Presidente de Icare y la CC: “Hay mucha preocupación porque muchas de las condiciones aprobadas en el plenario son complejas, y va a ser difícil que la ciudadanía las valore”

A la Convención Constitucional le quedan menos de 3 meses para finalizar su trabajo. El pleno sigue votando informes, para determinar las normas que quedarán en el borrador de la propuesta de Nueva Constitución. Estos días ha surgido preocupación, porque por primera vez en tres encuestas distintas la opción de rechazo se impuso al apruebo para el plebiscito de salida. En ese sentido, el presidente de Icare, Lorenzo Gazmuri se refirió al trabajo del órgano, y dijo que hay normas complejas que será difícil que la gente las valore.

“Yo diría que fue parte de la conversación que pudimos desarrollar con la comitiva, y sin duda el hecho de que las encuestas estén mostrando una creciente tendencia de la ciudadanía hacia el rechazo muestra y fundamenta la preocupación que mencionó el presidente. Efectivamente estamos en un proceso en que queda muy poco tiempo, y hay mucha preocupación porque muchas de las condiciones que están aprobadas ya en el plenario son complejas y va a ser difícil que la ciudadanía las valore”, dijo en Radio Duna.

Por otro lado, también se refirió al quinto retiro que se discute en el Congreso, y puso sobre la mesa las consecuencias que ha tenido la aprobación de los tres giros previsionales anteriores.

“Cuando el resulto de los retiros que hemos tenido ha sido inflación, y un daño muy significativo al mercado financiero. Había en Chile un mercado financiero profundo que significaba que cualquier familia podía obtener un crédito hipotecario a 25 años eso desapareció, y es consecuencia de esos retiros. El hecho de que las tasas hayan subido es parte de esa inflación, pero parte es el remezón que esto le significa al mercado financiero. Cuidado con no mirar las consecuencias ciudadanas. Aquí no estoy defendiendo al sistema financiero o los bancos, pero el dolor ciudadano de que alguien hoy día no pueda conseguir un crédito hipotecario a más de 15 años, eso no es política de los bancos”, señaló.

Por último, destacó el viaje que realizó dentro de la comitiva que acompañó al presidente Gabriel Boric a Argentina. Este martes tuvieron un desayuno junto a otros empresarios.

“Marca un símbolo del presidente buscando esta proximidad con Argentina. En ese sentido creo que fue un viaje bien planificado, bien armado con oportunidades de relevar potencialidades mutuas entre Chile y Argentina. Hubo una comitiva bien diversa. Es un privilegio para Icare que el presidente haya invitado al presidente de Icare”, sostuvo Gazmuri.

La visita de Estado de Gabriel Boric terminó este martes, y tuvo varias actividades. Se reunió con el presidente Alberto Fernández, y con los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado.