“Querido Eduardo. No quiero hacer más polémica con esto”: el hilo en Twitter del ministro Jobet tras dichos de Bitran

Los plazos de licitación del litio siguen generando un arduo debate. Primero fue el exvicepresidente ejecutivo de Corfo quien respondió a los dichos de Juan Carlos Jobet con respecto al pacto con SQM en enero de 2018. Y hoy, el biministro de Energía y Minería, hizo un extenso hilo en su cuenta de Twitter para responder a Eduardo Bitran y poner paños fríos al asunto. Además defendió el proceso que lleva adelante el gobierno, y afirmó que se reunirán con el equipo del presidente electo, Gabriel Boric.

“Querido Eduardo. No quiero hacer más polémica con esto. Ojalá podamos avanzar para no seguir perdiendo terreno en esta industria. Pero sí aclarar un par de cosas menores, porque de tus declaraciones, veo que en lo sustancial estamos de acuerdo”, dijo el ministro en Twitter.

Luego planteó que “tu crítica original era que esto es extemporáneo. Yo dije que esa crítica llamaba la atención viniendo de ti, que firmaste un ajuste de contrato con SQM en enero de 2018, a menos de dos meses de dejar el gobierno. Ahora dices que no es que sea extemporáneo (es decir, que el problema no es cuando se hace), sino que el problema sería que el próximo gobierno tiene una opinión distinta, cosa que no ocurrió en 2018.

Por otro lado, afirmó que se van a reunir con el equipo del presidente electo, y que quiere que al próximo gobierno le vaya bien, y finalizó su hilo en Twitter, diciendo que “veo que estamos de acuerdo en dos cosas básicas. Los CEOL son una buena manera de aumentar la producción de litio, y el Estado puede capturar gran porción del valor por esa vía, sin invertir recursos, sobre eso se puede trabajar.

El secretario de Estado, además defendió el proceso de licitación, y dijo que este ha sido transparente y que se ha cumplido con todas las formalidades.

Las declaraciones cruzadas

El pasado 30 de diciembre, el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, pidió al actual gobierno posponer la adjudicación de una licitación en curso para producir hasta 400 mil toneladas de litio metálico equivalente. Iniciado en octubre, el cronograma considera su adjudicación en enero. La semana pasada, el gobierno abrió las ofertas económicas de los interesados, entre quienes están SQM y Albemarle, un gigante chino que fabrica buses eléctricos y el grupo Errázuriz.

El gobierno desde entonces ha defendido el proceso a dos meses de terminar el mandato. En esa lógica, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, dijo a Pulso que “tengo una muy buena relación con Bitrán. He trabajado en temas de hidrógeno, de energía. Tengo una muy buena opinión, pero él firmó el 17 de enero de 2018 una modificación de un contrato con SQM, que fue una negociación bilateral, y critica ahora que nosotros, en una licitación internacional, pública, transparente y competitiva, otorguemos contratos de explotación del litio”.

Al día siguiente, Eduardo Bitran respondió y sostuvo que “el gobierno electo no tuvo ningún cuestionamiento del acuerdo y, por el contrario, se nos dijo que lo consideraban conveniente para el país. Así como el conflicto con SQM se resolvió en acuerdo con la nueva administración, lo razonable es que el gobierno actual concuerde con el gobierno electo la adjudicación dentro del marco jurídico que guía el proceso”.

Y ahora el ministro reaccionó en su cuenta de Twitter.