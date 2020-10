Se aprueba idea de legislar nuevo retiro del 10%: con votos RN y Evópoli la primera votación obtuvo amplio respaldo

En una tensa sesión, este martes los diputados de la Comisión de Constitución concretaron la primera votación del proyecto que busca un segundo retiro del 10% en las AFP, y que también plantea que se puedan retirar fondos en rentas vitalicias.

La iniciativa contó con amplio respaldo, ya que se aprobó la idea de legislar el nuevo retiro del 10% por 11 votos a favor. Esto, con los votos favorables de los parlamentarios RN y Evópoli. Tuvo solo un voto en contra, que fue del diputado Jorge Alessandri (UDI).

A favor se manifestaron los diputados Sebastián Álvarez (Evópoli), quien asistió en reemplazo del diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli); Matías Walker (DC); Gabriel Boric (CS); Eduardo Durán (RN), quien asistió en reemplazo de la diputada Camila Flores (RN); Andrés Celis (RN), quien asistió en reemplazo de Gonzalo Fuenzalida (RN); Hugo Gutiérrez (PC); Marcos Ilabaca (PS); Pamela Jiles (PH); Miguel Mellado (RN), quien asistió el reemplazo de la diputada Paulina Núñez (RN); René Saffirio (independiente) y Leonardo Soto (PS).

De esta manera, el gobierno terminó molesto con el oficialismo, y en particular con el diputado Durán, ya que fuentes de La Moneda señalaban que se abrazó con la diputada Jiles tras la aprobación. Ahora la estrategia del Ejecutivo es bajarle el perfil al tema y tratar de evitar que sea visto como una derrota.

En tanto, la idea de legislar un retiro de rentas vitalicias -que son suministradas por compañías de seguros- tuvo 10 votos a favor, y Álvarez y Mellado se abstuvieron. Ello, pese a las advertencias del regulador. Asimismo, se aprobó en general, con 12 votos, facultar al juez de Familia a autorizar el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso.

De todas maneras, el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, solicitó “que queden registradas las reservas de constitucionalidad respecto de todos los proyectos que se han aprobado en general en el acta asociada (...) a pesar de que no se me ha permitido dar los detalles específicos de cada una de las normas que están siendo infringidas, y haciendo un llamado a que mientras Chile no tenga una nueva Constitución, la actual hay que respetarla”. Así, el gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional dependiendo de cómo avance el proyecto.

El presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, felicitó en CNN Chile a los diputados de Chile Vamos, y expresó que espera que el gobierno no asuma solamente una actitud pasiva, crítica, sino que presente indicaciones.

El diputado Mellado dijo que “esperábamos que el gobierno llegara rápidamente en el Senado a un acuerdo en pensiones, al no hacerlo, nosotros como bancada de RN lo que hicimos fue aprobar la idea de legislar, para después colocarle indicaciones”. Agregó que “obviamente, si hay un proyecto de pensiones que lleva nueve meses durmiendo en el Senado, se podría haber evitado esta aprobación en general del retiro del 10%, si es que hubieran avanzado rápidamente en el acuerdo de pensiones en el Senado. Todavía hay tiempo y pueden hacerlo”.

Celis señaló que “frente a una falta de alternativas del gobierno, ante una clase media que está angustiada, endeudada por los créditos hipotecarios, las colegiaturas, incapaz de afrontar los gastos de consumo, lamentablemente, la única opción es recurrir a esos fondos”.

También dijo que espera “que el gobierno patrocine este proyecto o presente una indicación sustitutiva; en definitiva, que proponga un mecanismo para poder reintegrar aquellos fondos que le pertenecen a cada chileno”.

El diputado Alessandri justificó su voto en contra del segundo retiro, porque no quería que los chilenos utilizaran sus ahorros previsionales para enfrentar la crisis, ya que para eso está el Estado. Le propuso al gobierno que entregue un bono equivalente al monto que se quiere sacar.

Reacción del gobierno

En medio de la sesión de este martes, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hizo una presentación donde señaló que “Chile quiere una nueva Constitución y quiere que esta sea redactada por personas electas para dicho fin”.

Sin embargo, señaló que “la reforma constitucional que aquí se discute, quiero decirlo con toda claridad: es una forma de crear una Constitución sin seguir las normas que la misma Constitución establece para ser reformada, a través de un resquicio, porque todos sabemos que las ideas que aquí se proponen, generan gasto fiscal, y es un gasto fiscal permanente”.

En ese sentido, comentó que el primer retiro del 10% significa para el Fisco “más de US$3.400 millones en gasto directo, sin obviar el tema tributario, que es bastante cuestionable, por cierto, que se hagan retiros sin pagar impuestos y permitiendo inversiones en APV con franquicias tributarias. El segundo retiro son US$2.800 millones”.

Al respecto, agregó: “Me parece a mí que hay una pregunta razonable: si acaso lo que se hace, en el fondo, no es crear una nueva Constitución, y como bien ya decíamos, en la señal inequívoca de la votación de este domingo para crear una nueva Constitución, la ciudadanía ha hablado fuerte y claro, y ha dicho que quiere a nuevos actores que la redacten”.

Efectos de un nuevo giro

Son 9.925.690 de personas las que hasta ahora han solicitado retirar el 10%, lo que representan US$17.230 millones. El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, el 6 de octubre alertó que con este segundo retiro el 23% de los afiliados podría sacar todo el saldo de su cuenta, y precisó que de los actuales 830 mil pensionados por retiro programado, alrededor de 25.000 ya sacaron todo su saldo.

Hay “308.000 a quienes el retiro les afecta el cálculo para su pensión, de ese grupo 208.000 realizaron retiros, y 9.000 de ellos se quedarán sin pensión. 1.480 de ellos, que reciben un aporte del Estado que es fijo, verán una disminución de la pensión pero hasta el nivel de la pensión básica solidaria”, apuntó en esa ocasión.

Cálculos de la Superintendencia de Pensiones señalan que si este segundo retiro fuera igual que el anterior, podría retirar US$19.000 millones de las cuentas individuales. En promedio las personas retirarían el 36% del saldo," y estaría nuevamente centrado en los más jóvenes que retirarían el 87% del saldo", comentó Macías.

Se estima que 4,2 millones de personas quedarán sin saldos en sus cuentas individuales con este segundo retiro de fondos.

En promedio, en el sistema, según calculó el regulador de pensiones, se retiró el 31,3% del saldo, lo que tendría un impacto de una menor pensión de 13,3%. Con el segundo retiro, el impacto acumulado entre ambos equivaldría a una menor pensión de 23,1%.

Para las compañías de seguros, el impacto del retiro sería de US$2.689 millones, equivalente al 66,7% del patrimonio neto de las compañías, esto asumiendo un retiro equivalente al realizado por los afiliados de las AFP la ocasión anterior.

Una minuta del gobierno revela que “ya son casi 2 millones las personas que no podrán retirar nada de sus cuentas porque lo retiraron todo en el primer retiro”.

Cómo fue el primer retiro del 10%

Fue el 6 de julio cuando los diputados de la Comisión de Constitución aprobaron la idea de legislar el primer retiro del 10%. Desde esa fecha, pasaron solo 17 días cuando el Congreso despachó por completo la iniciativa el 23 de julio.

De todas maneras, ahora el proyecto para un nuevo retiro parece ir más lento que la vez anterior, ya que el 6 de julio la Comisión de Constitución lo aprobó en general y en particular y lo despachó a la sala, mientras que en la jornada de este martes solo se aprobó en general, y probablemente la próxima semana se vote en particular.

El gobierno esta vez ha adoptado una estrategia similar con el nuevo retiro del 10%, ya que hasta ahora no han presentado indicaciones para mejorar la iniciativa, ni han dado señales en ese sentido. Eso sí, con el primer retiro el Ejecutivo preparó una batería de medidas para ir en ayuda de las personas que más lo necesitaban, con la idea de frenar el avance de esa iniciativa, estrategia que finalmente no funcionó. Esta vez, en cambio, el gobierno no ha dado señales en ese sentido, ya que desde el Ejecutivo han dicho que el escenario hoy en Chile es distinto.

Sin ir más lejos, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo en la sesión de este martes que “la situación que tenemos hoy día en cuanto a los ingresos es bastante diferente a la que teníamos en julio, cuando se aprobó el primer retiro. Solamente tener presente que en ese mes teníamos cerca de 780.000 personas acogidas a la Ley de Protección del Empleo, hoy estamos hablando que más de 400.000 han retornado a sus puestos de trabajo, y se han otorgado cerca de 75.000 subsidios tanto a la contratación como al regreso”.

La votación de ayer en la Comisión de Constitución tuvo más votos que la primera vez que se votó en general en esta instancia. Esto, considerando que el 6 de julio tuvo siete votos a favor (Matías Walker; Gabriel Boric; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; René Saffirio y Leonardo Soto) y seis en contra (Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida, y Paulina Núñez). Ahora lo apoyaron los partidos oficialistas, con excepción de Jorge Alessandri, obteniendo 11 votos favorables y uno en contra.P