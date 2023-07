Presidente de los grandes empresarios reitera su llamado a enfocarse en el crecimiento tras caída del Imacec

Para el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, el reciente dato del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que anotó su mayor caída en el año, no fue una sorpresa y, ante este escenario, el líder empresarial llamó a que la agenda económica del gobierno del Presidente Gabriel Boric se enfoque en el crecimiento y en la eficiencia del gasto.

“Nos complica nuevamente este número porque da cuenta de algo que venimos diciendo hace un rato. Ojalá existan mecanismo que promuevan la inversión, el crecimiento, saquemos estos lomos de toro que, de alguna manera, están impidiendo que se avance en nuevos proyectos de inversión y todos tengamos esa mirada para que, efectivamente, Chile pueda avanzar”, comentó Mewes en entrevista con Icare.

Ante este contexto, el representante gremial estimó que, en medio de la discusión para lograr una reforma tributaria vía un pacto fiscal, el debate se debe enfocar en temas como reducir la evasión, mejorar la eficiencia del Estado y en garantizar medidas procrecimiento. Esto, para lograr generar los recursos que se buscan para financiar la “agenda social” del gobierno que involucra temas mejoras en la salud, seguridad y pensiones, entre otros temas.

“(Avancemos) en esta ecuación para ver si falta o no falta, y ahí veremos cómo se obtienen los recursos adicionales. Pero este ejercicio todavía no lo hacemos, tenemos que ver en esta primera parte de cuanto nosotros podemos dejar de gastar, gastar mejor y crecer para ver después ver lo que puede llegar a faltar”, apuntó Mewes en base a que la postura del gobierno sostiene que con estas medidas no se alcanza una recaudación fiscal sostenible para la “agenda social”.

Otras de los mensajes que reiteró Mewes fue la preocupación que ver con los diversos proyectos que busca promover el Ejecutivo: “Todo esto va a generando un mayor costo para el desarrollo de las empresas y cuando estás hablando de niveles bajos, como acabamos de conocer, eso hace mucho más difícil que las empresas puedan desarrollarse”. A modo de ejemplo, el líder de la CPC mencionó el contenido actual de la reforma de pensiones.

En tanto, Mewes también pidió avanzar en que la Contraloría General de la República sea “potente” para poder fiscalizar los procesos antes que se asignen los recursos. El líder empresarial resaltó la medida en medio de la polémica que se generó tras el caso de Democracia Viva y como iniciativa que va en la línea de una modernización del Estado para ser más eficiente con el gasto del fisco.

Por otro lado, desde la CPC también manifestaron su intención de que el foco en promover la inversión y mejoras, para impulsar el crecimiento económico, debe estar en la educación, para tener trabajadores con la capacitación que se requiere para el futuro, y en la seguridad.