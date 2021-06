“Reactiva Perú” es hoy uno de los programas principales con los cuales el país vecino está enfrentando la crisis del Covid-19. Se trata de un plan de garantía que busca dar una respuesta rápida al problema de liquidez de las empresas. Y hoy no son solo las firmas oriundas de Perú las que se están beneficiando; existe un sinfín de compañías chilenas que han accedido al programa. Es que, dicen desde firmas beneficiadas, el trámite es sumamente sencillo y expedito: exigen básicamente que las corporaciones no tengan deudas tributarias por períodos anteriores al 2020 y estar clasificadas en el Sistema Financiero.

En total, hay 71.553 empresas en el programa según el último listado publicado por el gobierno peruano; dentro de este abanico saltan las operaciones peruanas de la tienda por departamento Ripley, la automotora Derco y Dercocenter, Entel, Hortifrut, Open Plaza, Rosen, Auto Summit, Automotores Gildemeister, Mall Plaza, la constructora Inarco y la filial peruana de Besalco, Besco. Todas ellas han obtenido el monto máximo del crédito garantizado que es por 10 millones de soles (unos US$ 2,5 millones) provisto por los bancos de la plaza. Para esos valores -que vanentre 7,5 millones de soles y el tope de 10 millones de soles-, la garantía estatal alcanza el 80%. A medida que va disminuyendo el monto, la garantía aumenta hasta alcanzar el 98% para créditos por hasta 90.000 soles (alrededor de US$ 22.972).

Con montos menores al máximo aparecen las chilenas Sky Airline con 8,4 millones de soles (US$ 2,1 millones); los retailers Forus con 8,1 millones de soles y Komax con 8 millones de soles (unos US$ 2 millones cada uno); la filial del grupo Sigdo Koppers, SK Rental, con 8,8 millones de soles (en torno a US$ 2,2 millones) y la empresa de telecomunicaciones GTD con 3,6 millones de soles (US$ 918 mil).

El plazo del crédito que obtiene la garantía de “Reactiva Perú” es de 36 meses, incluyendo un período de gracia de hasta 12 meses.

Según el último balance publicado, 975 empresas han solicitado el monto máximo, mientras que en la otra punta, 24.786 han accedido a una garantía del 98%, con créditos promedio de 14.600 soles.