Presupuesto 2024: expertos fijan PIB tendencial en 2,3% y reducen capacidad de crecimiento de mediano plazo

Un paso clave tuvo este miércoles el camino de la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos 2024. Esto, porque Hacienda publicó el cálculo que hicieron los expertos que integran los comités del PIB tendencial y precio del cobre de largo plazo.

Así, a partir de esas estimaciones la estimación prevista para el próximo año es 2,3% del PIB No Minero Tendencial. Esta cifra es mejor que la que se entregó para el erario fiscal 2023 que fue de 1,9% para el presente año, aunque para 2024 en esa ocasión también preveían un 2,3%. Para el mediano plazo -de 2024 a 2028- es de 2,1% menor al 2,2% entregado el año pasado.

En tanto, el Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre realizó proyecciones anuales para el período 2024-2033. Este ejercicio reveló que el Precio de Referencia del Cobre que se contemplará para formular el proyecto de ley de Presupuestos 2024 quedó fijado en US$ 3,86 la libra, en moneda de ese año.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, agradeció el trabajo de los comités y el rol de observador del Comité Fiscal Autónomo (CFA). “Esta es una institucionalidad que está vigente hace 20 años y que ayuda a dar independencia a cálculos de parámetros fundamentales para fijar la política fiscal”.

El secretario de Estado explicó que “con estos dos parámetros se configura el conjunto de datos con los cuales se puede formular el marco macroeconómico del Presupuesto para 2024, el que no sólo debe tomar en cuenta la evolución de los ingresos estructurales, sino que también la meta de reducción del déficit estructural contempladas en las definiciones del gobierno”.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, destacó que “las estimaciones que entregan los integrantes de ambos comités permiten garantizar la objetividad del cálculo del balance estructural”.

A partir de estos dos parámetros estructurales, la Dipres calcula el Balance Cíclicamente Ajustado o Estructural del Gobierno Central. Los insumos que entregan ambos Comités permiten definir los parámetros estructurales para determinar el nivel de gasto público compatible con la meta de política fiscal, a través de la proyección de los ingresos estructurales del año en curso.

Espacio acotado

Entre los expertos no hay una sola proyección para determinar cuánto puede crecer el gasto, pero si coinciden en que será acotado.

En el análisis que realiza el equipo de Estudios de Banco Santander, sostienen que “los ingresos este año serán considerablemente menores a los proyectados en el último Informe de Finanzas Públicas. En parte eso se debe a un nivel de PIB más bajo que el considerado por el Ministerio de Hacienda”.

En ese escenario, afirman que “considerando el ajuste prudencial por el litio, el Balance Cíclicamente Ajustado cerrará este año cerca de -3% del PIB en vez del -2,5% considerado en el Informe de Finanzas Públicas”.

Así, para el próximo año, con un crecimiento tendencial del PIB no minero de 2,3% y un precio del cobre de largo plazo de 3,86%, “el crecimiento de los ingresos cíclicamente ajustados se debiese ubicar entre 3% y 4%. Con ello, para lograr la meta de balance estructural de -1,8% comprometida para 2024, el gasto debiese crecer entre 2% y 3%”.

Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores, afirma que “los supuestos son más o menos iguales a los incluidos en el último Informe de Finanzas Públicas. Desde esta perspectiva, no cambia mucho el panorama que ya conocíamos para 2024 y permitiría una expansión del gasto acotada para ser consistente con el objetivo de bajar los déficits fiscales”. No obstante, acota que “el supuesto de crecimiento es claramente optimista, tanto para 2024 como para los años siguientes y no debería superar el 1,5%”. Para el economista, el gasto debería crecer entre 2% y 2,5%.

Cecilia Cifuentes, académica de la universidad de Los Andes sostiene que “las estimaciones del Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre dejaban un espacio mayor para 2024, algo más de 4% real. Con estos parámetros, no debería ser más de 3% real”.