Dirección del Trabajo inicia ofensiva a grandes retail y supermercados: “operador de tienda”, la figura que mira el órgano fiscalizador

Una fiscalización por sorpresa fue la que realizó este mediodía la Dirección del Trabajo en las dependencias del supermercado Jumbo de Bilbao. El propósito de esta salida a terreno es comenzar un programa inspectivo nacional en 461 establecimientos de supermercados y grandes tiendas para fiscalizar la figura del “operador de tienda”, una nueva categoría de trabajadores y trabajadoras con desempeños multifuncionales que ha sido impugnada por el servicio.

De acuerdo a la DT, se trata de un programa fiscalizador que busca verificar denuncias hechas por federaciones y sindicatos de las cadenas de supermercados y retail que se oponen a la multifuncionalidad.

El plan de fiscalización se extenderá durante septiembre y parte de octubre y abarcará a locales de las cadenas Jumbo, Líder/Walmart Chile, Santa Isabel, Supermercado Diez, Unimarc, Falabella, Ripley, Paris y La Polar.

El director del Trabajo, Pablo Zenteno, explicó que “con este programa fiscalizador, la Dirección del Trabajo está siendo receptiva a las denuncias hechas por las organizaciones sindicales de los supermercados y el retail y también está siendo coherente con sus propios pronunciamientos jurídicos, que desde hace varios años han establecido que la figura del operador de tienda no se ajusta a derecho”.

Pablo Zenteno, Director del Trabajo (Dirección del Trabajo).

La autoridad recordó también que este programa de fiscalización no es el primero aplicado para detectar a trabajadoras y trabajadores obligados a desempeñar funciones múltiples.

Por ejemplo, entre abril y mayo pasados, la DT fiscalizó a 105 locales de Administradora de Supermercados Híper Ltda. y Administradora de Supermercados Express Ltda. de todo el país. Solo en 3 supermercados no se detectaron infracciones. Esas inspecciones a nivel nacional culminaron con la aplicación de 102 sanciones por un total de 6.108 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes en ese entonces a $386.410.404.

El Subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien también participó del trabajo en terreno, señaló que “para nuestro ministerio y gobierno, es primordial avanzar en Trabajo Decente, por lo que este programa inspectivo apunta a ello, constatando y detectando infracciones por polifuncionalidad, falta de registro de asistencia, contratos desactualizados, o por Servicios de Empresas de Servicios Transitorios que realicen funciones de carácter permanente”.

Según detalló Boccardo, en caso de que no se cumpla la normativa se procede a cursar las sanciones correspondientes, que podría alcanzar las 60 UTM (unos $,38 millones).

¿Qué se fiscalizará?

De acuerdo a lo informado por la DT, las materias que serán fiscalizadas son: no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios; no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo; no consignar por escrito las modificaciones del contrato de trabajo y celebrar contratos de trabajo de servicios transitorios con supuestos distintos a los legales.

En cuanto a la forma de proceder, la entidad especificó que la fiscalización comprende entrevistas en sus lugares de trabajo a los trabajadores que, según las denuncias sindicales, han sido obligados a asumir funciones múltiples y a aquellos que en ese momento estén laborando a través de empresas de servicios transitorios.

Asimismo, “el acto inspectivo incluye la entrega por parte de la empresa de los anexos de contrato respectivos para cotejar esta información documental con la entregada verbalmente por los trabajadores y trabajadoras”, detalla la DT.