Sartor AGF sale a responder dudas en medio del proceso de su liquidación

La administradora general de fondos (AGF) Sartor, que está intervenida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), habilitó en su sitio web una sección de preguntas y respuestas en medio de su proceso de liquidación. Con esto, la administradora responde las dudas vía un formato de auto cuestionario publicado en su página web (sartoragf.com).

Hace unas semanas, el liquidador de Sartor AGF, Ricardo Budinich, alertó sobre los posibles deterioros en la valorización de fondos realizada antes de la intervención.

En cuanto a aquello, Sartor AGF detalló que “el origen de los eventuales deterioros dice relación con la calidad de riesgo de las carteras que presentan de forma importante atrasos, sucesivas renovaciones de capital e intereses, y otros incobrables”.

Añadió que “cabe señalar que los principales deudores que podrían presentar un deterioro importante, se ajustan en gran parte a los nombres de las empresas vinculadas comunicadas por la CMF en sus resoluciones previas”.

Aseguran que en los próximos días pondrán a disposición información de las carteras a través del sitio web de la administradora.

18 Noviembre 2024 Sartor Foto: Andres Perez

Ahora bien, destacaron que actualmente la administradora “se encuentra operando con foco en la gestión de los activos en cartera. Esto es, administrando los activos, gestionando la cobranza (prejudicial y judicial) e invirtiendo la liquidez en Fondos mutuos tipo 1 y depósitos a plazo a 30 días en la moneda de contabilización del Fondo, según lo instruido por la CMF, con la finalidad de conservar el patrimonio de los Fondos bajo administración”.

Asimismo y en línea con lo que informaron en un hecho esencial a la CMF el 28 de enero, “para evaluar el deterioro, la Administradora contratará un valorizador externo, y se encuentra en un proceso de selección de los mismos. El Liquidador se encuentra recibiendo propuestas, y prontamente se decidirá su contratación”.

Sartor AGF explicó que los activos que están en mora o en incobrabilidad todavía no han sido ajustados en el valor del patrimonio. Por lo que “los valores cuotas informados no reflejan el valor de mercado de los activos subyacentes, hasta que no se realice la correcta valorización por parte de una entidad externa”, detalla.

Es por eso, según indican, que se suspendió el envío de información contínua de los valores cuotas de los fondos rescatables que administra Sartor AGF.

CMF formula cargos contra LarrainVial, STF y hermanos Jalaff por manejo de fondo de inversión

Rescate de los fondos

Aunque es un proceso que hoy está más en manos de la CMF, en su web informan los términos y condiciones para el rescate de los fondos. En el caso de los aportantes que no han solicitado rescates, la administradora señala que se encuentra sujeta a las instrucciones de la CMF.

Ahora bien, para los fondos no rescatables, explican que “son los propios Aportantes de los Fondos, quienes, a través de una Asamblea Extraordinaria, deciden el futuro del Fondo. En particular, en los tres Fondos no rescatables de Sartor AGF, se han celebrado las Asambleas Extraordinarias”.

En tanto, para los fondos rescatables será la CMF, bajo la Ley Única de Fondos, la que deba decidir para cada fondo la liquidación o el reemplazo de administradora, dijo Sartor AFG. “En el caso de los Fondos Sartor, la CMF se encuentra a la espera del resultado de la valorización externa encargada por el Liquidador”.

Para el caso de los rescates pendientes realizados antes del 15 de noviembre de 2024, aseguraron que “los rescates se están pagando en orden de las fechas de las solicitudes y en función de la liquidez disponible para cada fondo” Sin embargo, detallan que debido a la imposibilidad actual de calcular un valor cuota para los fondos rescatables, los que dependen de un valor cuota posterior al 10 de febrero “serán pagados solo una vez terminado el proceso de valorización”.

Mientras que, el pago de rescates solicitados después del 15 de noviembre permanecerán suspendidos a la espera del resultado de la revalorización de las carteras y a las medidas aplicadas por la CMF, dijo Sartor AGF sobre el caso.