Eduardo Bitran responde a Jobet por pacto con SQM de enero de 2018: “El gobierno electo (de Piñera) no tuvo ningún cuestionamiento del acuerdo”

El exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, salió al paso de las declaraciones que entregó el ministro de Minería y Energía a Pulso, Juan Carlos Jobet quien cuestionó el hecho de que Bitran haya cuestionado los plazos de la licitación que vencen el 14 de enero. “Él firmó el 17 de enero de 2018 una modificación de un contrato con SQM, que fue una negociación bilateral, y critica ahora que nosotros, en una licitación internacional, pública, transparente y competitiva, otorguemos contratos de explotación del litio”, dijo el secretario de Estado.

Ante esta declaración, Bitran sostuvo que “el caso del término del litigio de Corfo con SQM, no es comparable. Este litigio se inicia el 2013, a instancia de la Contraloría. Se negoció durante 4 años, en octubre del 2017, dimos por concluido el intento de conciliación, ya que SQM no aceptó las condiciones de Corfo, en particular la exigencia de terminar el pacto de control con una empresa japonesa que tenía el 3% de las acciones y la salida de la administración de Julio Ponce Lerou”.

El expersonero añade que “luego de la segunda vuelta de la elección presidencial, representantes del gobierno electo nos plantearon que Corfo debía terminar el conflicto con SQM, antes del 11 de marzo del 2018. Nuestra respuesta fue que los términos del acuerdo que impulsaba Corfo eran de público conocimiento, y que sólo habría conciliación si SQM aceptaba las condiciones. Lo cual ocurrió en los días siguientes. Hicimos público el acuerdo en noviembre del 2017″.

Y resalta que “el gobierno electo no tuvo ningún cuestionamiento del acuerdo y, por el contrario, se nos dijo que lo consideraban conveniente para el país. Así como el conflicto con SQM se resolvió en acuerdo con la nueva administración, lo razonable es que el gobierno actual concuerde con el gobierno electo la adjudicación dentro del marco jurídico que guía el proceso”.

Con respecto a la pérdida de competitividad de Chile en el mercado del litio, Bitran comenta que “el ministro tiene razón al señalar que Chile está perdiendo participación de mercado por las condiciones especiales que regulan la explotación del litio”. En este contexto, precisa que “la única opción para desarrollar la explotación del litio es mediante concesiones previas al año 1979, a través de entidades estatales o mediante licitación de Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL)”.

No obstante a ello, puntualiza que “el problema de esta licitación de CEOL son los plazos y la oportunidad. En este contexto debe ser concordada con el gobierno electo. Se requiere colaboración con el Estado para que el proceso sea exitoso a futuro”.