP y con la que sí coincidió Benavides. Rodríguez dijo que hay muchos mitos, y uno de ellos, sería la falta de competencia. “Resulta que entre las AFP se cambia más del 10% de los cotizantes al año, y eso es básicamente competencia”, dijo.

Sobre ello, continuó explicando: “Si tomáramos y centralizáramos todo en una sola cuenta, cuál sería el interés de mejorar el servicio, cuál sería el incentivo de este monopolio por tener mejora de pensión, por brindar más puntos de atención, por mejorar el servicio, incluso por bajar comisiones”.

Y agregó que “me parece que (el 6% a cuentas individuales) es lo correcto, dado lo bajo que todavía es (la cotización) y además es lo que la gente quiere, me parece que aquí hay una discusión a veces un poquitito de elite política, pero cuando uno le pregunta a las personas, las personas dicen: a mí no me alcanza con lo que yo cotizo, no quiero que mi cotización se vaya para otro lado sino para ayudar a mi pensión”.