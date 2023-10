Quién es Sergio Massa y cuáles son sus propuestas económicas: el candidato oficialista a la presidencia de Argentina

Este domingo son las elecciones en Argentina. Estas se desarrollarán en medio de un complejo escenario económico, con una moneda local golpeada, una gran escalada inflacionaria y un aumento de la pobreza. Sergio Massa, el actual ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, es el candidato oficialista de Unión por la Patria, y no es la primera vez que intenta llegar a la Casa Rosada.

Massa está casado desde 2001 con Malena Galmarini y tiene dos hijos. A sus 51 años, el abogado es un político de amplia trayectoria, y ha ocupado varios cargos en al aparato público. Fue diputado y presidente de la Cámara Baja. Estuvo a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en la administración de Eduardo Duhalde. Fue alcalde de Tigre y posteriormente jefe de gabinete de la entonces presidenta Cristina Fernández. Y en 2015 fue candidato presidencial, pero salió en el tercer lugar, detrás de Daniel Scioli y Mauricio Macri, quien se convirtió en primer mandatario en esa oportunidad.

En las primarias de agosto último, el ministro Massa también salió tercero. Fue derrotado por Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, y por Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, y quien fue el vencedor de la jornada.

“El 10 de diciembre empieza un gobierno con un presidente que tiene el coraje para hacer los cambios que hacen falta y que tiene la determinación de encarar la reconstrucción de la Argentina. Lo que viene es mucho mejor”, dijo Massa hace unos días en su cuenta de X.

La tarea para Massa no se ve nada fácil, pensando en los comicios de este fin de semana, ya que sólo en lo que va del año la inflación ha aumentado más de 100%. El IPC ha golpeado con dureza el bolsillo de los argentinos, que además han visto crecer la pobreza en el primer semestre de 2023 al 40% de la población.

“Lo que se elige en Argentina el domingo es si la universidad es gratuita o paga. Lo que quiero que sepan los jóvenes es que cuando te hablan de voucher significa que las familias van a tener que poner 3 millones al año. Y que cuando te dicen ‘eliminación de subsidio’ es pasar a pagar el bondi de 70 pesos a 700 y el tren de 90 mangos a 1100. Significa, ni más ni menos, condenar al que la pasa mal a que la pase peor”, posteó Massa hoy en X.

En agosto de 2022, Sergio Massa asumió como ministro de Economía, en un país golpeado por una profunda crisis económica. Su misión era estabilizar la economía y terminar con las turbulencias del mercado cambiario. Sin embargo, la tensión cambiaria regresó, y ha golpeado con dureza al peso argentino informal en las últimas semanas. Además, la inflación sigue al alza y el PIB del país, junto a Haití y Chile se contraerá este 2023.

Bajo su gestión la inflación creció 55 puntos en forma interanual, mientras que la moneda local se devaluó casi un 150% desde que asumió su cargo hace poco más de un año. Ha debido llevar también el acuerdo con el FMI. El candidato dijo que el lunes poselecciones se pagarán US$2.600 millones al organismo, y utilizarán yuanes para abonar intereses.

El gobierno indicó que no devaluará la moneda oficial el día después de las elecciones.

En junio de este año, y de manera sorpresiva se transformó en el candidato presidencial del oficialismo. Esta inscripción a última hora de Massa, fue considerada por algunos como la peor derrota para la vicepresidenta Cristina Fernández. La historia de ambos además ha estado marcada por alianzas, rencores y reencuentros. Ha tenido en su larga trayectoria idas y vueltas con el kirchnerismo.

Su programa económico

En la plataforma de Unión por la Patria, conglomerado al que pertenece Massa, detallan algunas medidas económicas que buscan implementar en caso de ganar la presidencia este 22 de octubre. La estabilización y lucha contra la inflación, crecimiento y desarrollo con inclusión y recuperación del salario, son sólo algunas de las medidas del oficialismo.

La inflación en Argentina trepó un 12,7% en septiembre, y un 138,3% interanual. En la plataforma, el oficialismo indica que la lucha contra la inflación se vio perjudicada por la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía.

“2024 será un gran año en el sector externo, con un superávit comercial significativo, no sólo por la mejora en el clima que beneficia las exportaciones tradicionales del sector agrícola, sino también por los aportes de Vaca Muerta (US$ 5.000 millones) y del litio (US$ 2.000 millones). Por ende, se eliminarán las expectativas devaluatorias, y por consiguiente su traslado a precios internos”, indica el oficialismo en su plataforma.

En cuanto al crecimiento económico, que también se ha visto golpeado en Argentina, Massa apunta a mejorar el ingreso y lograr un crecimiento inclusivo.

“Creemos que el crecimiento inclusivo de la economía nos aleja de presiones inflacionarias por demanda no contenida, nos permite exportar más y sustituir importaciones (mejorando la balanza comercial y acumulando reservas en el BCRA). Genera empleo”, se sostiene en la plataforma del oficialismo.

Para impulsar a la pequeña y mediana empresa, proponen “un modelo productivo y competitivo, con eje en las PyMEs, que propicie las inversiones productivas, sin una apertura indiscriminada, que incremente la producción, el empleo y las exportaciones con autonomía estratégica. Buscaremos unificar la tarea del Ministerio de Economía, las áreas de Industria y de Comercio, junto con el Ministerio de Agricultura, en un Consejo de Desarrollo Económico”.

El oficialismo también apunta a fortalecer la moneda local, que se ha visto golpeada con fuerza tras las Paso. La intervención cambiaria no logró frenar el desplome del peso.

“Nosotros queremos la convergencia del tipo de cambio, y también salir del “cepo”, pero enfatizamos que tiene que ser gradual, con un plan económico que amplíe la matriz productiva y que permita recomponer las reservas”, apuntan.

También en sus redes sociales ha dado a conocer algunos de los lineamientos de su programa de gobierno, donde ha dicho que el trabajo será uno de los ejes centrales de su eventual mandato.

“Nosotros proponemos generar empleo, exportar más, robustecer nuestras reservas para recuperar y fortalecer nuestra moneda. Otros proponen la dolarización de Zimbabwe, El Salvador y Ecuador que llevó a la concentración económica, y al cierre de las pequeñas y medianas empresas”, afirmó Massa en X.