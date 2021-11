Presidente de PensionsEurope: “Las experiencias holandesa y europea muestran que existen ventajas a largo plazo al adoptar un enfoque colectivo”

Janwillem Bouma es una voz autorizada para hablar de pensiones en Europa. Es presidente de la Junta Directiva de un reconocido fondo de pensiones privado en Holanda, el Centraal Beheer APF, y además lidera PensionsEurope, organismo que agrupa a 24 asociaciones de fondos de pensiones en 17 estados miembros de la Unión Europea (UE) y otros 4 países del Viejo Continente.

Con esas credenciales participó esta semana del XVIII Seminario Internacional de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), denominado “Asegurando el cumplimiento de los objetivos de los sistemas de pensiones”, donde tuvo la misión de explicar el funcionamiento del sistema de pensiones holandés, que figura como referente a nivel mundial, considerando que su tasa de reemplazo supera el 80%, muy por encima del promedio OCDE de 58,6%.

Él éxito del modelo, que igualmente ha estado cuestionado a nivel local según relata, obedece a sus multipilares y al enfoque colectivo que prima en uno de ellos. Esta última característica, asegura, también ha dado buenos resultados en el resto de Europa.

¿Cuál el principal pilar del sistema de pensiones holandés?

- El primer pilar es la Ley General de Pensiones de Vejez (AOW), una disposición básica pagada a todas las personas que viven en Holanda, una vez que alcanzan la edad de calificación. Durante décadas, esa edad fue de 65 años, pero en los últimos años se ha elevado y, según los planes actuales, será de 67 años en 2024. A partir de entonces, estará vinculada al desarrollo de la esperanza de vida.

Los residentes del país acumulan el 2% de su AOW cada año durante 50 años hasta alcanzar la edad requerida. No tienen que estar (o haber estado) en un trabajo remunerado para acumularlo. La AOW debe verse como una provisión básica a un nivel mínimo, y en la mayoría de los casos se complementa con ingresos de los otros pilares.

La AOW es administrada por el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo y se financia con los ingresos fiscales y no con el capital pagado por el beneficiario: es un sistema de reparto.

El segundo pilar está formado por las pensiones profesionales acumuladas por la gran mayoría de los empleados durante su vida laboral (alrededor del 85%). Los empleados y empleadores pagan la contribución acordada en los convenios colectivos de trabajo a un fondo de pensiones al que está afiliado el empleador. Puede ser un fondo de pensiones para todas las empresas de una industria, para una empresa específica o para un grupo de personas que trabajan en ciertas profesiones, como médicos, fisioterapeutas y obstetras. Este segundo pilar de las pensiones es un beneficio laboral. La participación en un fondo de pensiones de la industria puede ser obligatoria para todo el sector por el Ministro de Asuntos Sociales y Empleo. De hecho, la participación se ha hecho obligatoria para la mayoría de los fondos de pensiones de la industria. Ese pilar del sistema de pensiones holandés se caracteriza por la colectividad, la participación obligatoria, la administración eficiente y no tiene fines de lucro.

El tercer pilar consiste en productos bancarios o de seguros individuales por los que se pueden pagar cotizaciones para una pensión, con desgravaciones fiscales hasta un cierto nivel. Esto es importante principalmente para aquellas personas que no acumulan (o no han podido) incorporarse a una pensión del segundo pilar, por ejemplo, porque su empleador no está afiliado a un fondo de pensiones, no tienen un empleo permanente o son empleados autónomos.

Como resultado del sistema multipilar, con un segundo pilar fuerte en particular, la OCDE sitúa la tasa neta de sustitución de los Países Bajos en el 80,2%.

La edad para acceder a la jubilación que provee el Estado está aumento en Holanda. En 2024 llegará a 67 años y esa edad se irá adaptando conforma a la esperanza de vida del país.

¿Cuáles han sido las reformas más recientes y para abordar qué problemas?

-El sistema de pensiones holandés ha funcionado con éxito de esta manera durante muchas décadas y ha demostrado su capacidad para hacer frente a las crisis en tiempos más difíciles. Este éxito se debe en gran parte a la combinación única de financiamiento de capital y de reparto. En épocas de recesión económica, la AOW ha proporcionado una provisión básica estable, mientras que las pensiones financiadas con capital han sido más capaces de hacer frente a los desarrollos demográficos, como el envejecimiento de la población y la urbanización.

No obstante, a lo largo de la última década, han surgido problemas que requieren solución. Los holandeses viven, en promedio, más tiempo y, por lo tanto, también necesitan una pensión por más tiempo y, a su vez, una pensión mayor de lo que se suponía anteriormente. En términos relativos, el número de jóvenes que cotizan está disminuyendo continuamente. Hay muchos más autónomos que acumulan poca o ninguna pensión en el segundo o tercer pilar y que, por lo tanto, dependerán en gran medida de la AOW como prestación básica. Y dado que las tasas de interés han sido muy bajas durante muchos años, los fondos de pensiones, de acuerdo con las reglas contables y los requisitos de colchón, deben mantener altos niveles de capital para cumplir con sus obligaciones actuales y futuras.

Esos eventos han ejercido tanta presión sobre el sistema que muchos fondos de pensiones no han podido lograr su ambición de indexar las pensiones durante muchos años, y algunos fondos han tenido que reducir sus pensiones.

El hecho de que las pensiones fueran mejores hace varios años de lo que son hoy ha provocado una disminución de la confianza en nuestro sistema de pensiones y, en particular, el apoyo público al segundo pilar se ha visto afectado. Por lo tanto, el segundo pilar se está reformando actualmente, en un proceso que busca dar a la gente una mejore comprensión de “su” fondo de pensiones y que debería concluir en 2027.

¿Qué rol juega el sector privado en el sistema de pensiones holandés?

-El segundo pilar es un sistema privado (aquí opera Centraal Beheer APF), gestionado por los interlocutores sociales. El gobierno desempeña un papel al hacer que el plan de pensiones establecido por negociación colectiva sea obligatorio para todos los empleadores del sector, en caso de que la tasa de organización (es decir, la afiliación a sindicatos y asociaciones sindicales) sea suficiente. Este es un desafío en algunos sectores que tradicionalmente tienen una baja tasa de organización. También es un desafío para un número cada vez mayor de personas que trabajan por cuenta propia o en otras formas de trabajo no tradicionales.

¿En Europa en general han ampliado las libertades para que los fondos de pensiones inviertan en los mercados globales y en diferentes instrumentos financieros? ¿Cómo influye eso en tu desempeño?

-En general, nuestros mercados de capitales globales están evolucionando y los fondos de pensiones europeos están sintiendo la presión de operar en un entorno de tipos de interés bajos donde ahora también estamos presenciando el regreso de la inflación. Tradicionalmente, los activos de renta fija han proporcionado un rendimiento estable y una diversificación dentro de su cartera general. Sin embargo, dado el entorno de tipos de interés bajos, los fondos de pensiones tuvieron que mirar más allá de esta fuente tradicional de diversificación, invirtiendo en otras clases de activos capaces de proporcionarles una rentabilidad estable.

En Europa, el diseño del sistema de pensiones es una cuestión de competencia nacional, por lo que los fondos de pensiones son muy diversos en términos de su estructura legal y regulatoria, lo que corresponde a sus diferentes roles en los sistemas de protección social de un país a otro. Las funciones, el tamaño y la naturaleza de los fondos de pensiones también son muy diversos. En consecuencia, y lo que es más importante, su desempeño es diferente y debe considerarse desde una perspectiva a nivel de país. Las estadísticas de la OCDE, en general, muestran resultados positivos en la mayoría de los países de la UE.

Desde la perspectiva de PensionsEurope, es fundamental que el marco regulador, y en particular las normas de inversión para los fondos de pensiones, permitan la suficiente flexibilidad para decidir la política de inversión más segura y eficiente. Debe haber un nivel adecuado de libertad de inversión en los fondos de pensiones para obtener buenos resultados. Necesitamos asegurarnos de que los planes de pensiones tengan acceso a clases de activos adicionales, en particular activos alternativos y menos líquidos que puedan proporcionar beneficios de diversificación y rentabilidad muy necesarios.

En un país como Chile, con alta informalidad en relación con Europa y con muchas personas con lagunas en sus cotizaciones, ¿puede funcionar correctamente un sistema de pensiones con cotización individual como su principal pilar?

Podría ser, aunque un país así definitivamente necesitaría algunas reformas adicionales. Las experiencias holandesa y europea muestran que existen ventajas a largo plazo al adoptar un enfoque colectivo.

¿Ha podido seguir las noticias sobre los retiros de los fondos de pensiones en Chile? ¿Qué opinión tienen sobre esta política?

-Sí, lo he seguido gracias a la cooperación de PensionsEurope con la FIAP dentro de la World Pension Alliance (WPA). Nadie puede negar la importancia de apoyar a las personas en dificultades económicas debido a Covid-19. Sin embargo, creo que permitir que las personas accedan anticipadamente a sus pensiones debería considerarse como una medida de último recurso, ya que esta política obstaculiza su futuro bienestar financiero. Permitir retiros anticipados puede conducir no solo a una menor adecuación de los ingresos de jubilación, sino también a materializar pérdidas de valor de los activos y problemas de liquidez y gestión de inversiones.

¿Qué desafíos enfrenta actualmente el sistema de pensiones en Europa a los que Chile debería prestar atención?

En Europa, no tenemos “un” sistema de pensiones, sino 27 sistemas de pensiones diferentes con diferentes desafíos. Creo que los desafíos comunes que se percibe que tienen un impacto en los sistemas de pensiones incluyen, entre otros, tasas de interés bajas persistentes, cambios demográficos, mercados laborales cambiantes y cambios regulatorios constantes y exigentes.