Presidente de Paraguay pide al sector privado chileno invertir en su país: “Sabemos que hay un potencial para mucho más”

El Presidente de Paraguay, Santiago Peña, invitó al sector privado chileno de forma directa a invertir en el país. El mandatario llamó a los posibles inversionistas de Chile a conocer las oportunidades de negocios que Peña ve en Paraguay y el progreso del país durante los últimos años.

“No tenemos duda de que Chile puede convertirse en el principal inversor del Paraguay. Es realmente auspicioso pensar que hemos recibido más de US$ 570 millones de inversión chilena, pero sabemos que hay un potencial para mucho más, considerando las inversiones entre otros países de la región”, comentó el Presidente Peña.

Los dichos del mandatario de Paraguay se dieron en el contexto de la presentación de un encuentro empresarial entre ambas delegaciones, donde se busca promover las relaciones comerciales y económicas entre Chile y Paraguay. Esto en el marco de la visita del Presidente Gabriel Boric a suelo paraguayo.

Peña apeló a construir una relación comercial como la que tiene Chile con Perú y Colombia.

“Mi invitación a los empresarios paraguayos es que se acerquen a Chile, que transmitan esta determinación que tenemos los paraguayos de abandonar nuestra antigua imagen de una isla rodeada de tierra, como nos describe Augusto Roa Basto. Porque si los empresarios chilenos todavía no han descubierto el potencial que tiene el Paraguay, en parte es nuestra responsabilidad, porque nosotros no hemos sido capaces de transmitir el potencial que tiene nuestro país”, comentó Peña.

“Les aliento a que vayan a ese mercado, que exploren las oportunidades y potencialidades, y que busquen un socio chileno con quien crecer. Empresas como Andina, CCU y Enex abrieron el camino para más inversiones chilenas en Paraguay. Y siempre digo, el mundo hoy nos está observando, y me complace ver que los industriales chilenos también lo están haciendo”, agregó.

En ese sentido, Peña enfocó su llamado a los posibles inversionistas chilenos ligado al rubro de la forestal: “Queremos que Chile nos aporte su experiencia en la gestión forestal para desarrollar este sector tan importante para nuestro país. Me encantaría ver a empresas como Arauco y CMPC impulsando proyectos aquí, como lo está haciendo ya la empresa Paracel, que está llevando adelante un proyecto de US $ 4 mil millones para constituirse en la mayor inversión privada en la historia del Paraguay”

“Me encantaría que también podamos ser jugadores importantísimos en potenciar este crecimiento forestal y en ayudarnos a que la sostenibilidad sea una verdadera marca para el Paraguay. Como dije anteriormente, tenemos grandes oportunidades de desarrollo de nuevos negocios y sectores entre ambos países”.

Otro de los negocios que vio el Presidente Peña estuvo ligado con el sector de transportes: “Podemos pensar en proyectos que permitan aprovechar los camiones sin carga que vuelven desde Santiago o que van a Iquique”.

“Hoy les invito a los empresarios chilenos a mirar a Paraguay primero como el país de destino de las inversiones. Quiero que sigan invirtiendo en nuestro país, que se consoliden y quiero que perduren los negocios que ya hemos construido juntos. Pero también quiero que miremos al futuro y seamos creativos con el potencial de nuestros mercados y las cosas que podemos hacer en conjunto”, agregó.

De esta forma, el mandatario de Paraguay resaltó el rol del sector privado en Chile: “El empresariado chileno ha sido un ejemplo en la región, no solamente de lo que ha hecho a nivel interno en su país a lo largo de varias décadas”

“Las oportunidades entre nuestros países abundan y lo único que requieren es de liderazgos firmes y responsables como los que tienen ustedes, los empresarios”, agregó.

El Mandatario Paraguayo también realizó su llamado al sector privado chileno no desconociendo las críticas que enfrenta el país: “Paraguay combina un desafío de no tener reputación porque es desconocido, porque hemos sido una isla rodeada de tierra, un país que se aisló de la región y del mundo, y muchas veces lo que se conoce de Paraguay no es la realidad de Paraguay y yo reconozco, reconozco con mucha humildad, que el Paraguay tiene desafío en materia de seguridad jurídica, seguridad física, de mejorar la educación, la salud”.

Sin embargo, el Presidente Peña también estimó que la imagen que se tiene de su país no sería del todo la adecuada. “Paraguay es una apuesta segura, por qué Paraguay puede ser un socio confiable a largo plazo, confiable en lo político y confiable en lo económico”, planteó.

“Yo creo que el empresario chileno va a encontrar una similitud en Paraguay a lo que Chile ha construido. Los bancos centrales, y esto no tiene absolutamente nada que ver con la ideología, no es que, si uno es de derecha o de izquierda, el Banco Central tiene que manejarse de manera independiente a los ciclos políticos o a los ciclos económicos, y nosotros hemos entendido eso. Nosotros en ese sentido somos una apuesta segura para la inversión en el Paraguay”, agregó el Presidente Peña.

Mientras que, en lo político, el mandatario Peña resaltó su avance en fortalecer las instituciones tras el fin de una de las dictadura más larga del mundo y la región. Durante 1954 y 1989, Paraguay estuvo bajo la dictadura militar de Alfredo Stroessner.

“Paraguay empieza a transitar en este modelo democrático imperfecto todavía, pero por lejos es el mejor sistema político. Entonces hoy Paraguay mira el horizonte con un enorme optimismo y mira sin prejuicio”, comentó.

Relación Chile y Paraguay

Sobre las relaciones comerciales que se establecen a nivel de Estado, el Presidente Peña valoró la relación comercial con Chile. “Juntos podemos ser la puerta de entrada del Mercosur y la salida del Pacífico. Un ejemplo claro de este potencial es la ruta bioceánica, una obra esencial para la integración regional. Esta ruta de más de 3.400 kilómetros une los puertos de Brasil con Antofagasta, donde se encuentra el puerto y la zona franca otorgados por Chile a Paraguay. Esto facilita el comercio y fortalece nuestros lazos económicos”, resaltó a modo de ejemplo

El presidente Peña también ve puntos de encuentros con Chile en base con el objetivo de Chile de ser un hub tecnológico. “Creemos que podemos sumarnos al ambicioso proyecto del cable de Humboldt con ustedes, los hermanos chilenos”, añadió.

Desde Paraguay destacaron que Chile fue el primer país con el que Paraguay firmó un acuerdo para evitar la doble imposición tributaria. Mientras que, también se destacó la exportación de la carne de Paraguay a Chile: “La carne paraguaya se sirve cada 18 de septiembre antes de bailar la cueca. El intercambio comercial entre nuestros países es significativo y sigue creciendo, supera ya hoy los US$ 1.600 millones.

Por otro lado, el Presidente Peña también valoró el intercambio de Chile con respecto a la formación de profesionales fuera de Paraguay: “Muchos paraguayos tuvieron la oportunidad de estudiar en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile y queremos seguir impulsando el sector de la tecnología y la energía en este intercambio educativo”.

“En este lugar, el Instituto del Banco Central, han pasado economistas que fueron formados en universidades chilenas. El modelo que construimos en la década de los 2000 después de haber vivido una severa crisis bancaria y que entendíamos que no puede haber desarrollos sostenibles y una estabilidad macroeconómica y me tocó a mí, como un joven economista del departamento de estudios económicos, nutrirme de la experiencia del conocimiento de economistas paraguayos que se habían ido a formarse a Chile y que habían visto también de la experiencia chilena que fue trasladada, fue incorporada a las políticas públicas del Paraguay. Hemos visto ejemplos concretos de proyectos exitosos fruto de esta colaboración bilateral”, agregó.