Regulaciones para inversión en Argentina y Chile: Las coincidencias y diferencias de los ministros Sturzenegger y Grau

Cómo Chile y Argentina impulsan la inversión fue la pregunta que buscó responder la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el marco de un seminario llamado “Impulsar el crecimiento: Desbloqueando la inversión en América Latina”. Una consulta que fue respondida por el ministro de Desregulación y Transformación de Argentina, Federico Sturzenegger, y el ministro de Economía de Chile, Nicolás Grau.

El primero en exponer fue el secretario de Estado del país vecino, quien comenzó su exposición hablando de la importancia que ve el gobierno del Presidente Javier Milei en el equilibrio fiscal: “Lo que a nosotros nos ha faltado mucho, durante muchas décadas, es la estabilidad macroeconómica”.

“El Presidente Milei tiene una visión férrea y muy fuerte sobre la necesidad de que Argentina tenga equilibrio fiscal, con un pequeño twist. Y el twist es que ese equilibrio fiscal debe lograrse no con aumento de impuestos, sino a través de una reducción del gasto”, agregó.

El secretario de Estado explicó que el objetivo es “devolver el poder de compra y gasto al sector privado, que es el que nosotros creemos que es el creador de la riqueza, verdaderamente, mucho más que el Estado”. El objetivo de la administración es reducir “el peso del Estado sobre la economía”.

En esa línea, Sturzenegger resaltó la gestión para reducir el gasto del Estado y resaltar el rol de la “libertad”, un concepto que buscan extender en Argentina al tema de la regulación para el desarrollo de proyectos de inversión. Según el secretario de Estado del país al otro lado de la cordillera, se revisó un conjunto de 4.200 leyes para ver cuáles debían mantenerse, modificarse o eliminarse.

“Por un año se le delegó al Poder Ejecutivo cierta potestad legislativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el Congreso le dijo, mira, durante un año, si vos ves que hay cosas que sientes que hay competencias o funciones del gobierno, que son innecesarias y que no se quieren mantener, te dejo por un año modificar la ley para eliminar esas competencias. Y eso ha sido para nosotros y para mi equipo una gran oportunidad de avanzar muy fuertemente en el proceso de regulación”, agregó en relación con la aprobación de la Ley Bases en Argentina, que aborda diversos temas y uno era “la emergencia económica”.

Sobre el detalle de las medidas, Federico Sturzenegger comentó, a modo de ejemplo que, “hacemos un cambio revolucionario, porque la habilitación de establecimientos para producción de alimentos, que típicamente requería una habilitación del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina), ahora cambiamos totalmente el procedimiento, va a haber una serie de cosas que uno tiene que cumplir. Si vos decís que las cumplís, empiezas a producir, después el departamento del Senasa te puede ir a auditar en cualquier momento, pero no está supeditado a que te vengan a auditar, cosa que a veces tardaba hasta 8 meses y la fábrica estaba parada, esperando que te la habiliten. Eso se cambia totalmente la logística”

“Todas las mañanas (Argentina) se va a despertar con la desregulación del día, digámoslo, por decirlo de alguna manera, pero vas a ver que es un proceso muy amplio (...) Creo que le estamos devolviendo esa libertad a los argentinos, que esperemos les dé esa oportunidad de realmente desarrollarse y crear riqueza, como creemos que va a ocurrir”, agregó.

Pasos desde Chile

Por su parte, el ministro Grau resaltó cifras de inversiones en Chile: “Vengo de una reunión en que presentamos la proyección de inversiones en minería en Chile para los próximos 10 años, que no es una proyección estadística, sino que se le consulta a cada una de las empresas cuáles son las decisiones tomadas por su directorio”.

En esa línea, el secretario de Estado resaltó que, “lo que se ve en Chile, y esto no solo ocurre en la minería sino también en otros ámbitos, es que estamos teniendo hoy la proyección de inversión más grande de los últimos 10 años, que para que se hagan alguna idea es una proyección de US$ 83.000 millones de inversión solo en minería”.

“Si uno ve los datos de energía y de otros ámbitos, es todavía más grande. Por lo tanto, lo que se ve en Chile es que estamos en condiciones de hacer, yo diría, de la lucha contra la crisis climática el motor principal de nuestro desarrollo”, agregó.

Ante esto, el ministro Grau destacó que el país tiene que hacerse cargo “de su deficiencia regulatoria”. Así, el secretario de Estado resaltó, ante el panel de la OCDE, la iniciativa que busca reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión en Chile.

“Nuestra mirada respecto a la regulación es que es necesario no tener menos regulación, sino que tener mejor regulación, de forma tal que podamos mantener el estándar regulatorio que tiene nuestro país, que es importante porque en Chile hay terremotos grandes y los edificios no se caen, y eso tiene que ver, entre otras cosas, con buena regulación. Estamos muy convencidos que es posible mantener el estándar regulatorio reduciendo fuertemente los tiempos”, comentó.

De esta forma, el ministro Grau calificó el proyecto de “ambicioso” y entregó estimaciones de que se busca reducir los tiempos de tramitación “entre un 30% y un 70%, dependiendo la naturaleza del proyecto”.

“Solo estos impactos, de algo más de dos puntos porcentuales por año de crecimiento extra, solo por esto (de reducir los tiempos de tramitación de los permisos), nos deberían permitir recaudar, además en términos fiscales, mil millones de dólares más. Entonces no solo va a haber más crecimiento, sino por supuesto también mayor recaudación fiscal”, agregó.

Felicitaciones de Argentina

Tras la exposición inicial y las presentación del ministro Grau, Federico Sturzenegger de Argentina, valoró las cifras de inversión entregadas por el secretario de Estado de Chile: “Primero felicitándolo por esas inversiones en minería. ¡Wow! O sea, la envidia, ¿no? Sana envidia de un argentino de ese éxito. Me parece que eso está buenísimo”.

Además, el trasandino valoró las medidas como de reemplazar algunas autorizaciones para proyectos de inversión por declaraciones juradas en contextos de bajo riesgo. “Te hace una declaración jurada de que cumple con los estándares que impone la regulación, después uno lo audita, pero es un proceso muchísimo más ágil y mucho más eficiente. Me parece que eso está espectacular y me gustó escuchar lo de él. Lo estamos haciendo nosotros acá y me parece que es un camino muy interesante”.

Sin embargo, el argentino también planteó la necesidad de que existan casos en que se debe cuestionar la existencia de la regulación y que no tenerla puede ser una mejor opción: “El mercado no es de por sí suficiente para justificar una regulación”.

“Yo creo que esa es la tónica de Javier Millei. Lo estamos viendo en el contexto internacional, que es una persona que dice debatamos todo. Nuestra Ley Bases puso sobre la mesa un montón de temas que en Argentina eran tabú. Y yo creo que para la sociedad fue como un alivio esta idea de que podemos debatir todo. Que no hay temas que no se pueden tocar”.

Otro de los reparos tuvo que ver con que en la forma en que se compensa el aporte que da Argentina en los insumos para la transición energética. Basándose principalmente en el caso de Argentina, Sturzenegger comentó que, con Chile, su rol en el tema se limita a poner a disposición del mundo el cobre y el litio, insumos claves para la transición energética. Además, planteó el reparo de que a su país se le imponen exigencias ambientales que, según su mirada, perjudican la competitividad.

“Producir con energías renovables es casi producir con la manera más cara que podríamos producir energía en Argentina (...) me parece que termina siendo como una mochila muy grande, porque nosotros tenemos una ley que exige que el 25% de la producción industrial se alimente con energía renovable”.

Ante este contexto, Sturzenegger planteó que debería existir una revisión sobre las metas que se definen en la materia: “A mí me parece que estaría bueno que en el debate internacional se diga que hay países donde las exigencias ambientales no sean exclusivamente sobre lo que yo produzca de manera limpia, sino que se entienda que la contribución nuestra es poner estos insumos tan importantes para la transición energética”. Así, el argentino planteo la necesidad de poder aprovechar de mejor manera las reservas gas que tiene su país.