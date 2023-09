Justicia confirma quiebra del director médico de CLC Rodrigo Mardones: sus sociedades suman pérdidas por $2.479 millones

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el viernes la sentencia del 15º Juzgado Civil de Santiago, de julio de 2022, que declaró la liquidación como persona natural del director médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones Petermann. Esto en una de las secuelas del fallido proyecto inmobiliario Marina Golf Rapel, que inició junto a los también médicos Andrés Chahín y Mauricio Wainer.

En su sentencia, el tribunal de alzada desestimó las alegaciones que esgrimió la defensa del facultativo, quien intentó declarar la incompetencia del tribunal y que el proceso fuese conocido por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago a través de un árbitro mixto.

“La alegación con la que el deudor sustenta su excepción de incompetencia del tribunal resulta desacertada”, consignó la sentencia del tribunal de alzada a la que tuvo acceso Pulso.

Se trata de un nuevo revés para el médico, luego que su nombre saliera a la luz pública en la trama de los cheques falsos del denominado Caso Primus. Según ha denunciado el segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, el facultativo forma parte de un esquema defraudatorio que le provocó cuantiosos perjuicios a la firma.

Este viernes expira el plazo para que la defensa de Mardones apele al fallo y el caso pase a la Corte Suprema.

Origen

En 2017, la familia Valenzuela Delarze demandó a los tres doctores por el no pago de parte de las acciones del proyecto, que incluían los terrenos y algunas edificaciones, entre otros. “En paralelo a mis ocupaciones médicas, en forma absolutamente independiente, he desarrollado en conjunto con otras personas actividades de carácter inmobiliario, realizando diversos proyectos asociados principalmente a viviendas. Para ello, creamos la sociedad de responsabilidad limitada Inmobiliaria Galenos y Asociados Limitada”, explicitó Mardones ese año, luego de que la sociedad de inversiones Zulu (de los Valenzuela Delarze) acudiera al 15 Juzgado Civil de Santiago a exigir el pago. Mardones era fiador personal de la deuda, por lo que Zulu pidió su quiebra y la de Wainer. La demanda de liquidación forzosa en contra de Mardones fue presentada el 21 de enero de 2022, en una acción legal en la que la sociedad de inversiones Zulu Ltda., representada por el empresario Jorge Valenzuela, reclamó por el no pago de 8.000 UF (unos $289 millones). Con Chahin, Zulo llegó a un acuerdo.

Ante la declaración de quiebra, decretada por el 15 Juzgado Civil de Santiago el 19 de julio de 2022, la sociedad de inversiones GT4 Spa, del exsíndico Carlos Parada Abate y el empresario Bob Borowicz, compró la parte de la deuda de Mardones en 6.800 UF. Y desde octubre del año pasado buscan revertir la liquidación forzosa con una serie de recursos y excepciones en tribunales. En caso de perder, GT4 Spa sería uno de los últimos acreedores en recibir su dinero.

Pero no es la primera vez, que la resolución de quiebra se discute en tribunales. Su abogado Conall Morrison, del estudio Contreras y Cía, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, el que fue rechazado el 3 de mayo de este año. Ello porque la Corte de Apelaciones había denegado tener por aprobada la transacción suscrita entre Mardones y el acreedor Sociedad de Inversiones GT4 SpA.

Justicia confirma quiebra del director médico de CLC Rodrigo Mardones: sus sociedades suman pérdidas por $2.479 millones

Automóviles

El 8 de agosto de este año, el liquidador, Ricardo Alid, ordenó a Mardones la entrega de sus cuatro automóviles y posteriormente, el abogado del médico informó que tres de los vehículos señalados no están en poder del deudor, porque que dos de ellos fueron transferidos a terceros, otro fue desarmado y el cuarto vehículo solicitado lo pondría a disposición del liquidador concursal a la brevedad.

En el marco del proceso, la defensa del doctor Mardones debió presentar los balances financieros de todas las sociedades en las cuales actualmente posee participación accionaria o participa como director.

Según los informes entregados, entre enero y diciembre de 2022 las 14 sociedades ligadas a Mardones reflejaron pérdidas por $2.479 millones.

Las cinco sociedades que más pérdidas acumulan son Productora del Lago Limitada ($485 millones); Inmobiliaria Marina Rapel S.A.($416 millones); Pro Suika SpA ($398 millones); Inversiones San Clemente SpA ($396 millones) y la Sociedad Médica Mardones-Petermann y Cía. Ltda ($229).

Por otro lado, en sus balances, Mardones también reveló que el ex futbolista Mauricio Pinilla le aportó a Sociedad Médica Mardones-Petermann y Cía. Ltda $50 millones a través de una nota de crédito.

El facultativo a través de Inmobiliaria Galenos y Asociados S.A. también detalló que la sociedad recibió fondos de sus ex socios, Andrés Chahin y Mauricio Wainer, por $232 millones y $104 millones, respectivamente.