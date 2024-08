Renato Peñafiel, presidente del Grupo Security: “¿Cómo activamos la inversión? Bajando los impuestos”

“No cabe duda que hoy día nos encontramos en un periodo sumamente crítico. Pareciera que en lugar de avanzar, como lo hemos hecho en años anteriores, estamos sumidos en un estado de parálisis, que solo alimenta la frustración de la ciudadanía”.

Con esas palabras este martes el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, dio inicio a su discurso inaugural del seminario anual de la compañía. En el encuentro titulado “Chile, la urgencia de actuar”, el máximo ejecutivo de la entidad continuó diciendo que “la creciente inseguridad, el debilitamiento del Poder Judicial, como lo hemos visto hace poco, la penetración del crimen organizado, y la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar estas y otras situaciones, han puesto en riesgo nuestra histórica estabilidad, tanto política como económica”.

En ese sentido, comentó que “nuestro país tiene enormes ventajas competitivas, grandes empresarios, y una fuerza de trabajo leal y muy capacitada. Claramente no entendemos por qué no aprovechamos estas ventajas y nuestra experiencia histórica. La visión y propuestas del gobierno no abordan las necesidades urgentes de la ciudadanía. Tampoco colabora nuestro Congreso, con el debido respeto. Y sobre todo, lo más lamentable es que todavía hay algunos que creen que las empresas públicas pueden solucionar los problemas del país. Qué falta de rigurosidad técnica”.

Agregó que “pareciera que estamos satisfechos con deprimentes tasas de crecimiento, estamos hablando de 1,5%, 1,6%. Muy bajas tasas de inversión, que no permiten aumentar el ingreso per cápita”. Al respecto, planteó que “estamos en una gran encrucijada. ¿Qué hacemos? En primer lugar, a nuestro juicio, hay que actuar con urgencia y con convicción. Necesitamos un cambio radical en el pensamiento y las elecciones de este gobierno. Es evidente la falta de liderazgo y visión de futuro. Es hora de salir de la inercia y retomar el rumbo del crecimiento tan virtuoso que garantizó la estabilidad en Chile por muchas décadas”.

Luego del seminario, y tras ser consultado por los principales desafíos que enfrenta el país, Peñafiel respondió que es “buscar la forma para aumentar el crecimiento. Nosotros llevamos diez años en los cuales no hemos crecido, lo dijeron acá, hemos crecido menos que el mundo. ¿Eso qué significa? Que el ingreso per cápita no crece, porque crecemos menos de lo que crece la población. Y eso es una situación muy lamentable para mucha gente, particularmente para los más vulnerables”.

En ese sentido, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien estuvo como expositora en el seminario, planteó como meta crecer un 4%. Al respecto, Peñafiel dijo que “ojalá que sea más, pero pasar del 2% al 4% requiere de un gran esfuerzo, grandes sacrificios, y es un gran desafío. Y podría ser 4%, o 5%, o más, como lo tuvimos en el pasado, pero obviamente requiere cambios mayores que no son fáciles”.

¿Qué tipo de cambios? “Yo soy un convencido que para crecer, hay que dar los incentivos. Entonces, en vez de subir los impuestos, como alguien está insinuando, hay que bajar los impuestos. Eso da incentivos a mucha gente a participar en el proceso, a crecer, a invertir, a arriesgar capital”, dijo.

¿Sigue estancada la inversión? “Sigue estancada la inversión. ¿Cómo activamos la inversión? Bajando los impuestos”, señaló. “Lo importante, como decía Evelyn, es que de alguna forma haya una integración de los distintos actores que participan en la economía, un sector es la construcción, otro es la minería, otros son los servicios, etcétera. Todos tienen que tener una meta, ojalá que alcancemos el 4% o 5% de crecimiento, y para eso hay que dar incentivos sectoriales. Y hay incentivos globales. Los impuestos son fundamentales”, comentó.