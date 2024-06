Reforma de pensiones: Jara recuerda que no se pueden ingresar indicaciones hasta que se vote en general

El gobierno ya anunció que pondrá en votación en general la Reforma de Pensiones en la Comisión del Trabajo del Senado la próxima semana, de vuelta del periodo distrital. En este marco, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, insistió en que ya es hora de tomar definiciones en esta materia, ante una discusión que se alarga desde noviembre del 2022.

“El ejecutivo ha estado todo este tiempo dispuesto a poder avanzar en este proyecto de ley. Sin perjuicio de aquello, esto tiene un tiempo finito. No es un proyecto de ley que se pueda tramitar toda la vida porque, si no, nunca vamos a llegar a una decisión definitiva”, declaró en la presentación del libro de la Cepal, titulado “Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y El Caribe: avanzar en solidaridad con sostenibilidad”.

Además, insistió en que las indicaciones del proyecto, las cuales darán cuenta de los acuerdos a los que se ha llegad con la oposición a raíz del proceso y la exposición de los expertos, podrán ser ingresadas una vez que la reforma previsional sea aprobado en general. Este paso dará paso a la discusión en particular.

“Esperamos que la oposición, en virtud de lo que hemos estado conversando todo este tiempo y de la necesidad que hay en la población de tener una reforma previsional que mejore el monto de sus pensiones, acceda y, en definitiva, podamos avanzar”, enfatizó la ministra Jara.

Adicionalmente, reiteró que para aumentar el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) se requieren financiamiento permanente por lo que es necesario avanzar en el proyecto de cumplimiento tributario, para reducir de evasión y elusión tributaria.