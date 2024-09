Reforma previsional: Comisión de Trabajo del Senado aprueba ad referéndum propuestas para cotización de independientes

Dos nuevos mecanismos para promover la cotización de los independientes fueron aprobados este miércoles en la Comisión de Hacienda del Senado, en el marco de la tramitación del proyecto de reforma previsional.

Una de las propuestas, presentada por la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, es un mecanismo simplificado de cotización para trabajadores independientes que no están obligados, pero que tienen la opción voluntaria de hacerlo.

Según información de la Superintendencia de Pensiones, en julio de 2024 cotizaron, de forma voluntaria, un total de 52.080 trabajadores independientes no obligados a hacerlo.

El Decreto Ley 3.500, que regula el sistema de pensiones, permite que los trabajadores independientes no obligados a cotizar puedan hacerlo, de forma voluntaria, para los regímenes previsionales de salud y pensiones. Pero dicha cotización implica que deban declarar renta en cada ocasión, algo que, dijo Jara, es una dificultad, porque requiere tiempo y constancia.

Por ello, el mecanismo aprobado ad referéndum, implica que estos trabajadores puedan enterar sus cotizaciones a través de un convenio de pago automático de parte del afiliado, con cargo a sus cuentas bancarias, por el plazo de un año renovable automáticamente. De esta manera, el afiliado sólo declara renta una vez al año, evitando el trámite mensual y permitiendo una mayor constancia en el tiempo.

Otra medida aprobada ad referéndum, busca facilitar la cotización en beneficio de los afiliados voluntarios, ampliando el universo de personas que podrían recibir el pago de cotizaciones por parte de un tercero.

Los afiliados voluntarios son personas que, sin ejercer una actividad remunerada, abren voluntariamente una cuenta de capitalización individual en una AFP, pudiendo enterar en ella cotizaciones previsionales un tercero, por el 10% de cualquier monto mayor al ingreso mínimo, y con la periodicidad que estime conveniente.

De acuerdo a información de la Superintendencia de Pensiones, a julio de 2024 cotizaron un total de 970 afiliados voluntarios, 382 hombres y 588 mujeres, determinándose para ellos un ingreso imponible promedio de $601.045.

Otro de los aspectos que se alcanzó a plantear, pero no a votar, fue el mecanismo de castigo para aquellos empleadores que no han pagado las cotizaciones de sus trabajadores. En la sesión, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, detalló que actualmente existe una deuda por este concepto de US$2.200 millones, de la cual sólo un 2,6% corresponde a las cotizaciones no pagadas, mientras que un 79% son intereses asociados y un 18,5% se refiere al recargo en beneficio al afiliado.

Según Jara, las tasas de interés aplicadas como castigo son un problema para que los empleadores se pongan al día: “El interés y el régimen infraccional es muy alto”, sostuvo y agregó que en el caso de las pymes, con quienes han buscado formas de ayudarlas a ponerse al día, “no hemos podido avanzar porque plantean que no pueden pagar estos intereses, y nosotros legalmente estamos impedidos de condonarlos porque son de los afiliados. Entonces, hay que resolver esto para el futuro”.