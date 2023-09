Rosanna Costa va a participar en el Chile Day en Londres

La próxima semana se llevará a cabo el Chile Day 2023 en Londres. La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, participará de las actividades que se llevarán a cabo en el país europeo.

A través de un comunicado, el ente rector indicó que Rosanna Costa va a sostener encuentros con inversionistas, realizará una presentación en Church House y participará en distintas recepciones oficiales y reuniones para abordar temas como inversión, minería sostenible, hidrógeno verde y materias financieras, entre otros temas. Sumado a lo anterior, asistirá a la visita al Parlamento Británico, que considera el evento organizado por InBest Chile.

El Chile Day 2023 tendrá lugar entre el 12 y 14 de septiembre, y además de Costa, también asistirá Ricardo Consiglio, actual gerente de la división de mercados financieros del Banco Central.

La presidenta del BC, también va a tener reuniones en esos días con el Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, con el Presidente y co-fundador de OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum), David Marsh, y con la Directora ejecutiva de Personas y Cultura del Banco de Inglaterra, Jane Cathrall.

Antes de participar en el Chile Day, Rosanna Costa, participará en la reunión Bimestral del Banco de Pagos Internacionales (BIS), que se llevará a cabo este domingo y lunes 11 de septiembre en la ciudad de Basilea, Suiza.