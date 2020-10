Sebastián Edwards por baja productividad de Chile: “Se requiere un evento que nos dé un nuevo ímpetu y que debe ser una descentralización verdadera”

El académico y economista de la UCLA, Sebastián Edwards, expresó su preocupación por la baja productividad que muestra Chile durante este último tiempo y planteó que una descentralización económica aportaría a mejorar la situación del país en este ámbito.

“Se requiere un evento que nos dé un nuevo ímpetu y que debe ser una descentralización verdadera. No es solo darle unas luquitas al gobernador de la región de no sé cuánto para decidir cómo se gasta. No, una descentralización de verdad”, dijo Edwards en entrevista con Radio Duna.

Además, el economista radicado en EEUU planteó que un mejor escenario político ayudaría a mejorar la situación del país en el tema de crecimiento. “El salto de productividad que hubo en Chile a partir de los últimos años de la dictadura y que empieza fuerte en los años 90, se debe en gran parte a que nos dejamos de pelear y nos pusimos de acuerdo. La política es central”, agregó.

En esa línea, Edwards estimó que tras lograr un mejor ánimo político se vivirían cinco a seis años de un salto en la productividad para después volver a un año normal.

“En Chile, la productividad, lo que los economistas llamamos la productividad total de los factores, ha sido de cerca a cero durante 10 años”, destacó.

Sobre los niveles de deuda del país, el académico apuntó que su preocupación no está en la cifra, sino que en el aumento que ha tenido en este tiempo. “Lo que hay que preocuparse en vez de pagar la deuda es estabilizarla en relación al ingreso país, del gobierno y al ingreso de las familias”, comentó.