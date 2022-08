Presidente de la Asech emplaza al ministro Grau: “Está completamente equivocado, me gustaría pedirle mayor seriedad”

Con molestia reaccionaron en la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) ante los dichos del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien aseguró que las “a las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios”.

En diálogo con Pulso, su presidente, Marcos Rivas, respondió en duros términos las palabras del secretario de Estado.

“Me gustaría emplazar públicamente al ministro a que explique a cientos de miles de familias que dependen de una pyme, cuáles son los beneficios. Si él pretende contarnos a nosotros que, a mayor inflación suben los costos, pero nosotros podemos de forma proporcional mantener los márgenes y subir los precios, está completamente equivocado”, lanzó el líder del gremio de emprendedores.

En sus palabras, el ingeniero comercial explicó cómo se dan las relaciones comerciales entre las pymes y las grandes empresas, en medio del actual escenario inflacionario.

“Para las pymes proveedoras de los grandes retailers, la verdad es que los precios los maneja el mercado y, al revés, sacrificamos margen. Entonces, me parecen lamentables las palabras del ministro, y me gustaría pedirle mayor seriedad a la hora de dar declaraciones. Es un ministro de Estado, es un ministro importante para nosotros, los emprendedores y las pymes”, afirmó.

Agregó que, para la mayoría de las pymes existen “relaciones desiguales” con las empresas mandantes, lo que deja pocos espacios para elevar los precios a los que se venden sus productos. “La verdad es que los espacios de maniobrabilidad no son muchos, y es por eso que al ministro le hemos dicho en muchísimas ocasiones el sentido de urgencia”, afirmó.

Rivas ahondó en sus reparos hacia el ministro Grau y aseguró que sus declraciones “generan mucha molestia en cientos de miles de familias que están esperando desde el 11 de marzo que el ministro haga su trabajo”.

Al respecto, recuerda la cita que sostuvieron el 12 de enero con el Presidente Boric, donde, afirma, “comprometió ayudas con sentido de urgencia”.

Entre los puntos más urgentes para Rivas, menciona que Tesorería detenga las ejecuciones “por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2022″, ante las deudas que tienen las pymes de IVA y de impuesto a la renta.

“Convengamos que la crisis no parte el 11 de marzo, y lo tenemos claro, viene desde el 19 de octubre, y ya son muchísimos los emprendedores y pymes que están muy complicados por las dudas de IVA y de renta. Y los planes que hoy día propone el SII no les permite de cierta manera renegociar o reprogramar, no se están condonando los intereses y las multas en un 100%, se está proponiendo un pago en menos de 48 meses y yo creo que dada la crisis, la peor de los últimos 40 años, debiera tener un plazo mucho más amplio”, afirmó.

También pidió generar un acuerdo para que “las instituciones que velan por las leyes sociales, les permitan a las pymes que no han podido regularizar las leyes sociales, puedan hacerlo eliminando o condonando los intereses y multas”.

Un tercer punto para Rivas tiene que ver con el pago de los créditos Fogape que se entregaron durante los primeros meses de pandemia.

“Hoy día las pymes no están siendo capaces de poder pagar. Nosotros hemos tenido conversaciones informales con muchísimos bancos y la mayoría de ellos ven con mucha preocupación la capacidad de pago de sus clientes que suscribieron los créditos Fogape Covid y Reactiva. Entonces, le pedimos al Ejecutivo celeridad en eso, que genere una política pública que permita a cientos de miles de emprendedores que hoy día no están pudiendo pagar los Fogape, que están siendo ejecutados por los bancos en algunos casos, por no pago de los créditos, para que puedan volver a renegociar y tengan algo de capital de trabajo”, señaló.

Agregó demandas en orden a mejorar la Ley de Pago a 30 días, para que “realmente permita que les paguen a las pymes que venden un producto o servicio, el pago a 30 días”, además de modificar la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento “ya que hoy día las pymes no se acogen a esta ley, ya que es una ley burocrática, porque es larga y tiene costos legales que muchas veces las pymes no pueden pagar”.

Rivas afirma que han sostenido “muchísimas” reuniones con el ministro Grau, en las que también han solicitado modificar la Ley de Compras Públicas “para que permita la participación mucho más activa de emprendedores y pymes que hoy no están considerado”, así como también medidas específicas para el sector del turismo, para que se eliminen “las restricciones de aforo que tan complicado tienen a ese sector, y que homologuen las vacunas para que le permitan al sector turismo mejorar la demanda del turismo receptivo”.