Presidente de la CNC explica cómo funcionará el comercio en las elecciones y advierte por proliferación del comercio ilegal

A un día de las elecciones municipales y regionales, que se desarrollarán el sábado 26 y domingo 27 de octubre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, en conversaciones con Radio Pauta, abordó la situación del comercio durante los dos días de votaciones.

Como ya se estuvo explicando en los días previos, sólo el domingo 27 es feriado legal irrenunciable, lo que no aborda a todo el comercio, y es este día el que causa dudas sobre cómo van a funcionar los locales comerciales, donde Pakomio explicó que “el comercio administrado bajo una misma razón social no puede funcionar, vale decir, centros comerciales, galerías, caracoles, strip centers, no van a poder abrir sus puertas”.

Por otro lado, los locales que se encuentren fuera de estos centros, sí podrán funcionar con normalidad durante el próximo domingo.

En tanto, el sábado 26 no es feriado, por lo que el comercio podrá funcionar de manera normal. Con esto, Pakomio señaló que “quienes van a trabajar durante estos días contarán con un permiso de al menos tres horas para poder ir a sufragar, esto obviamente sin descuento en sus remuneraciones”.

“Siempre es importante llamar a cumplir con la normativa, los empleadores acá pueden arriesgar multas que varían entre las 3 y 50 UTM, ahí hablamos de cerca de $9 millones”, comentó.

Respecto al impacto en las ventas, Pakomio afirmó que el feriado efectivamente podría afectar, pero que “arrastramos hoy día cifras positivas, hemos estado con cifras bastante buenas, ha habido fines de semanas largos, que también ayudan a de alguna forma a mejorar”.

El presidente del gremio agregó que “hemos tenido el aumento de turistas argentinos, que también hoy día están bajo el ciclo de compras de supermercado, que llamamos hace un tiempo nosotros (...). Nos queda aún este fin de semana de Halloween que también ayudaría a poder tener cifras positivas en las ventas”.

Aún con una mirada más positiva, Pakomio advirtió que con el feriado “le estamos entregando nosotros, hoy día, el camino libre al comercio ambulante”.

De esta manera, el presidente de la CNC se dirigió a las autoridades, y especialmente a los municipios, para que refuercen las fiscalizaciones, porque “la verdad es que el comercio ambulante se va a desbordar durante estos dos días”.